Энцо с пенальти не забил «Вест Хэму» – Ареоля парировал. У купленного за 121 млн евро хавбека еще нет голов за «Челси»

Энцо Фернандес не реализовал пенальти в игре с «Вест Хэмом».

На 42-й минуте матча 2-го тура вингер «Челси» упал в штрафной соперника в результате фола хавбека .

с точки пробил в левый от себя угол, но голкипер «молотобойцев» отразил удар.

Приобретенный у «Бенфики» за 121 млн евро аргентинец пока не забил ни одного гола за «Челси». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?