Энцо с пенальти не забил «Вест Хэму» – Ареоля парировал. У купленного за 121 млн евро хавбека еще нет голов за «Челси»

Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия Альфонс Ареоля Рахим Стерлинг Томаш Соучек Энцо Фернандес Футбол

Энцо Фернандес не реализовал пенальти в игре с «Вест Хэмом».

На 42-й минуте матча 2-го тура АПЛ вингер «Челси» Рахим Стерлинг упал в штрафной соперника в результате фола хавбека Томаша Соучека.

Фернандес с точки пробил в левый от себя угол, но голкипер «молотобойцев» Альфонс Ареоля отразил удар.

Приобретенный у «Бенфики» за 121 млн евро аргентинец пока не забил ни одного гола за «Челси». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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25 комментариев

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Эдвард Газарян
ну его так-то не из-за голов купили, свою прямую работу он делает качественно
+28
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Nico Boi
Ответ Эдвард Газарян
ну его так-то не из-за голов купили, свою прямую работу он делает качественно
тогда зачем давать бить пенальти
+14
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Полуэктов Пётр
Ничего страшного. Играет Энцо просто отлично и из всех потраченных Боули денег - эта покупка пока ЕДИНСТВЕННАЯ (из 850кк, страшно даже произносить такое), которая точно своих денег стоила.
+12
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Nico Boi
Ответ Полуэктов Пётр
Ничего страшного. Играет Энцо просто отлично и из всех потраченных Боули денег - эта покупка пока ЕДИНСТВЕННАЯ (из 850кк, страшно даже произносить такое), которая точно своих денег стоила.
не сказать, что стоил, просто не обгадился и уровень свой показывает, 120 единицы в мире стоят
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*MVP*
плохо, что не забил, но в остальном играет он просто чудесно
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Эдвард Газарян
Ответ Nico Boi
тогда зачем давать бить пенальти
это уже другой вопрос, Стерлинг мог пробить, странное решение
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Константин Федяев
я вообще не понял почему не форвард пошёл бить
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Полуэктов Пётр
Ответ Nico Boi
не сказать, что стоил, просто не обгадился и уровень свой показывает, 120 единицы в мире стоят
Ну и Энцо как раз в этих единицах.
Ему 22 года. В этом возрасте на его позиции не существует лучше игрока.
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Олег910
Ответ Nico Boi
тогда зачем давать бить пенальти
На ЧМ забивал в сериях пенальти. С нервами у парня вроде порядок.
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Непристойное предложение
без Месси рядом он не так уж и хорош)
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Hi Hi
Ответ Полуэктов Пётр
Ничего страшного. Играет Энцо просто отлично и из всех потраченных Боули денег - эта покупка пока ЕДИНСТВЕННАЯ (из 850кк, страшно даже произносить такое), которая точно своих денег стоила.
Вообщето 996 млн)
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Павел Мантлер
Ответ Полуэктов Пётр
Ничего страшного. Играет Энцо просто отлично и из всех потраченных Боули денег - эта покупка пока ЕДИНСТВЕННАЯ (из 850кк, страшно даже произносить такое), которая точно своих денег стоила.
Не слежу за Челси, можно подробнее про его игру? Он, как КДБ из ман сити, для челси?
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Kahn01
Ответ Nico Boi
тогда зачем давать бить пенальти
Ханс Йорг Бутта знаете? Погуглите.
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Михаил Сафонов
Челси просто сотку сверху всегда теперь переплачивает, что за мудрика, что за энцо
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soldat2212
Не важно. Он играет хорошо
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ман сити фейк
Цену обязательно нужно писать?
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Alar Asus
Да ладно спортс он отлично делает свою работу, что за передергивания ??? Такие заголовки применимы только к атакующим игрокам
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TeddyLasso
Сейчас Боули расстроится и вместо него еще одного опорника купит
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Витя Арахес
травмы с воздуха идут игрокам Челси, теперь Чукувумека
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