Неймар из-за травмы пропустит ближайшие матчи «Аль-Хилаля». Жезуш не знает, когда бразилец восстановится

Неймар пропустит ближайшие матчи «Аль-Хилаля».

Об этом сообщил главный тренер клуба Жорже Жезуш.

«Неймар прибыл травмированным, у него небольшая мышечная проблема. Я не знаю, когда именно он вернется и будет готов играть и тренироваться.

Он не должен ехать в сборную Бразилии. Сейчас он проходит курс реабилитации», – сказал Жезуш.

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