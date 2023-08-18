Чемпионат Испании. «Мальорка» примет «Вильярреал», «Реал» сыграет с «Альмерией» в субботу , «Барселона» – с «Кадисом» в воскресенье

«Мальорка» примет «Вильярреал» в стартовом матче 2-го тура Ла Лиги.

В субботу «Реал» сыграет с «Альмерией» на выезде.

В воскресенье « » примет « », «Атлетико» проведет гостевой матч с « ».

Завершится тур в понедельник матчем « » – « ».

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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