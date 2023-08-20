Неймар из-за травмы пропустит ближайшие матчи «Аль-Хилаля». Жезуш не знает, когда бразилец восстановится

Теги травмы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Жорже Жезуш Футбол

Неймар пропустит ближайшие матчи «Аль-Хилаля».

Об этом сообщил главный тренер клуба Жорже Жезуш.

«Неймар прибыл травмированным, у него небольшая мышечная проблема. Я не знаю, когда именно он вернется и будет готов играть и тренироваться.

Он не должен ехать в сборную Бразилии. Сейчас он проходит курс реабилитации», – сказал Жезуш.

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45 комментариев

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sersan
Что и следовало ожидать 😁
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noti22
Травма будет до конца контракта?
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Отец Абду
Вроде говорили, что за победу получит 80к евро, а за рекламные посты в инсте 500к евро. Вот и он выбрал второй вариант, зачем усложнять себе жизнь:)
+51
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+51
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Mark Safa
Пришел тусоваться, а вы чего ждали 😃
+16
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Собиратель хаоса
Ответ noti22
Травма будет до конца контракта?
До середины марта, там день рождения будет у одной девушки из Бразилии, которая каждый год волшебным образом исцеляет Неймара.
+15
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Собиратель хаоса
Ответ Игорь Климов
Давно уже всем стало понятно, что в СА практически все игроки переходят только за деньгами.
Практически??😄😄😄
+7
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JENNINGS
День прошел, число сменилось - ##### не изменилось
+7
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Любезный Коссутий
классика.
можно ожидать стандартные полсезона лазарета
+8
-2
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Барыга блинами
120 миллионов евро в никуда
+7
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+6
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ARIGAMI ARIGAMI
Даже в Аравии те же привычки
+6
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Ярик01
Где-то интересная вечеринка ?
+6
-2
+4
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Bashibuzuck
Начало есть, конца не будет😁
+5
-2
+3
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Josep
На презентации карнавальную мышцу потянул?
+3
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Сергей Галынский
Вот никогда такого не было,и вот опять😁
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Я Гражданин Мира
Он и в псж получал огромные деньги за то что всё время лечился, так ему теперь стали ещё больше платить за то что он и здесь будет продолжать.............лечился.
Надо же как везёт неймару не играя футбол, получает больше всех денег.
Нонсенс!!!!
+2
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Peterson
Ахах началось
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Мукунку хороший
Играть.? Разве его для этого покупали.?))
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Я Гражданин Мира
Ответ noti22
Травма будет до конца контракта?
, а деньги то капает , теперь ему тем более не интересно играть.
Такого высокомерного и летняя надо поискать ещё
+2
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dedpihto59
Что и следовало ожидать‼️
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Геннадий Тимченко
Ответ Mark Safa
Пришел тусоваться, а вы чего ждали 😃
Руби Род теперь зажигает в Саудовской Аравии🤣🤣🤣
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Balt
Теперь может чилить и никто ему ничего не скажет. Такого пресса как в ПСЖ там и близко не будет. ))
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Безымянный болельщик
Через две, через две зимы, через две, через две весны отсижу, отсижу как надо и вернусь!
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Александр Чижов
Молодец неймар миллион на диване получит а газпромовский за меньшее пахать будет
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Shock In
ah shit, here we gone again
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BZB
Молодец, Неймар, не подвел!
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