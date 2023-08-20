Кузяев впервые забил за «Гавр» – в касание с линии штрафной «Бреста». Россиянин проводит 2-й матч в Лиге 1

Далер Кузяев забил в своем втором матче за «Гавр».

На 52-й минуте матча 2-го тура Лиги 1 с « » (1:2, второй тайм) полузащитник получил передачу от хавбека Кристофера Опери, находясь на линии штрафной площади, и первым касанием левой ногой отправил мяч в верхний угол ворот соперника.

Россиянин совершил первое результативное действие в составе новой команды. Он присоединился к ней этим летом в качестве свободного агента после ухода из «Зенита».

Подробно со статистикой Кузяева можно ознакомиться здесь.

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