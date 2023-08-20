Федоров осудил критиков Федотова: «В ряде СМИ поклеп и дезинформация. Это против России и наших войск, выполняющих задачи Родины»

Теги ЦСКА ИИХФ Сборная России по хоккею Филадельфия Сергей Федоров НХЛ КХЛ Политика Иван Федотов Чемпионат.com Хоккей

Сергей Федоров высказался резко против критики в адрес Ивана Федотова.

Вратарь вернулся в ЦСКА после года службы на Северном флоте, подписав контракт на 2 года. 

ИИХФ объявила, что контракт россиянина с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется.

ЦСКА, в свою очередь, подал апелляцию на это решение Международной федерации. 

«Многие говорят, что в прессе нет ни слова от Ивана. Это относится к тому, что он настоящий профессионал. О его стержне и характере говорит тот факт, что он принял правильное решение – отслужив в армии, в Вооруженных силах Российской Федерации, по закону. Сейчас Иван в прекрасном расположении духа и готов дальше выполнять свой хоккейный долг.

Иван не исчез на год, он отдал долг Родине. Так называемый «туман» присутствовал только у людей, которые не интересуются им. Иван не молчит после службы, он занят подготовкой к сезону. Фразы в духе, что Ивану не хватает закалки и стержня, – это провокация, которая не соответствует действительности. У Ивана полный порядок с закалкой и характером. Он это подтвердил, отдав долг Родине. Теперь он готовится к сезону, пройдя определенную школу жизни.

Сравнивать Федотова с реалиями жизни времен СССР – это неправильно, некорректно. Люди застряли в своем развитии, когда говорят такие слова в центральную прессу. Это делается против России, против наших войск, которые выполняют задачи нашей Родины. Иван понимает свои задачи и жизнь – в этом нет сомнения. Решения, которые он принимал на благо Родины после службы в армии, понятны. Он хочет вернуть свою карьеру на высший уровень, защищать интересы клуба и сборной России, когда представится такая возможность. Вот с кого нужно брать пример всем нам!

Информация, которая неоднократно появлялась в ряде крупных СМИ на тему Ивана, является дезинформацией, поклепом и недобросовестной точкой зрения. Уважаемые журналисты, пожалуйста, следите за качеством материала, который вы перепечатываете на свои ресурсы из некомпетентных изданий.

Я защищаю Ивана не как тренер ЦСКА, а как человек, зная все аспекты. Мы в этой ситуации находимся полностью в юридическом и правовом поле», – сказал главный тренер ЦСКА. 

Карандин о Федотове: «Удивляет, что он словно исчез, молчит. С Третьяка надо брать пример! В советские годы НХЛ охотилась за ним, но у него было четкое понимание, как он будет идти по хоккейной жизни»

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

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70 комментариев

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adimsonekat
Мдааа. Это точно тот Федоров, который бежал в 1990 году в Америку, на частном самолете Илича?
Тот Федоров, который бастовал в Детройте, выбивая себе 6 млн баксов по контракту?
Три КС, два Селки, Харт, Линдсей.
И стать вот таким лизуном власти и режима?
Противно.
+154
-11
+143
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Maxximus
Почему остальные хоккеисты не отдают долг Родине?
+79
-3
+76
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Vladislav Zhalobkevich
Ответ selachii
да уж, удивительны метаморфозы в человеческом характере...
Конкретно у Федорова никаких метаморфоз нету. Он всегда стремился исключительно к деньгам, и делал всё ради них. Сейчас вот так надо говорить, что бы деньги капали.
+76
-6
+70
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selachii
да уж, удивительны метаморфозы в человеческом характере...
+39
-5
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Daishi
>Люди застряли в своем развитии

