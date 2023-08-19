Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Спортсмены разыграют 6 комплектов медалей

Теги прыжки в длину Бег спортивная ходьба метания чемпионат мира по легкой атлетике результаты семиборье Легкая атлетика

20 августа на ЧМ по легкой атлетике в Будапеште разыграют 6 комплектов медалей.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023

Будапешт, Венгрия

Женщины

Спортивная ходьба, 20 км

8:15

Фавориты: Мария Перес (Испания), Кимберли Гарсия Леон (Перу), Цзяю Ян (Китай), Чжэнься Ма (Китай), Алегна Гонсалес (Испания), Эвелин Инга (Перу), Хун Лю (Китай), Джемайма Монтаг (Австралия).

Прыжки в длину

17:55

Фавориты: Акелия Смит (Ямайка), Тара Дэвис-Вудхолл (США), Джасмин Мур (США), Ивана Вулета (Сербия), Ларисса Япикино (Италия), Алина Ротару-Коттманн (Румыния), Марте Коала (Буркина-Фасо), Марисе Лузоло (Германия).

Семиборье

19:00

Фавориты: Анна Холл (США), Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания), Чари Хокинс (США), Талия Брукс (США), Софи Вайссенберг (Германия), Нор Видтс (Бельгия), Анук Веттер (Нидерланды), Сага Ваннинен (Финляндия).

Мужчины

Метание молота

18:50

Фавориты: Войцех Новицкий (Польша), Итан Катцберг (Канада), Руди Винклер (США), Михаил Кохан (Украина), Бенце Халаш (Венгрия), Павел Файдек (Польша), Диего дель Реаль (Мексика), Михаил Анастасакис (Греция).

10 000 м

19:25

Фавориты: Джошуа Чептегеи (Уганда), Мохаммед Ахмед (Канада), Селемон Барега (Эфиопия), Бериху Арегави (Эфиопия), Бенард Кибет (Кения), Николас Кипкорир (Кения), Уильям Кинкейд (США), Бирхану Балев (Бахрейн).

100 м

20:10

Фавориты: Фердинанд Оманьяла (Кения), Ноа Лайлс (США), Зарнел Хьюз (США), Кристиан Коулмен (США), Акани Симбине (ЮАР), Облик Севилье (Ямайка), Фред Керли (США), Летсиле Тебого (Ботсвана), Ламонт Марселл Джейкобс (Италия).

ПРИМЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Расписание финалов чемпионата мира по легкой атлетике-2023 в Будапеште

11 комментариев

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Yan D
Ответ Cube Litening C:68X
А что с этой Бек,не пробилась в финал что ли?
Три заступа
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Cube Litening C:68X
А что с этой Бек,не пробилась в финал что ли?
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Warsz
проверил результаты американского отбора, там Холмс не попала в финал была. И в обычной ситуации, она вообще не должна была на ЧМ быть. 4 августа она пробежала 50.32 и тренера видимо решили для эстафеты ее взять.
Для Бол все сложилось против нее, будь там обычная американка, которая бы 50.5 пробежала, то Бол бы и не заметила ее и спокойно финишировала.
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virtus80
Ответ Cube Litening C:68X
А что с этой Бек,не пробилась в финал что ли?
3 заступа
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Cube Litening C:68X
Ответ virtus80
3 заступа
Ничё се. 😁
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Cube Litening C:68X
Ответ Yan D
Три заступа
👌
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Warsz
Ответ Cube Litening C:68X
Семиборье уже последний день? Хорошо что этой цветной бельгийки нет,кто то другой победит..😁
Холл должна победить, хоть у нее и явно какие то проблемы есть.
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Cube Litening C:68X
Ответ Warsz
Холл должна победить, хоть у нее и явно какие то проблемы есть.
С красными волосами?
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Warsz
Ответ Cube Litening C:68X
С красными волосами?
вроде обычные волосы. Американка-мулатка.
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Cube Litening C:68X
Ответ Warsz
вроде обычные волосы. Американка-мулатка.
Ааа,а с розовыми как звать? Хорошенькая..😁
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