Полиция проверяла около 400 болельщиков «Зенита» и их автобусы на подъезде к стадиону «Спартака» – вплоть до давления в шинах. Процесс занял несколько часов

Около 400 фанатов «Зенита» проверяла полиция на подъезде к стадиону «Спартака».

По данным «Спорт-Экспресса», около 400 болельщиков «Зенита», которые прибыли в Москву на матч 5-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» на семи автобусах, тщательно проверяла полиция на подъезде к «Открытие Банк Арене».

Предлогом стал техконтроль транспортных средств. При этом речь идет об организованных группах болельщиков «Зенита», чей выезд был заранее согласован как с красно-белыми, так и с РПЛ.

Правоохранительные органы проводят сверку списков, что, по данным источника, происходило и на каждом посту ДПС на трассе. Проверяют техническое состояние автобусов вплоть до замера давления в шинах, к месту прибыли представители технадзора.

После нескольких часов ожидания и проверок документов болельщики были вынуждены покинуть автобусы, среди них были дети в сопровождении родителей.

«Мы приехали к стадиону. Нас уже ожидали наряды ДПС, полная техническая проверка, проверка графика движения и списков пассажиров. Нас также дважды останавливали на трассе в Московской области. Проверяли списки.

Были претензии из-за того, что у нас более восьми детей находились в автобусе, и что это организованная перевозка детей. Хотя это таковым не является. Так как у нас все дети, 34 человека, были с законными представителями.

Пассажиры ко всему отнеслись с пониманием. При посадке в автобус сразу всех предупреждали, что нас будут проверять. Кто-то хотел остаться в автобусе, но, поскольку мы уже приехали к стадиону, все пошли гулять.

Как нам сказал представитель полиции, это для нашей же безопасности. Переживают, как мы приехали, как уедем назад. Они сказали, что это не предвзятое отношение, а проверка на безопасность. На мой взгляд, это предвзятое отношение. Полностью.

Человек, который нас проверял, в конце сказал: «Ну ладно, ребят, забейте. Все нормально». Если бы у нас были проблемы, как он говорил изначально, нас бы не отпустили. С чем связано это предвзятое отношение? Это лучше у полиции спросить», – сказал один из болельщиков «Зенита».

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?