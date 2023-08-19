Серия А стартует! «Наполи» в гостях у «Фрозиноне», «Фиорентина» Кокорина против «Дженоа», «Интер» примет «Монцу»

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Сегодня стартует новый сезон Серии А.

В 1-м туре «Наполи» сыграет с «Фрозиноне» в гостях, «Фиорентина» Александра Кокорина – с «Дженоа», «Интер» примет «Монцу». 

В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука проведет гостевой матч с «Сассуоло», «Ювентус» – с «Удинезе». 

Завершится тур в понедельник матчем «Болонья» – «Милан». 

Чемпионат Италии

1-й тур

Фрозиноне – Наполи
Дата проведения
19 августа, 19.30, «Stadio Benito Stirpe»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эмполи – Верона
Дата проведения
19 августа, 19.30, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Дженоа – Фиорентина
Дата проведения
19 августа, 21.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Интер – Монца
Дата проведения
19 августа, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рома – Салернитана
Дата проведения
20 августа, 19.30, «Стадио Олимпико»
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Сассуоло – Аталанта
Дата проведения
20 августа, 19.30, «Читта-дель-Триколоре»
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Удинезе – Ювентус
Дата проведения
20 августа, 21.45, «Фриули»
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Лечче – Лацио
Дата проведения
20 августа, 21.45, «виа дель Маре»
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Торино – Кальяри
Дата проведения
21 августа, 19.30, «Олимпико ди Торино»
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Болонья – Милан
Дата проведения
21 августа, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

13 комментариев

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Dmitry Orlov
Фиорентина Кокорина: did you miss me?
+3
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Александр Чижов
Давай мистер стул покути в Генуе
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Антонио Мартынов
«Наполи» в прошлом Игоря Шалимова сыграет с «Фрозиноне» в гостях, «Фиорентина» Александра Кокорина – с «Дженоа» ранее Андрея Шевченко, «Интер» в прошлом Игоря Шалимова примет «Монцу", с которой слухи связывали Алексея Миранчука
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TeddyLasso
Наконец-то вернулась «Фиорентина Кокорина», я скучал
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Любезный Коссутий
победы Милану
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Аутсорсер из Индии
а вы говорите молодежь в Европу не едет, вон, Сашка Кокорин, очень перспективный, в обойме фиалок
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Roman Araslanov
Возвращение Фиорентины Кокорина
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xertyuio
Ну что парни, как там ваши ставки вчера? Что, опять все прос****
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Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))
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Олег Кондратов
В этом году Интер должен брать скудетто, когда если не сейчас
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!!!Bata!!!
Вот и настал тот самый день праздник футбола, непоколебимой и любимой серии А. С праздником ребята! Хотелось бы что бы уже в 5 туре Ювентус был с новым тренером!
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Артем Дэлькин
Конечно это Фиорентина Кокорина. Кстати, вы знаете, что после того, как он два дня подряд забил за Фиорентину, его зовут не иначе как Александр Великий (по аналогии с Овечкиным)
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Lazeeer
Фиорентина Кокорина😂😂😂😂
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