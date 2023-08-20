Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Хьюз, Коулмен, Лайлс, Севилье и Керли разыграют медали на 100 м

Сегодня на чемпионате мира-2023 по легкой атлетике пройдет финал 100 м у мужин.

В предварительных забегах быстрейшим был ямаец Облик Севилье (9,86), американец Ноа Лайлс был вторым (9,95), Акани Симбине из ЮАР – 3-м (9,97). Американец Кристиан Коулмен показал пятое время (9,97), а британец Зарнел Хьюз – 7-е (10,00).

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023

Будапешт, Венгрия

20 августа

100 м, мужчины

Начало полуфиналов – 17:35 по московскому времени, начало финала – 20:10 по московскому времени

Полуфинал

Забег 1

1. Доминик Копец (Польша)

2. Ламонт Марселл (Италия)

3. Ноа Лайлс (США)

4. Фердинанд Оманьяла (Кения)

5. Абдул Хаким Сани Браун (Япония)

6. Юджин Амо-Дэдзи (Великобритания)

7. Роан Уотсон (Ямайка)

8. Ушеорице Ицекири (Нигерия)

Забег 2

1. Хироки Янагита (Япония)

2. Сейе Огунлеве (Нигерия)

3. Акани Симбине (ЮАР)

4. Кристиан Коулмен (США)

5. Райем Форде (Ямайка)

6. Зарнел Хьюз (Великобритания)

7. Эммануэль Матади (Либерия)

8. Эмануэль Арчибальд (Гайана)

Забег 3

1. Брендон Родни (Канада)

2. Роан Браунинг (Австралия)

3. (США)

4. Рафаэль Боуджу (Нидерланды)

5. Летсиле Тебого (Ботсвана)

6. Облик Севилье (Ямайка)

7. Рис Прескод (Великобритания)

8. Хенрик Ларссон (Швеция)

Кто станет самым быстрым человеком планеты? Возможно, один рекорд Болта вот-вот падет