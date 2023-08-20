«Спартак» с 2017-го не побеждает «Зенит» в РПЛ. Тогда тренером был Каррера

«Спартак» проиграл «Зениту» (1:3) в 5-м туре Мир РПЛ.

Это третье поражение красно-белых от клуба из Санкт-Петербурга подряд в рамках чемпионата России.

Всего же «Спартак» не выигрывал у «Зенита» в с 27 ноября 2017 года. Тогда московской командой руководил .

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?