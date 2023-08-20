Энцо с пенальти не забил «Вест Хэму» – Ареоля парировал. У купленного за 121 млн евро хавбека еще нет голов за «Челси»
Энцо Фернандес не реализовал пенальти в игре с «Вест Хэмом».
На 42-й минуте матча 2-го тура АПЛ вингер «Челси» Рахим Стерлинг упал в штрафной соперника в результате фола хавбека Томаша Соучека.
Фернандес с точки пробил в левый от себя угол, но голкипер «молотобойцев» Альфонс Ареоля отразил удар.
Приобретенный у «Бенфики» за 121 млн евро аргентинец пока не забил ни одного гола за «Челси». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Ему 22 года. В этом возрасте на его позиции не существует лучше игрока.