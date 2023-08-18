Чемпионат Испании. «Мальорка» примет «Вильярреал», «Реал» сыграет с «Альмерией» в субботу , «Барселона» – с «Кадисом» в воскресенье
«Мальорка» примет «Вильярреал» в стартовом матче 2-го тура Ла Лиги.
В субботу «Реал» сыграет с «Альмерией» на выезде.
В воскресенье «Барселона» примет «Кадис», «Атлетико» проведет гостевой матч с «Бетисом».
Завершится тур в понедельник матчем «Гранада» – «Райо Вальекано».
2-й тур
- Дата проведения
- 18 августа, 20.30, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 18 августа, 22.30, «Месталья»
- Дата проведения
- 19 августа, 18.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 19 августа, 20.30, «Медитерранео»
- Дата проведения
- 19 августа, 22.30, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 20 августа, 20.00, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 20 августа, 20.30, «Estadi Ol?mpic Llu?s Companys»
- Дата проведения
- 20 августа, 22.30, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 21 августа, 20.00, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 21 августа, 22.30, «Нуэво Лос Карменес»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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