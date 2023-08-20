«Спартак» с 2017-го не побеждает «Зенит» в РПЛ. Тогда тренером был Каррера
«Спартак» проиграл «Зениту» (1:3) в 5-м туре Мир РПЛ.
Это третье поражение красно-белых от клуба из Санкт-Петербурга подряд в рамках чемпионата России.
Всего же «Спартак» не выигрывал у «Зенита» в РПЛ с 27 ноября 2017 года. Тогда московской командой руководил Массимо Каррера.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Игроки Спартака , побеждавщие зенит в 2017, где они сейчас?
Спартак с 4 тура: а, не, все нормально
Простите, а что, снова возвращение откладывается?
Видимо, после победы над Факелом или Оренбургом вновь напишут хвалебные блоги и статьи, что это тот самый - золотой Спартак. Только вот из года в год об этом лишь пишут))