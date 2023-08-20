Американец Менелл принял военную присягу при получении паспорта РФ. Путин дал гражданство хоккеисту «Динамо» в июле

Американец Бреннан Менелл принял военную присягу при получении паспорта РФ.

Об этом рассказал президент « » Виктор Воронин.

27 июля президент России Владимир Путин предоставил 26-летнему хоккеисту российское гражданство. Потом ему было присвоено спортивное гражданство РФ.

«Как лично я отнесся к решению стать россиянином? Очень хорошо отнесся. Действительно неординарный шаг. Не знаю, насколько он выверенный у него, но он абсолютно не колебался в своем решении.

Он практически сразу же сказал, что готов принять российское гражданство. Написал, приехал, прошел все процедуры и, кроме основных атрибутов, даже принял военную присягу», – сообщил Воронин.