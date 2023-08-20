Вице-премьер Чернышенко: «У нас отсутствует какая-либо изоляция. Игры дружбы, Кубок Содружества, «Дети Азии», «Шелковый путь» – все эти форматы доказали свою успешность»

Теги Дмитрий Чернышенко ралли Шелковый путь Дети Азии Игры стран СНГ Кубок Содружества Игры АЛБА Игры дружбы Биатлон

Дмитрий Чернышенко заявил, что российский спорт не находится в изоляции.

«У нас отсутствует какая-либо изоляция. Игры дружбы, Кубок Содружества по биатлону, «Игры вызова легенд», «Дети Азии», ралли «Шелковый путь» – все это форматы, которые доказали свою успешность.

Здесь крайне важно, что мы принимаем участие в международных соревнованиях в рамках перекрестных российско-китайских годов, Играх стран Боливарианского альянса, Играх стран СНГ, где мы победили в командном зачете. Это было очень серьезное мероприятие», – сказал вице-премьер России.

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42 комментария

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b0nz0@mail.ru
Что он такое, чёрт возьми, несёт?
+48
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Вечно в бане
Для кого все эти речи - понятно, непонятно только, зачем их постить на спортивном сайте, где аудитория разбирается в спорте чуть лучше, чем один пожилой любитель папочек с докладами.
+32
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арап Петра Великого
Дмитрий, вы мешаете следить за новостями с ЧМ по легкой атлетике ( Зайдите со своей "лапшой" попозже...
+25
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Jan Vorontsov
Ответ Vladichka Niskazhunikomu
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Когда вице-премьер идиот, любого гражданина должно корёжить.
+15
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Водяра
Игры дружбы, Кубок Содружества, «Дети Азии», «Шелковый путь и всякая другая херня…»
+10
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Ярик01
Все эти мусорные тексты лишь для одного человека, чтобы ему принесли "в папочке"
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Melnikov1968
Лучше расскажи кто смотрит эти серьёзные мероприятия? Спорт - это для болельщиков, а не для отчётов главному.
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+7
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Дмитрий Лагута
Ответ Дмитрий Лагута
Скоро Россия будет с Угандой и Эсватини в хоккей играть, как это обещал сделать Рома Ротенберг)))
А там и Южный Судан с Эритреей подтянутся)))
+6
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Шепот Шумов
Ответ Vladichka Niskazhunikomu
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Проснись! Тебя поимели.
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Beloded2007
"Также планируем провести Игру в кальмара с нашими азиатскими партнёрами", - добавил Чернышенко.
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Jhon Jhon
Ответ b0nz0@mail.ru
Что он такое, чёрт возьми, несёт?
Совковую агитку)
+4
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Viks
Чернышенко: «У нас отсутствует какая-либо изоляция. --- Совесть у вас отсутствует. Лепите всякую чушь без малейшей привязки к реальности.
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Валентина Николаевна
Луна-25 забыл... Хотя, постойте
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DGONNY DGONNY
Что это за турниры? Первый раз про них слышу
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Дмитрий Лагута
Скоро Россия будет с Угандой и Эсватини в хоккей играть, как это обещал сделать Рома Ротенберг)))
+2
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fbd
Дети Азии
Отцы Европы
Прабабушки Африки
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onsigne
Ответ bevooch
Прямо сейчас смотрю Кубок Содружества Легенд Азии
А я смотрю Вызов Кубка Содружества детей Азии на Шелковом Пути в дружных играх. Не Вест Хэм - Челси, конечно, но всяко лучше сатанинской олимпиады, где одни трансгендеры.
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Доктор*
У кое-какеров оправдания выдаются за успех.
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Михаил Панюков
как доказали то?
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papadok
Вот честно, из всего вышеперечисленного слышал (не видел) что-то о детях Азии и Российско-Белорусских биатлонных соревнованиях. Мы не в изоляции, хочешь - в Африку на хоккей, а хочешь - в Белоруссию на биатлон.
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ivan-off
тем, кто возмущается его словам, предлагаю вспомнить, как они приходили неподготовленными на экзамен и говорили экзаменатору, что ничего не знают (вероятно, с порога).
рвзница в том, что там принимающий разбирался в вопросе, а здесь нет, но от этого лишь удобнее
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Павел Павлов
В хоккей скоро будем только детей Азии обыгрывать
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Иван Иванов
Игры СНГ то да, правда почему то про них ни кто не слышал и не освещал в СМИ видимо секретные очень😄 но мероприятие серьезное😌
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alexey102rus
Вместо того, чтобы сосредоточиться на внутреннем развитии спорта и повышения конкурентности среди своих спортсменов, такие персонажи проводят бесполезные и дорогостоящие и никому ненужные соревнования со спортивными карликами. Конечно, чтобы развивать спорт нужно долго и кропотливо трудиться, а не болтать о каких-то "победах"
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ogent
Ответ За Путина, за родину
Комментарий удален модератором
Так ты и не спарашивай сам себя , и тогда проблем не будет.....у тебя.
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