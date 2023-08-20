Загитова об отношениях: «Я в свободном плавании, поэтому развитие, саморазвитие, тренировки, это все»
Алина Загитова ответила на вопрос о том, каким видит идеал своего мужчины.
Об этом олимпийская чемпионка по фигурному катанию высказалась в эфире «Шоу Воли» на ТНТ, которое ведут Павел Воля и Илья Соболев.
Воля: Так, быстро, что на личном? Молодой человек есть? Миллионы мужчин написали нам письма сюда.
Загитова: Ну-у-у, я в свободном плавании, поэтому развитие, там, саморазвитие, тренировки, это все.
Воля: Идеал твоего мужчины – какой типаж тебе нравится? Блондины, брюнеты, подкачанные или «приезжай ко мне в Стамбул»?
Загитова: На самом деле я поняла, что это, наверное, неважно, скорее всего. Ну, у меня мало опыта просто было, я еще пока не разобралась…
Соболев: В красоте мужской.
Загитова: Да.
Воля: Ну вот он должен быть здоровый, накачанный – или не обязательно? Подойдет просто худой обычный или там коротышка из Питера? (с намеком на Соболева – Sports.ru)
Загитова: Ахаха, подойдет!
Кто вообще додумался пригласить ее на шоу Воли? Она неинтересный человек и самоиронии 0. Ни поболтать с ней, ни пошутить..