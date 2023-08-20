Хави хотел подписать Захаряна в «Барсу» зимой и записывал видеообращение для него. Помешали финансовые проблемы каталонцев (РБК)

Теги премьер-лига Россия Барселона Реал Сосьедад Хави Ла Лига Динамо Москва Павел Андреев агенты Арсен Захарян Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави записывал видеообращение для Арсена Захаряна.

«Привет, Арсен! Как дела, мой друг? Надеюсь, все хорошо. Надеюсь, что увижу тебя в один день здесь в «Барселоне»! Ок?» – сказал Хави в обращении к Захаряну.

«РБК Спорт» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники пишет, что обращение было записано этой зимой во время трансферного окна.

По их словам, «Барса» собиралась оформить трансфер зимой, но не смогла из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

«Каталонцы общались с «Динамо», но до официального предложения зимой не дошло из-за финансовых сложностей каталонского суперклуба. Также клуб вел переговоры с агентами Софьяна Амрабата, но и там клуб не смог договориться по той же причине», – уточнил один из источников.

Главным инициатором сделки собеседники «РБК Спорт» называют Хави.

По данным собеседников, «Барселона» пыталась провести сделку не через Павла Андреева, агента Захаряна, а через группы «российских агентов» и людей, близких к «Барсе», в частности, Родриго Месси, брата Лионеля. 

Напомним, в августе Захарян перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

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78 комментариев

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Curry30
Это он Венгеру отправлял, а не Захаряну.
+295
-5
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Аркадий Аркадич
Ответ Георгий Лялин
Было бы круто его в барсе увидеть
На самом деле нет. Он бы там просто сел на лавку, а в его возрасте нужно постоянно играть. Он совершенно объективно не того уровня сейчас игрок, чтобы прыгнуть из РПЛ в основу Барсы.
+72
-3
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Сергей Галынский
Ну хватит😂
У меня соседа Арсеном зовут,так он утверждает,что Чави обращался именно к нему
Сосед рычагами торгует
+41
-3
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Murik99
Дипфейк
+39
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Mark Safa
Ответ Murik99
Дипфейк
Ага, Арустамян заставил Хави клип снят 🤣
+24
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Лагер
Мимо Андреева даже у Хави не получилось)
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MstAndreev
Представил, как Андреев Захаряну говорит: "Да забей ты на эту Барселону, в следующем году в Реал поедешь, гарантирую!" И ведь не обманул. Но есть нюанс)
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Winter Soldier
У Венгера клянчил пуховик теплый. У Барсы зимой денег не было на обмундирование персоналу
+21
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Георгий Лялин
Было бы круто его в барсе увидеть
+20
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vk5w6rqvxx
Денег хватило только на видеобращение
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Давид Кочинян
Ответ Curry30
Это он Венгеру отправлял, а не Захаряну.
Шахунцу, чтобы тот прилетел на гастроли в Барселону с песней «Девочка, стоп!»
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Muhammed Lokgaev
Мир содрогунулся когда узнал нового наследника Месси, им будет...
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Дядя ТУРА
Ответ Давид Кочинян
Шахунцу, чтобы тот прилетел на гастроли в Барселону с песней «Девочка, стоп!»
не надо, не надо путать Шалахо с ламбадой
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зак
Роналду и Месси потвердили что Захарян следующий после них и даже записали видео обращение..
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Сергей Николаенко
Лет через 20 на пенсии Хави будет рассказывать, что хотел подписать Захаряна.
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Андрей Дмитриев
Ответ Murik99
Дипфейк
Наглая подтасовка звука
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Ansu Fati
Ответ Сергей Галынский
Ну хватит😂 У меня соседа Арсеном зовут,так он утверждает,что Чави обращался именно к нему Сосед рычагами торгует
Судя по стойке видимо ты уже приобрел у него и пользуешься))
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Фут.Боль
Шаурму долго везли, Хави даже пришлось видос записывать владельцу местной шаурмичной.
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Sardor Abdujalilov
Это шутка?
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Pissy
Нейрохави))
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Усатая Козляра
в Миротворец его!
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Евгений Шазиев
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Рычаги-шмычаги, почему никому неизвестного Беллингема Реалу позволяют подписывать аж за 120 лямов?
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Локуся
Ви хэв мэни нарды
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dosik-35@mail.ru
Ответ Аркадий Аркадич
На самом деле нет. Он бы там просто сел на лавку, а в его возрасте нужно постоянно играть. Он совершенно объективно не того уровня сейчас игрок, чтобы прыгнуть из РПЛ в основу Барсы.
почему ты так решил , кто знает может он заиграет
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atonce
А с днем рождения поздравить сколько стоит?
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