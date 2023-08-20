Хави хотел подписать Захаряна в «Барсу» зимой и записывал видеообращение для него. Помешали финансовые проблемы каталонцев (РБК)
Главный тренер «Барселоны» Хави записывал видеообращение для Арсена Захаряна.
«Привет, Арсен! Как дела, мой друг? Надеюсь, все хорошо. Надеюсь, что увижу тебя в один день здесь в «Барселоне»! Ок?» – сказал Хави в обращении к Захаряну.
«РБК Спорт» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники пишет, что обращение было записано этой зимой во время трансферного окна.
По их словам, «Барса» собиралась оформить трансфер зимой, но не смогла из-за проблем с финансовым фэйр-плей.
«Каталонцы общались с «Динамо», но до официального предложения зимой не дошло из-за финансовых сложностей каталонского суперклуба. Также клуб вел переговоры с агентами Софьяна Амрабата, но и там клуб не смог договориться по той же причине», – уточнил один из источников.
Главным инициатором сделки собеседники «РБК Спорт» называют Хави.
По данным собеседников, «Барселона» пыталась провести сделку не через Павла Андреева, агента Захаряна, а через группы «российских агентов» и людей, близких к «Барсе», в частности, Родриго Месси, брата Лионеля.
Напомним, в августе Захарян перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад».
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