И после этого начинается извержение плесневелых совково-портяночных агиток.)) Еще бы про вредителей и акул капитализма что-нибудь ввернул.
+36
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Bartez1986
был о Федорове лучшего мнения. Великий хоккеист превратился в прислужного Третьяка
+39
-10
+29
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Maxximus
Ответ Аморалинни
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А я думал по состоянию здоровья не подошли 😂
+28
-1
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Модератор спортса
Лицемер, сбежавший со своей Родины в бытность игрока, сейчас несёт такую ахинею. Как же противно такое читать, обидно видеть, как кумиры детства превращаются в зомбированных людей без своего мнения
+29
-6
+23
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Vladislav Zhalobkevich
Интересно, а сказочный патриот Федс американский паспорт сдал, или нет.
+21
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Костя Кот
сережа, во что ты превратился!
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Viks
«В ряде СМИ поклеп и дезинформация. Это против России --- То есть Федотов и ЦСКА - это Россия??? Как все любят приравнивать себя и свою значимость к целой стране...
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Chernoy
Ну долг он отдавать не планировал, так получилось, поэтому за героизм сейчас выдавать это не надо. Он хотел свалить, ему не дали и отправили в армию. Так что про патриотизм очень спорно.
Вообще Федорову вернее знать, он «патриотично» сваливал из страны? Поступок конечно мужской, учитывая, что грозило пойди что-то не так, но по правде сказать не очень патриотичный. Или это не связанные вещи? Тут подмена понятий. Фёдоров патриот? Вполне может быть. Ради игры в НХЛ бежал из совка, скажет, что от режима, и будет прав. Так почему тогда, он был патриот, бежавший от режима, а сегодня вдруг патриотизм = слава режиму.
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Vladislav Zhalobkevich
Ответ Ызяя
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Был бы умный - вложил бы заработанные в НХЛ деньги нормально. Не пришлось бы так над начальственными афедронами стараться.
Просто паренек который вырвался из криминального, депрессивного городка, у которого гигантский талант, и три класса образования.
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Strannix
Ответ Аморалинни
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Они покупают военники в московских военкоматах, которые курирует цска))
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Олег Кузнецов
Ответ Bartez1986
был о Федорове лучшего мнения. Великий хоккеист превратился в прислужного Третьяка
Я не знал, что отдать военный долг Родине-это просто играть в хоккей в системе армейских клубов...Когорта Третьяка и Фетисова пополнилась Сергеем Федоровым...Теперь когорта людей, которые разменяли честь и совесть на плюшки правящей системы получила еще одного подхалима.
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udod
хе-хе, сбежавший из армии и страны Фёдоров теперь пафосно надувает щёки и толкает пламенные речи
ещё одна мерзость
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Timur Gabdullin
Ответ Ызяя
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Чтобы все убедились в высоком интеллекте Федорова небольшие факты о том как его развели: 1) ему выдали актера за саудовского принца 2) он оформил свои вложения на сумму 60 млн долларов под расписку которую даже документом в суде не признали 3) он ещё и выступил поручителем для своего "друга инвестора" так что когда его кинули он ещё и выплачивал кредиты мошенника.
Выводы о том насколько он интеллектуально силён можете делать сами.
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papadok
Ответ Аморалинни
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А где они их покупают? Законные варианты - отслужить, окончить ВУЗ с военной кафедрой (их сейчас немного стало, насколько знаю) и не служить по здоровью.
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serious fan
Это точно речь тренера 21го века, который бежал в нхл? А не брошюра 70-80ых годов прошлого века?
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rude.
Ответ adimsonekat
Мдааа. Это точно тот Федоров, который бежал в 1990 году в Америку, на частном самолете Илича? Тот Федоров, который бастовал в Детройте, выбивая себе 6 млн баксов по контракту? Три КС, два Селки, Харт, Линдсей. И стать вот таким лизуном власти и режима? Противно.
Вложился вроде неудачно, все просрал. Жить за что-то надо. Типичный конъюнктурщик. А уж кто советскую школу прошел, быстро понимает правила игры, какой бы Америкой это не было разбавлено.
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Crenk
С Федотовым поступили по хамски , к тому же после того как подтащил в Кубке Гагарина
А он Тряпка если после всего этого снова вел какие переговоры с руководством ЦСКА
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Igor Pivovarov
Ответ Аморалинни
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А где покупают? если так же как в уфимском деле, то в чем смысл твоего первого комментария. еще скажи, что закон один для всех, Путину спасибо.
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papadok
Ответ Аморалинни
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Что-то я не помню в информации об уфимском деле упоминания о ВУЗах. И если покупают все, что Вы хотели сказать первым комментарием?
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Mi4eL
Мракобесие прогрессирует
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faryk
Что Федоров, что Фетисов лицемеры. Что скажет Могильный?
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