Американец Менелл принял военную присягу при получении паспорта РФ. Путин дал гражданство хоккеисту «Динамо» в июле
Американец Бреннан Менелл принял военную присягу при получении паспорта РФ.
Об этом рассказал президент «Динамо» Виктор Воронин.
27 июля президент России Владимир Путин предоставил 26-летнему хоккеисту российское гражданство. Потом ему было присвоено спортивное гражданство РФ.
«Как лично я отнесся к решению Менелла стать россиянином? Очень хорошо отнесся. Действительно неординарный шаг. Не знаю, насколько он выверенный у него, но он абсолютно не колебался в своем решении.
Он практически сразу же сказал, что готов принять российское гражданство. Написал, приехал, прошел все процедуры и, кроме основных атрибутов, даже принял военную присягу», – сообщил Воронин.
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