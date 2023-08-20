Норманн перешел в саудовский «Аль-Раэд». «Динамо» и «Ростов» собираются судиться с игроком, уехавшим из России

Матиас Норманн перешел в саудовский «Аль-Раэд».

Об этом объявила пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.

В начале августа гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что направил в « » и « » уведомление о расторжении контракта в связи с тем, что «в здание «Москва Сити» врезались дроны».

Теперь эти два клуба собираются судиться с норвежцем.

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