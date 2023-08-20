Кузяев впервые забил за «Гавр» – в касание с линии штрафной «Бреста». Россиянин проводит 2-й матч в Лиге 1

Теги Зенит премьер-лига Россия лига 1 Франция Гавр Брест Далер Кузяев Кристофер Опери Футбол

Далер Кузяев забил в своем втором матче за «Гавр».

На 52-й минуте матча 2-го тура Лиги 1 с «Брестом» (1:2, второй тайм) полузащитник получил передачу от хавбека Кристофера Опери, находясь на линии штрафной площади, и первым касанием левой ногой отправил мяч в верхний угол ворот соперника.

Россиянин совершил первое результативное действие в составе новой команды. Он присоединился к ней этим летом в качестве свободного агента после ухода из «Зенита».

Подробно со статистикой Кузяева можно ознакомиться здесь.

Дебют Кузяева в Лиге 1: причастен к двум голам соперника, L’Equipe оценил лишь на 4 из 10

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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59 комментариев

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St.7
Красава,Далер!Продолжай в том же духе!
+126
-1
+125
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Отец Абду
С почином Далер, красивый гол положил!
+66
-3
+63
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Мага Аушев
Ответ therealgreenman
Приятней было бы если прилагалось видео…
https://youtu.be/NoDqBBcEXEQ
+64
-1
+63
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therealgreenman
Приятней было бы если прилагалось видео…
+37
-4
+33
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Korney
отличное начало,удачи!!!!👍🏼
+31
-2
+29
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noti22
Ответ Ростовский
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Ничего, после матча Далер включит Соловьев лайв и порадуется величию России
+31
-10
+21
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Мага Аушев
https://youtu.be/NoDqBBcEXEQ на
+8
0
+8
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pit4er
Вторую игру подряд комментаторы на Megogo не называют фамилию Кузяева. "Восхищён" их борьбой) Тот-кого-нельзя-называть ёпт

Головина при этом называют по фамилии, где логика хз
+10
-2
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AlexZhano__
Гол красивый. И он лишний раз подтверждает, что весной мыслями Далер витал где-то не там, когда он верняки не закатывал.
+10
-4
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Евгений Кириенко
Когда за Зенит первый гол забил, с таким же лицом к центру шёл 😁
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Код да Винчи
Ответ Ростовский
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Сам-то был во Франции, знаток загнивающей страны?
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Павел Мельников
Ответ pit4er
Вторую игру подряд комментаторы на Megogo не называют фамилию Кузяева. "Восхищён" их борьбой) Тот-кого-нельзя-называть ёпт Головина при этом называют по фамилии, где логика хз
А может, черной кошки нет в темной комнате?
+6
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JamesBulger7
Положил на загляденье, красава Далер!🤝
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Shuller18
Круто!
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therealgreenman
Ответ JBa
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Так я и попросил не у спортса, а у людей и хороший человек скинул ссылку, заноза…
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Serega Gorlukovich
Алга, малай!
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Тюменский медвежонок
пошла вода горячая! через месяц-полтора полноценным лидером команды станет! главное разыграться
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Барберис
Молодец Кузяев!!!!!
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Алексей
Хороший гол. Поздравления!
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Павел Мельников
Молодец! Как минимум, приехал не зря, обязательно нужно двигаться дальше. С почином!
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Spuki _Plai
Бомбический голешник!!! Красава
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Костя Кот
красава Далер!
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Hong Kil
Малком и Кузяев разрывают! Азмун пока печалит
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Виталий Яковлев
Ответ Код да Винчи
Сам-то был во Франции, знаток загнивающей страны?
конечно нет
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Max Zhomkov
с почином! давай ещё Далер
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