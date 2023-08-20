Норманн перешел в саудовский «Аль-Раэд». «Динамо» и «Ростов» собираются судиться с игроком, уехавшим из России
Матиас Норманн перешел в саудовский «Аль-Раэд».
Об этом объявила пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.
В начале августа гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что Норманн направил в «Динамо» и «Ростов» уведомление о расторжении контракта в связи с тем, что «в здание «Москва Сити» врезались дроны».
Теперь эти два клуба собираются судиться с норвежцем.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
ты типичный выпускник средней рос.школы...
Сюда и именитые тренера ехали только ради денег.