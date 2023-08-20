«Спартак» с 2017-го не побеждает «Зенит» в РПЛ. Тогда тренером был Каррера

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия премьер-лига Англия Массимо Каррера Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» проиграл «Зениту» (1:3) в 5-м туре Мир РПЛ.

Это третье поражение красно-белых от клуба из Санкт-Петербурга подряд в рамках чемпионата России.

Всего же «Спартак» не выигрывал у «Зенита» в РПЛ с 27 ноября 2017 года. Тогда московской командой руководил Массимо Каррера.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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149 комментариев

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Vićtor Diaź
Зенит - хозяин спартачка🤷‍♂️
+210
-24
+186
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Как дела на заводе
2027 год
Игроки Спартака , побеждавщие зенит в 2017, где они сейчас?
+178
-3
+175
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Nogoi89
Ну, в этом году Спартак сильный же, точно будет чемпионом, да?))
+134
-9
+125
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Ебздрогыч
Спартак первые 3 тура: ты ли это?
Спартак с 4 тура: а, не, все нормально
+116
-4
+112
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Тралл из Питера
Наш фарм клуб:)
+50
-2
+48
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Как дела на заводе
Ответ Vićtor Diaź
Зенит - хозяин спартачка🤷‍♂️
так было и будет ))
+48
-4
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ТрактоПоктер
Это ли не повод отправить трехтуровых в лучшую лигу мира?
+48
-7
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Удар Кержакова
Сегодня была победа Семака. Просто нивелировал сильные стороны Спартака и использовал слабые! Семак гений!
+37
-1
+36
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леннорыч-абрамович
Зенит же без Малкома ничего не может. Агрессии и выдумки не хватает. Так?
+34
-2
+32
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azax
Как там Заремка поживает, хочется что то услышать от нее теперь!
+27
0
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E7spamE7
Ответ Ебздрогыч
Спартак первые 3 тура: ты ли это? Спартак с 4 тура: а, не, все нормально
И сколько раз такое было😂😂😂
+25
0
+25
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Юлия Закаблукова
Ответ Виктор Иванович
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Ага, не футболист, лучший бомбардир рпл сейчас
+21
-1
+20
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Саша Пушкин
Ответ E7spamE7
И сколько раз такое было😂😂😂
И сколько раз так будет!
+21
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Ебздрогыч
У Свинова даже по хоккейным меркам отвратительная статистика
+23
-4
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Пашка Донофф
Меня поражают спартаковские (некоторые) болельщики, которые просто с уверенностью как рыба об лёд, писали что щас зенит то выхватит. Вас жизнь вообще чему то учит?
+15
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Блуждающий странник
После чемпионства Спартак не в форме... долго отмечали. А так к Абаскалю лично у меня вопросов много, не знаю как у других... Что за странный выбор состава? Как фиксить проблемы в обороне собирается? Там же дыры огромные. Зобнин когда-нибудь научится бить по воротам, но в параллельной вселенной. Чисто безнадега, весьма средний Зенит выглядел на две головы выше
+14
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Фёдор Кузнецов
Нельзя не отметить как прибавил Касьерра в этом сезоне
+14
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jdrk
Шесть лет!!!! Не грустите чемпионы трёх туров!
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SMART789
Ну теперь то вы понимаете почему Сергей Семак такой плохой тренер и надо срочно его заменить на манчини или румынскую бабушку?)))
+13
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Как дела на заводе
Ох уж этот админресурс)))
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Дмитрий9779
Это становится традицией
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Антуан
Ответ Тралл из Питера
Наш фарм клуб:)
Кстати очередной пинок тем иудам из Спартака которые говорили что Каррера ничего не сделал, ему повезло игроки зарешали и т.д. Никогда не любил спартак но спартак при Каррере был топовым, слить такого тренера это цирк)))
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alexei_toporov
Это просто похмелье не прошло после празднования чемпионства, завоёванного в героической манере по итогам трёх туров
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Как дела на заводе
Ответ Марат Фархатович
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как чемпионство после трёх туров поживает?)
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Никита Гарин
Спартак чемпион после 3 туров чемпионата». «Спартак невероятен и очень крут.», «Спартак играет стабильно и собранно», «Спартак вернулся»
Простите, а что, снова возвращение откладывается?
Видимо, после победы над Факелом или Оренбургом вновь напишут хвалебные блоги и статьи, что это тот самый - золотой Спартак. Только вот из года в год об этом лишь пишут))
+8
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