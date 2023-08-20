Олимпийские чемпионы по тхэквондо Храмцов и Ларин выступят на Гран-при в Париже. Ранее их не допустили к чемпионату мира

Российские тхэквондисты Храмцов и Ларин в сентябре выступят на Гран-при в Париже.

В мае этого года World Taekwondo допустила 23 спортсмена из России и Беларуси к ЧМ в нейтральном статусе. Храмцов и Ларин в этот список не попали.

«Наши олимпийские чемпионы и примут участие в в Париже. У них до 31 августа действует отстранение от участия в международных соревнованиях, этот срок заканчивается, и они выступят на турнире во Франции.

Кроме них, наша сборная будет представлена еще семью спортсменами. По рейтингу такое право получили (до 57 кг), Лилия Хузина (до 67 кг) и Полина Хан (свыше 67 кг)».

И еще четыре спортсмена пробились через отборочный к Гран-при турнир, проходивший в июле в Сенегале. Это Магомедрасул Омаров (до 80 кг), Милана Бекулова (до 49 кг), Виктория Железнова (до 67 кг) и Елизавета Степанова (свыше 67 кг).

К ним, возможно, добавится (свыше 67 кг). Вчера нам поступила информация о ее допуске к соревнованиям, и теперь все зависит от того, успеем ли мы решить вопрос с визовой поддержкой», – сказал главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов.

Гран-при по тхэквондо в Париже пройдет с 1 по 3 сентября. Это рейтинговый турнир для отбора на Олимпиаду-2024.