Зарема о судействе Карасева: «Уровень для плюшевых зайчиков, не давал бороться. Абаскаль еще не видел, как арбитры ломали игры против «Зенита» в предыдущие годы»

Зарема Салихова указала на недостатки в судействе Сергея Карасева.

Бридага рефери под руководством 44-летнего арбитра обслуживала игру «Спартака» с « » (1:3) в 5-м туре Мир . Главный тренер Гильермо Абаскаль красно-белых после матча раскритиковал принятые решения.

« еще не видел, как судьи ломали игры против «Зенита» в предыдущие годы.

Судейство в этой игре было неидеальным, много ненужных свистков, судья не давал бороться совершенно. Эдакий уровень для плюшевых зайчиков», – заявила супруга экс-президента « » Леонида Федуна.

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