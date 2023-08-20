Глава RFEF Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании Эрмосо после победы на женском ЧМ
Луис Рубиалес поцеловал футболистку сборной Испании после победы на ЧМ-2023.
В финале женского чемпионата мира, прошедшего в Австралии и Новой Зеландии, сборная Испании обыграла Англию (1:0) и выиграла титул впервые в своей истории.
Во время церемонии вручения медалей глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Дженнифер Эрмосо. Эпизод попал в трансляцию церемонии.
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