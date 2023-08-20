Зарема о судействе Карасева: «Уровень для плюшевых зайчиков, не давал бороться. Абаскаль еще не видел, как арбитры ломали игры против «Зенита» в предыдущие годы»
Зарема Салихова указала на недостатки в судействе Сергея Карасева.
Бридага рефери под руководством 44-летнего арбитра обслуживала игру «Спартака» с «Зенитом» (1:3) в 5-м туре Мир РПЛ. Главный тренер Гильермо Абаскаль красно-белых после матча раскритиковал принятые Карасевым решения.
«Гильермо Абаскаль еще не видел, как судьи ломали игры против «Зенита» в предыдущие годы.
Судейство в этой игре было неидеальным, много ненужных свистков, судья не давал бороться совершенно. Эдакий уровень для плюшевых зайчиков», – заявила супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.
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Зарема-25
Оказывается, тяжёлое наследие прошлых годов во всём виновато.
И когда вместо ММА командам пришлось играть в футбол - Зенит в футболе оказался сильнее :)