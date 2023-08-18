Чемпионат Испании. «Мальорка» примет «Вильярреал», «Реал» сыграет с «Альмерией» в субботу , «Барселона» – с «Кадисом» в воскресенье

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«Мальорка» примет «Вильярреал» в стартовом матче 2-го тура Ла Лиги.

В субботу «Реал» сыграет с «Альмерией» на выезде. 

В воскресенье «Барселона» примет «Кадис», «Атлетико» проведет гостевой матч с «Бетисом». 

Завершится тур в понедельник матчем «Гранада» – «Райо Вальекано». 

Чемпионат Испании

2-й тур

Мальорка – Вильярреал
Дата проведения
18 августа, 20.30, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Валенсия – Лас-Пальмас
Дата проведения
18 августа, 22.30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Реал Сосьедад – Сельта
Дата проведения
19 августа, 18.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Альмерия – Реал Мадрид
Дата проведения
19 августа, 20.30, «Медитерранео»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Осасуна – Атлетик
Дата проведения
19 августа, 22.30, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Жирона – Хетафе
Дата проведения
20 августа, 20.00, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Барселона – Кадис
Дата проведения
20 августа, 20.30, «Estadi Ol?mpic Llu?s Companys»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Бетис – Атлетико
Дата проведения
20 августа, 22.30, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Алавес – Севилья
Дата проведения
21 августа, 20.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Гранада – Райо Вальекано
Дата проведения
21 августа, 22.30, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

«Реал» без форварда? Кто заменит Бускетса? «Атлетико» больше не автобус? Превью Ла Лиги

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1 комментарий

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predMBAPPE
Барса чемпион! Кто не верит тот г#####😎
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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