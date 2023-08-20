Зарема о судействе Карасева: «Уровень для плюшевых зайчиков, не давал бороться. Абаскаль еще не видел, как арбитры ломали игры против «Зенита» в предыдущие годы»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Р-Спорт Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Зарема Салихова указала на недостатки в судействе Сергея Карасева.

Бридага рефери под руководством 44-летнего арбитра обслуживала игру «Спартака» с «Зенитом» (1:3) в 5-м туре Мир РПЛ. Главный тренер Гильермо Абаскаль красно-белых после матча раскритиковал принятые Карасевым решения.

«Гильермо Абаскаль еще не видел, как судьи ломали игры против «Зенита» в предыдущие годы.

Судейство в этой игре было неидеальным, много ненужных свистков, судья не давал бороться совершенно. Эдакий уровень для плюшевых зайчиков», – заявила супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

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110 комментариев

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Доктор Верховцев
Судья не давал творить беспредел = не давал бороться! Ха-ха-ха! Он две жёлтых должен был выдать в первые пять минут!
+95
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mr.racoon
о, аналитика из под руля подъехала
+89
-2
+87
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fil_spb
Ответ Доктор Верховцев
Судья не давал творить беспредел = не давал бороться! Ха-ха-ха! Он две жёлтых должен был выдать в первые пять минут!
Тут забавно, что судья то вполне позволял творить беспредел. Иначе Игнатов уже к середине 1 тайма был бы удален. Я уж про пенальти не говорю. А они все равно ноют. Все же Спартак никогда не обманывает ожидания.
+56
-2
+54
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Caledon Hockley
О, тяжёлая артиллерия подтянулась. Мне даже нравится их нытьё
+48
-4
+44
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BaltikaSPb
Если бы в ворота Спартака поставили такой пендаль Зарема на реактивной тяге уже приземлялась бы в районе полюса Луны
Зарема-25
+39
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+39
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rugbyfan
Лол, вам пендаль левый дали а они все скулят, воистину опущенцы
+39
-2
+37
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Caledon Hockley
Ответ Айнур Гайсин
Комментарий скрыт
Что-то я не вижу комментариев представителей Зенита про пенальти. А вот нытье рыжика то ли опять разбили на три части, то ли он уже три раза его повторил. Плюс вот Зарема. А пенальти, да, бог с ним, главное мы все равно выиграли.
+35
-1
+34
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Omega-3
Кто тут Зарему заказывал? Вот, получите экспертное мнение...
Оказывается, тяжёлое наследие прошлых годов во всём виновато.
+33
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+33
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Злодей Спб
Как я уже писал в соседней ветке, игра КБ в этом матче скорее всего планировалась через фолы и силовые единоборства. Карасёв с первых же минут этот план обнулил, показав что будет наказывать.

И когда вместо ММА командам пришлось играть в футбол - Зенит в футболе оказался сильнее :)
+27
0
+27
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Катя_СПб
Помню, помню, как судья сломал игру при 1-7. Иначе Спартак бы с таким же счетом выиграл бы.
+25
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+25
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Катя_СПб
Ответ Omega-3
Кто тут Зарему заказывал? Вот, получите экспертное мнение... Оказывается, тяжёлое наследие прошлых годов во всём виновато.
Да, когда Спартак засудили аж на 33 очка.
+26
-1
+25
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Алексей Минин
Даже когда они в корне не правы, надо ныть про судейство)))
+19
-1
+18
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ZarvuR2020
На соседней ветке уже писал. Спартак никогда не признаёт ошибок в свою пользу. Никогда.
+18
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Алексеич (Ростов-Дон)
Это и фсё, на что госпожа КБ секты сподобилась? Да-а-а, не густо, не густо
+18
-2
+16
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The Tyler Durden
Ответ Omega-3
Кто тут Зарему заказывал? Вот, получите экспертное мнение... Оказывается, тяжёлое наследие прошлых годов во всём виновато.
Скорее эскортное мнение))
+15
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Alex Yakovleff
Зксперница голову подняла.Скучал по ней
+14
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pavasaris
Я считаю, это прекрасно! Эта женщина - плоть от плоти Спартака.
+14
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fil_spb
Не, Зарема, скучно. Сегодня от красно-белых зажигательно выступает Абаскаль. Ты на его фоне как-то уныло вещаешь. Вот тот со своим "ЖК сломало нам игру", выдал неадеквата на годы вперед. Даже ты не переплюнешь
+13
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Aleksandr Danilov
Единственное, что мешает Спартаку оформить ещё 10 чемпионств - жёлтые карточки подкупных судей
+9
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Фёдор Кузнецов
Даже тут они ноют, сколько им простили он должы быть благодарны
+11
-3
+8
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Crawling
Заремовский Спартак это как российские либералы: много шумят, развлекают публику, при реальном политическом потенциале уровня плинтуса.
+10
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Циник Петербургский
Ну, слава КПСС! Живая!! А то я уж волноваться начал...
+8
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Катя_СПб
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Это и фсё, на что госпожа КБ секты сподобилась? Да-а-а, не густо, не густо
Теряет квалификацию?
+8
-1
+7
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mean machine/
Вот мы сейчас ржем над ними, но пройдет месяц-другой и они будут всерьез помнить только то, что их в этом матче засудили и вспоминать это долгие годы.
+6
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Slavnov
Нормальное судейство,плюс,минус в обе стороны,хотя лично для меня,пенальти не было
+7
-1
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