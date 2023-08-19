Серия А стартует! «Наполи» в гостях у «Фрозиноне», «Фиорентина» Кокорина против «Дженоа», «Интер» примет «Монцу»

Сегодня стартует новый сезон Серии А.

В 1-м туре « » сыграет с « » в гостях, « » Александра Кокорина – с « », « » примет «Монцу».

В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука проведет гостевой матч с «Сассуоло», «Ювентус» – с «Удинезе».

Завершится тур в понедельник матчем «Болонья» – «Милан».

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?