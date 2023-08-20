Сборные Норвегии не будут играть до конца 2023 года из-за финансовых проблем. Дефицит бюджета составил 9 млн крон в 2022-м

Сборная Норвегии не будет играть до конца 2023 года из-за финансовых проблем.

Норвежская хоккейная ассоциация решила прекратить деятельность национальной сборной до конца года, чтобы снизить расходы.

Ранее стало известно, что дефицит бюджета организации в 2022 году составил 9 млн крон, что на 3 млн больше, чем было запланировано.

Президент ассоциации Таге Петтерсен подтвердил, что они приостанавливают деятельность мужских и женских сборных. Исключением станет мужская молодежная сборная Норвегии, которая в декабре примет участие в МЧМ.

«У всех будет перерыв до конца года, если ничего положительного не произойдет с точки зрения доходов», – сказал Петтерсен.

Таким образом, сборная Норвегии пропустит ранее запланированные матчи. Команда должна была собраться в ноябре и в декабре.

При этом отмечается, что это не отразится на участии женской сборной в ЧМ в дивизионе 1 группы А в Китае, который стартовал 20 августа.

На ЧМ-2024 в Чехии Норвегия сыграет в Группе А против Канады, Финляндии, Швейцарии, Чехии, Дании, Австрии и Великобритании.