Серия А стартует! «Наполи» в гостях у «Фрозиноне», «Фиорентина» Кокорина против «Дженоа», «Интер» примет «Монцу»
Сегодня стартует новый сезон Серии А.
В 1-м туре «Наполи» сыграет с «Фрозиноне» в гостях, «Фиорентина» Александра Кокорина – с «Дженоа», «Интер» примет «Монцу».
В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука проведет гостевой матч с «Сассуоло», «Ювентус» – с «Удинезе».
Завершится тур в понедельник матчем «Болонья» – «Милан».
1-й тур
- Дата проведения
- 19 августа, 19.30, «Stadio Benito Stirpe»
- Дата проведения
- 19 августа, 19.30, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 19 августа, 21.45, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 19 августа, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 20 августа, 19.30, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 20 августа, 19.30, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 20 августа, 21.45, «Фриули»
- Дата проведения
- 20 августа, 21.45, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 21 августа, 19.30, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 21 августа, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
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