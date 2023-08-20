Американец Менелл принял военную присягу при получении паспорта РФ. Путин дал гражданство хоккеисту «Динамо» в июле

Теги Владимир Путин КХЛ Динамо натурализация Чемпионат.com Бреннан Менелл Хоккей

Американец Бреннан Менелл принял военную присягу при получении паспорта РФ.

Об этом рассказал президент «Динамо» Виктор Воронин. 

27 июля президент России Владимир Путин предоставил 26-летнему хоккеисту российское гражданство. Потом ему было присвоено спортивное гражданство РФ.

«Как лично я отнесся к решению Менелла стать россиянином? Очень хорошо отнесся. Действительно неординарный шаг. Не знаю, насколько он выверенный у него, но он абсолютно не колебался в своем решении.

Он практически сразу же сказал, что готов принять российское гражданство. Написал, приехал, прошел все процедуры и, кроме основных атрибутов, даже принял военную присягу», – сообщил Воронин. 

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3 комментария

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Bashibuzuck
Не военную присягу, а просто присягу, её ввели в 2018м🤨
+5
-1
+4
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