Неймар из-за травмы пропустит ближайшие матчи «Аль-Хилаля». Жезуш не знает, когда бразилец восстановится
Неймар пропустит ближайшие матчи «Аль-Хилаля».
Об этом сообщил главный тренер клуба Жорже Жезуш.
«Неймар прибыл травмированным, у него небольшая мышечная проблема. Я не знаю, когда именно он вернется и будет готов играть и тренироваться.
Он не должен ехать в сборную Бразилии. Сейчас он проходит курс реабилитации», – сказал Жезуш.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
можно ожидать стандартные полсезона лазарета
Надо же как везёт неймару не играя футбол, получает больше всех денег.
Нонсенс!!!!
Такого высокомерного и летняя надо поискать ещё