Полиция проверяла около 400 болельщиков «Зенита» и их автобусы на подъезде к стадиону «Спартака» – вплоть до давления в шинах. Процесс занял несколько часов

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия происшествия болельщики Открытие Банк Арена Спорт-Экспресс Футбол

Около 400 фанатов «Зенита» проверяла полиция на подъезде к стадиону «Спартака».

По данным «Спорт-Экспресса», около 400 болельщиков «Зенита», которые прибыли в Москву на матч 5-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» на семи автобусах, тщательно проверяла полиция на подъезде к «Открытие Банк Арене».

Предлогом стал техконтроль транспортных средств. При этом речь идет об организованных группах болельщиков «Зенита», чей выезд был заранее согласован как с красно-белыми, так и с РПЛ.

Правоохранительные органы проводят сверку списков, что, по данным источника, происходило и на каждом посту ДПС на трассе. Проверяют техническое состояние автобусов вплоть до замера давления в шинах, к месту прибыли представители технадзора.

После нескольких часов ожидания и проверок документов болельщики были вынуждены покинуть автобусы, среди них были дети в сопровождении родителей.

«Мы приехали к стадиону. Нас уже ожидали наряды ДПС, полная техническая проверка, проверка графика движения и списков пассажиров. Нас также дважды останавливали на трассе в Московской области. Проверяли списки.

Были претензии из-за того, что у нас более восьми детей находились в автобусе, и что это организованная перевозка детей. Хотя это таковым не является. Так как у нас все дети, 34 человека, были с законными представителями.

Пассажиры ко всему отнеслись с пониманием. При посадке в автобус сразу всех предупреждали, что нас будут проверять. Кто-то хотел остаться в автобусе, но, поскольку мы уже приехали к стадиону, все пошли гулять.

Как нам сказал представитель полиции, это для нашей же безопасности. Переживают, как мы приехали, как уедем назад. Они сказали, что это не предвзятое отношение, а проверка на безопасность. На мой взгляд, это предвзятое отношение. Полностью.

Человек, который нас проверял, в конце сказал: «Ну ладно, ребят, забейте. Все нормально». Если бы у нас были проблемы, как он говорил изначально, нас бы не отпустили. С чем связано это предвзятое отношение? Это лучше у полиции спросить», – сказал один из болельщиков «Зенита».

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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56 комментариев

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Aleksey Yashin
А зачем их тщательно проверять, когда есть Fan ID, безопасность и вот это вот всё?
+74
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леннорыч-абрамович
А говорите защита у Спартака плохая.
+61
-3
+58
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Groznyi2024
Ответ Пикачу82
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Т.е. ты реально думаешь, что хулиганы в Москву поедут на автобусах организованно? Прошли 90-е. Сейчас на ласточку прыгнул и вперед
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Roon95
Ответ savik-A.M.
" дети с сопровождением родителей " на выезд со Спартаком , на какой-то бред смахивает
ну так теперь у нас Фан ID теперь безопасно должно быть. Бред то, что такая проверка автобусов производилась.
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Roon95
Ответ леннорыч-абрамович
А говорите защита у Спартака плохая.
ахахахах, хорошая шутка)))
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Groznyi2024
Ответ Пикачу82
Да ладно, устроили предвзятое но предвзятое... Всегда проверяли автобусы с фанатами и даже маршрутки. Проверяли документы и списки составляли, ничего страшного в этом нет.
Ты не понимаешь. Одно дело когда зашли, 5 мин посмотрели документы и все. А другое, когда начинают измерять давление в шинах автобусов
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gukmamop
Полная эмуляция фанатских выездов
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Кирилл.С-Пб
Свинство 🐷
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Balt
А причём тут списки и давление в шинах? Что-то какой-то сумбур.
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R. Giskard Reventlov
При таких мерах и фанайди не нужон
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ЗЕНИТ65
Ответ Пикачу82
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В этих автобусах едут только с фан айди.
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градус ненависти
Пассажиры ко всему отнеслись с пониманием (с)

Ещё бы, речь же идёт о гордых обладателях фан айди, полных самоуважения и интеллекта
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Hong Kil
Работников ДПС понять можно, они так перепугались, когда из Ростова колонна на Москву шла, что решили хоть так компенсировать те ужасные переживания.
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Любезный Коссутий
не зря ж фанайди оформили - теперь окружены безопасностью и заботой.
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Groznyi2024
Привет 2000-е
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Groznyi2024
Ответ Иосиф Сталин
Пусть полицейские в Динамо позвонят, там расскажут, что и где у фанатов Зенита искать
У Шунина в глазу
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damondiamond
на парадной*
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Константин Эсперов
И что , это какая то новость ?
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Хамыч
Ответ ЗЕНИТ65
Так ты и паспорт сожги. Или ещё не получил?
А при чём здесь паспорт - куда тебя занесло то ? Что за идеология раба - завтра государство решит , что надо сделать отдельный документ для посещения кинотеатов , магазинов ...жены - тоже побежишь в припрыжку оформлять ? Не унижает тебя - что кто то должен решить - достоин ты посмотреть матч любимой команды со стадиона или нет ?) Что за психология терпилы...
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Андрей Яковлев
ну что любители фанайди, еще вопросы есть? Следующий раз при такой проверке вас реально клеймить будут. Чтоб не разбежались. И неважно кто куда поедет.
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Groznyi2024
Ответ Пикачу82
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Ну я за движ и сижу дома. И что, моя позиция не требует уважения?
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Groznyi2024
Ответ Пикачу82
Нет. Мне вообще все равно, тем более позиция глупая если ты не хулиган и тебе нечего бояться.
Я не хулиган, даже ни одной административки нет. Но я за движ и за свободу выбора. Я выбрал поддержать парней и не ходить на стадион.
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бесдомный понь
А задницы им проверили?
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Savardus
Что в Москве, что в Питере общее одно - Акабы позор России
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Kos Iniesta
Хоть поспали в тепле
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