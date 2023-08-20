Вице-премьер Чернышенко: «У нас отсутствует какая-либо изоляция. Игры дружбы, Кубок Содружества, «Дети Азии», «Шелковый путь» – все эти форматы доказали свою успешность»

Дмитрий Чернышенко заявил, что российский спорт не находится в изоляции.

«У нас отсутствует какая-либо изоляция. Игры дружбы, Кубок Содружества по биатлону, «Игры вызова легенд», «Дети Азии», ралли «Шелковый путь» – все это форматы, которые доказали свою успешность.

Здесь крайне важно, что мы принимаем участие в международных соревнованиях в рамках перекрестных российско-китайских годов, Играх стран Боливарианского альянса, Играх стран СНГ, где мы победили в командном зачете. Это было очень серьезное мероприятие», – сказал вице-премьер России.