Норманн перешел в саудовский «Аль-Раэд». «Динамо» и «Ростов» собираются судиться с игроком, уехавшим из России

Теги Ростов премьер-лига Россия трансферы Динамо Москва высшая лига Саудовская Аравия Аль-Раэд Матиас Норманн Футбол

Матиас Норманн перешел в саудовский «Аль-Раэд».

Об этом объявила пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.

В начале августа гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что Норманн направил в «Динамо» и «Ростов» уведомление о расторжении контракта в связи с тем, что «в здание «Москва Сити» врезались дроны».

Теперь эти два клуба собираются судиться с норвежцем.

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26 комментариев

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alexey alexeev
"Аль-Наср" Роналду, "Аль-Хиляль" Неймара и малкома, "Аль-Раэд" Норманна, с которым собираются судиться Динамо и Ростов
+29
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Pol Belov
Ответ Streetbor
Норманн строит из себя такого правильного, при этом едет к саудитам разбомбившим Йемен. Типичный принципиальный европеец 🙃
вообще-то он уехал потому что дроны прилетели в Москва-Сити (где он жил), а не в Киев или там Одессу (где он не жил), так каким боком тут бомбежка саудитами Йемена?? он же не в Йемен поехал играть...
ты типичный выпускник средней рос.школы...
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Тимур Таубаев
Зато в Аравии будет себя безопасно чувствовать)))
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Killu Villy
Ответ Тимур Таубаев
Зато в Аравии будет себя безопасно чувствовать)))
дело не в безопасности,а в его позиции по поводу Сво и России в целом .
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SergeyRussia
Ничего себе…а когда то в Ростове отлично смотрелся, нравилась его игра
+5
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U
Ответ Streetbor
Норманн строит из себя такого правильного, при этом едет к саудитам разбомбившим Йемен. Типичный принципиальный европеец 🙃
Ну если честно, он просто сказал, что ему страшно тут. А не претендовал на идейность.
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encaro_one
Ответ Тимур Таубаев
Зато в Аравии будет себя безопасно чувствовать)))
Разве нет? По крайней мере в его дом там беспилотники пока не прилетают.
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Данил Садыков
Ответ IlyaGrain
Ну даёт конечно !!! Нет слов 🤷🏻‍♂️
всё правильно сделал, красава Норманн
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kilo_gilo
Ответ Killu Villy
дело не в безопасности,а в его позиции по поводу Сво и России в целом .
будь у него принципиальная позиция по сво,он не вернулся бы в Россию из Англии
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Killu Villy
Норманн про Динамо " без лоха и жизнь плоха ! " )
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justbored
Пусть Гафин - или кто его там подписать додумался - из своей зарплаты вычтет.
+7
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Enchanter WIZZARD
Вот и "средний класс" подтягивается в клубы СА причем вне большой 4
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Uriy walmart
Ответ Antagonist
Еще по временам выступления в Ростове было видно,что ему важнее были деньги,а не развитие в карьере
Потому и перешёл в динамо
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Тухель
Ответ Antagonist
Еще по временам выступления в Ростове было видно,что ему важнее были деньги,а не развитие в карьере
Так каждый легионер в РПЛ едет ради денег. Это просто факт. Ну может кроме грузин, армян и остальных ребят из бывшего СССР. РПЛ это Саудовская Аравия на минималках.
Сюда и именитые тренера ехали только ради денег.
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Patriarkh Kirill
Ментовские войны
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Antagonist
Ответ encaro_one
Разве нет? По крайней мере в его дом там беспилотники пока не прилетают.
Не факт,что не прилетят. Можно вспомнить момент,когда беспилотники атаковали нефтебазу во время ГП Саудовской Аравии год-два назад. Так что он просто хотел сбежать и кинуть команды
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Ковид 07.10.52
В Басманный будут подавать. там результат всегда известен.
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shahmur
Ну да конечно, ещё будут писать в спортлото.
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songbilong
Ответ Streetbor
Норманн строит из себя такого правильного, при этом едет к саудитам разбомбившим Йемен. Типичный принципиальный европеец 🙃
кто сказал, что саудиты бомбили Йемен, о, мыслитель?!
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