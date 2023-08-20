Олимпийские чемпионы по тхэквондо Храмцов и Ларин выступят на Гран-при в Париже. Ранее их не допустили к чемпионату мира

Теги сборная России жен сборная России тхэквондо Гран-при Татьяна Минина (Кудашова) Владислав Ларин Вадим Иванов Максим Храмцов Кристина Адебайо Лилия Хузина Единоборства

Российские тхэквондисты Храмцов и Ларин в сентябре выступят на Гран-при в Париже.

В мае этого года World Taekwondo допустила 23 спортсмена из России и Беларуси к ЧМ в нейтральном статусе. Храмцов и Ларин в этот список не попали. 

«Наши олимпийские чемпионы Максим Храмцов и Владислав Ларин примут участие в Гран-при в Париже. У них до 31 августа действует отстранение от участия в международных соревнованиях, этот срок заканчивается, и они выступят на турнире во Франции.

Кроме них, наша сборная будет представлена еще семью спортсменами. По рейтингу такое право получили Татьяна Минина (до 57 кг), Лилия Хузина (до 67 кг) и Полина Хан (свыше 67 кг)».

И еще четыре спортсмена пробились через отборочный к Гран-при турнир, проходивший в июле в Сенегале. Это Магомедрасул Омаров (до 80 кг), Милана Бекулова (до 49 кг), Виктория Железнова (до 67 кг) и Елизавета Степанова (свыше 67 кг).

К ним, возможно, добавится Кристина Адебайо (свыше 67 кг). Вчера нам поступила информация о ее допуске к соревнованиям, и теперь все зависит от того, успеем ли мы решить вопрос с визовой поддержкой», – сказал главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов.

Гран-при по тхэквондо в Париже пройдет с 1 по 3 сентября. Это рейтинговый турнир для отбора на Олимпиаду-2024. 

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3 комментария

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B.l.a.z.e
Круто. Надеюсь, все получится
+6
-1
+5
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Владимир Щербинин
Петров и Боширов на новом задании 😂😂😂
0
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server34
Почему Спортс пишет Тхэквондо? Таэквондо транслитерировать более корректно. Уж лучше так тыкманда писать.
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