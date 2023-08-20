Сборные Норвегии не будут играть до конца 2023 года из-за финансовых проблем. Дефицит бюджета составил 9 млн крон в 2022-м

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Сборная Норвегии не будет играть до конца 2023 года из-за финансовых проблем.

Норвежская хоккейная ассоциация решила прекратить деятельность национальной сборной до конца года, чтобы снизить расходы.

Ранее стало известно, что дефицит бюджета организации в 2022 году составил 9 млн крон, что на 3 млн больше, чем было запланировано.

Президент ассоциации Таге Петтерсен подтвердил, что они приостанавливают деятельность мужских и женских сборных. Исключением станет мужская молодежная сборная Норвегии, которая в декабре примет участие в МЧМ.

«У всех будет перерыв до конца года, если ничего положительного не произойдет с точки зрения доходов», – сказал Петтерсен.

Таким образом, сборная Норвегии пропустит ранее запланированные матчи. Команда должна была собраться в ноябре и в декабре.

При этом отмечается, что это не отразится на участии женской сборной в ЧМ в дивизионе 1 группы А в Китае, который стартовал 20 августа.

На ЧМ-2024 в Чехии Норвегия сыграет в Группе А против Канады, Финляндии, Швейцарии, Чехии, Дании, Австрии и Великобритании.

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44 комментария

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icey_punk
Да сократите бюджет на пенсии, на благоустройство, на пособия по безработице и отправьте команду на ЧМ. Позор какой-то.
+97
-16
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Заборостроитель
А что у премьер-министра нет друзей из школы дзюдо Осло?
+58
-8
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icey_punk
Неужели какие-нибудь НоргНефть или НоргГидрЭнерго не могут проспонсировать команды?
+43
-7
+36
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Ярик01
Ответ icey_punk
Неужели какие-нибудь НоргНефть или НоргГидрЭнерго не могут проспонсировать команды?
Они "спонсируют" будущие поколения, с заначкой в 1.4 триллиона долларов в фонде, а профессиональный спорт должен сам себя окупать
+28
-7
+21
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Федя Букин
Ответ Ярик01
Они "спонсируют" будущие поколения, с заначкой в 1.4 триллиона долларов в фонде, а профессиональный спорт должен сам себя окупать
и это правильно
+15
-2
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Андрей Рядькин
Норвежский фонд благосостояния отчитался о квартальной прибыли в $84 млрд
https://www.nbim.no
+12
-1
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Miknik
Слова Ротенберга начинают сбываться). Скоро 3 на 3 с Китаем будем рубиться
+10
0
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Аморалинни
Ответ icey_punk
Да сократите бюджет на пенсии, на благоустройство, на пособия по безработице и отправьте команду на ЧМ. Позор какой-то.
Зачем? У них же там крутейший стаб фонд, который содержит в себе триллионы, а норвежцы вообще самые богатые, денег на команду собрать это вообще мелочевка
+15
-6
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Montenegro Serbian
Ну ситуация так себе. Но даже в ней удивляет мудрость: денег почти нет, но на молодёжь выделим. Вот это здоровые приоритеты.
Ну а взрослые профики перебьются и на крайняк сами могут найти спонсоров для поездок на ЧМ.
+10
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Aleksey Dolmatov
Ответ Montenegro Serbian
Ну ситуация так себе. Но даже в ней удивляет мудрость: денег почти нет, но на молодёжь выделим. Вот это здоровые приоритеты. Ну а взрослые профики перебьются и на крайняк сами могут найти спонсоров для поездок на ЧМ.
Ну просто молодежку дешевле содержать. Плюс мчм состоится в конце года, а взрослый ЧМ играют в мае. Думаю, нашли бы деньги для дядек, если б чемпионат начинался осенью
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Алексей Клоц
Ответ icey_punk
Неужели какие-нибудь НоргНефть или НоргГидрЭнерго не могут проспонсировать команды?
Или на худой конец НоргНикель
+5
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aalto
Ответ Ник Прост
Какой-то вброс, у богатейшей страны, которая в последние полтора года "подняла" бешеные бабки на газонефти из-за самостийности Европы, нет денюшек на спонсорство хоккея, который сильно вырос у них за 10-20 прошедших лет?!
как госбюджет связан с проф. хоккеем?
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Алексей Клоц
Ответ Джиордано
С кем хоть должны были играть в ноябре-декабре ? Никому не нужные товарняки, пустая трата денег. А вот на МЧМ поедут, за это ещё и денег федерация получит, а иначе по шапке с рогами получат, штраф и забвение. Сухой расчёт.
Ну а как же суперсерия с Беларусами?
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marchellinos
И это нефтяная и газовая страна. Одна из лидеров по уровню жизни в мире.
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Lauri Laffanen
Думаю, что дело не в том, что у Норвегии как государства нет денег. Скорее всего так: федерация хоккея по каким-то причинам заработала меньше и образовался дефицит бюджета. Так что ничего сверхъестественного. Но хороший повод для турбо-патриотов поговорить, что в Норвегии все печально. Просто для них хоккей не приоритетный вид спорта, которым можно на полгода пожертвовать
+2
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Alex Metallov
Ответ icey_punk
Да сократите бюджет на пенсии, на благоустройство, на пособия по безработице и отправьте команду на ЧМ. Позор какой-то.
Безработица, в Норвегии??? ЧТООО? Там же не может быть такого.
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Джиордано
С кем хоть должны были играть в ноябре-декабре ? Никому не нужные товарняки, пустая трата денег. А вот на МЧМ поедут, за это ещё и денег федерация получит, а иначе по шапке с рогами получат, штраф и забвение. Сухой расчёт.
+5
-3
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Алексей Клоц
Ответ Ярик01
Они "спонсируют" будущие поколения, с заначкой в 1.4 триллиона долларов в фонде, а профессиональный спорт должен сам себя окупать
Что за бредовые идеи, а как же построить СКА и грозить миру йозе мариной. Чудаки, окупаться - придумают же.
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fbd
Ответ marchellinos
И это нефтяная и газовая страна. Одна из лидеров по уровню жизни в мире.
Ну так она одна из лидеров в том числе из-за того, что не тратят гос деньги на всякую фигню Типа профессионального спорта и всяких ледовых шоу
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Mbest77
Ответ Аморалинни
Зачем? У них же там крутейший стаб фонд, который содержит в себе триллионы, а норвежцы вообще самые богатые, денег на команду собрать это вообще мелочевка
Стабфонд потому и самый большой в мире, что инвестируется не по принципу «понты дороже денег» или «покайфуем, потом еще заработаем»…
Там чиновника, который сократит траты на здравоохранение или образование ради какого-то там ЧМ по хоккею сразу посадить могут.
Что сказать, у страны очень правильные приоритеты
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amurseff03
Ответ Алексей Клоц
Ну а как же суперсерия с Беларусами?
Или кубок мира с ю23 северной Америки.
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Контрольный выстрел
Ответ icey_punk
Да сократите бюджет на пенсии, на благоустройство, на пособия по безработице и отправьте команду на ЧМ. Позор какой-то.
Пробежался по твоим комментариям, действительно позор.
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VDX00
Ответ Ярик01
Они "спонсируют" будущие поколения, с заначкой в 1.4 триллиона долларов в фонде, а профессиональный спорт должен сам себя окупать
И как будущие поколения получат выгоду? Ты про их типа пенсионный фонд мега крутой? Пока неясно как ещё будут его использовать в итоге)
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Георгий Большаков
Ответ Федя Букин
и это правильно
А государство тогда зачем нужно?
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Alisher Buranov
А у биатлонного союза денег есть????
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