Хави хотел подписать Захаряна в «Барсу» зимой и записывал видеообращение для него. Помешали финансовые проблемы каталонцев (РБК)

Главный тренер «Барселоны» Хави записывал видеообращение для Арсена Захаряна.

«Привет, ! Как дела, мой друг? Надеюсь, все хорошо. Надеюсь, что увижу тебя в один день здесь в «Барселоне»! Ок?» – сказал в обращении к Захаряну.

«РБК Спорт» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники пишет, что обращение было записано этой зимой во время трансферного окна.

По их словам, «Барса» собиралась оформить трансфер зимой, но не смогла из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

«Каталонцы общались с «Динамо», но до официального предложения зимой не дошло из-за финансовых сложностей каталонского суперклуба. Также клуб вел переговоры с агентами Софьяна Амрабата, но и там клуб не смог договориться по той же причине», – уточнил один из источников.

Главным инициатором сделки собеседники «РБК Спорт» называют Хави.

По данным собеседников, « » пыталась провести сделку не через Павла Андреева, агента Захаряна, а через группы «российских агентов» и людей, близких к «Барсе», в частности, Родриго Месси, брата Лионеля.

Напомним, в августе Захарян перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

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