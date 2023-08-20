Федоров осудил критиков Федотова: «В ряде СМИ поклеп и дезинформация. Это против России и наших войск, выполняющих задачи Родины»

Сергей Федоров высказался резко против критики в адрес Ивана Федотова.

Вратарь вернулся в ЦСКА после года службы на Северном флоте, подписав контракт на 2 года.

ИИХФ объявила, что контракт россиянина с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется.

ЦСКА, в свою очередь, подал апелляцию на это решение Международной федерации.

«Многие говорят, что в прессе нет ни слова от Ивана. Это относится к тому, что он настоящий профессионал. О его стержне и характере говорит тот факт, что он принял правильное решение – отслужив в армии, в Вооруженных силах Российской Федерации, по закону. Сейчас Иван в прекрасном расположении духа и готов дальше выполнять свой хоккейный долг.

Иван не исчез на год, он отдал долг Родине. Так называемый «туман» присутствовал только у людей, которые не интересуются им. Иван не молчит после службы, он занят подготовкой к сезону. Фразы в духе, что Ивану не хватает закалки и стержня, – это провокация, которая не соответствует действительности. У Ивана полный порядок с закалкой и характером. Он это подтвердил, отдав долг Родине. Теперь он готовится к сезону, пройдя определенную школу жизни.

Сравнивать Федотова с реалиями жизни времен СССР – это неправильно, некорректно. Люди застряли в своем развитии, когда говорят такие слова в центральную прессу. Это делается против России, против наших войск, которые выполняют задачи нашей Родины. Иван понимает свои задачи и жизнь – в этом нет сомнения. Решения, которые он принимал на благо Родины после службы в армии, понятны. Он хочет вернуть свою карьеру на высший уровень, защищать интересы клуба и сборной России, когда представится такая возможность. Вот с кого нужно брать пример всем нам!

Информация, которая неоднократно появлялась в ряде крупных СМИ на тему Ивана, является дезинформацией, поклепом и недобросовестной точкой зрения. Уважаемые журналисты, пожалуйста, следите за качеством материала, который вы перепечатываете на свои ресурсы из некомпетентных изданий.

Я защищаю Ивана не как тренер ЦСКА, а как человек, зная все аспекты. Мы в этой ситуации находимся полностью в юридическом и правовом поле», – сказал главный тренер ЦСКА.

Карандин о Федотове: «Удивляет, что он словно исчез, молчит. С Третьяка надо брать пример! В советские годы НХЛ охотилась за ним, но у него было четкое понимание, как он будет идти по хоккейной жизни»

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока