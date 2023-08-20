Загитова об отношениях: «Я в свободном плавании, поэтому развитие, саморазвитие, тренировки, это все»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Павел Воля Фигурное катание

Алина Загитова ответила на вопрос о том, каким видит идеал своего мужчины.

Об этом олимпийская чемпионка по фигурному катанию высказалась в эфире «Шоу Воли» на ТНТ, которое ведут Павел Воля и Илья Соболев.

Воля: Так, быстро, что на личном? Молодой человек есть? Миллионы мужчин написали нам письма сюда.

Загитова: Ну-у-у, я в свободном плавании, поэтому развитие, там, саморазвитие, тренировки, это все.

Воля: Идеал твоего мужчины – какой типаж тебе нравится? Блондины, брюнеты, подкачанные или «приезжай ко мне в Стамбул»?

Загитова: На самом деле я поняла, что это, наверное, неважно, скорее всего. Ну, у меня мало опыта просто было, я еще пока не разобралась…

Соболев: В красоте мужской.

Загитова: Да.

Воля: Ну вот он должен быть здоровый, накачанный – или не обязательно? Подойдет просто худой обычный или там коротышка из Питера? (с намеком на Соболева – Sports.ru)

Загитова: Ахаха, подойдет!

16 комментариев

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Ебздрогыч
Ну развитие, саморазвитие, вся вот эта фигня
+24
-6
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Огюст
Алина , побудь ещё в свободном "плаванье" -успеешь ещё замуж ,какие твои годы !
+8
-3
+5
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Ебздрогыч
Такими темпами пока саморазовьется - уж пенсия настанет
+12
-8
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fewral
Чем развитие отличается от саморазвития?
+2
0
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Gemma157
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Парням Загитова не нравится, потому и плавание свободное. Была бы девушка интересная, то и кавалеры не заставили бы себя ждать
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Опять Загитова про развитие вещает..
Кто вообще додумался пригласить ее на шоу Воли? Она неинтересный человек и самоиронии 0. Ни поболтать с ней, ни пошутить..
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Lana-shu
Алина, конечно очень хорошо смотрится на экране. Очень фотогеничная
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Даниил Александров
Ответ fewral
Чем развитие отличается от саморазвития?
Развитие может происходить по причине внешних обстоятельств, а саморазвитие это когда человек сам осознанно себя развивает
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-1
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Ольга Веселова
Классная! Красотка! Алина на позитиве - супер!
+7
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Мыкола
Как в проруби?))
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Buharoid
Алиночка в свободном плавании и не тонет.
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Happy_Kleo
Как модно стало вещать сейчас про «саморазвитие». И где результат этого у Загитовой?
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