Загитова об отношениях: «Я в свободном плавании, поэтому развитие, саморазвитие, тренировки, это все»

Алина Загитова ответила на вопрос о том, каким видит идеал своего мужчины.

Об этом олимпийская чемпионка по фигурному катанию высказалась в эфире «Шоу Воли» на ТНТ, которое ведут Павел Воля и Илья Соболев.

Воля: Так, быстро, что на личном? Молодой человек есть? Миллионы мужчин написали нам письма сюда.

Загитова: Ну-у-у, я в свободном плавании, поэтому развитие, там, саморазвитие, тренировки, это все.

Воля: Идеал твоего мужчины – какой типаж тебе нравится? Блондины, брюнеты, подкачанные или «приезжай ко мне в Стамбул»?

Загитова: На самом деле я поняла, что это, наверное, неважно, скорее всего. Ну, у меня мало опыта просто было, я еще пока не разобралась…

Соболев: В красоте мужской.

Загитова: Да.

Воля: Ну вот он должен быть здоровый, накачанный – или не обязательно? Подойдет просто худой обычный или там коротышка из Питера? (с намеком на Соболева – Sports.ru)

Загитова: Ахаха, подойдет!