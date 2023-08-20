Глава RFEF Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании Эрмосо после победы на женском ЧМ

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол чемпионат мира среди девушек сборная Испании жен Футбол

Луис Рубиалес поцеловал футболистку сборной Испании после победы на ЧМ-2023.

В финале женского чемпионата мира, прошедшего в Австралии и Новой Зеландии, сборная Испании обыграла Англию (1:0) и выиграла титул впервые в своей истории.

Во время церемонии вручения медалей глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Дженнифер Эрмосо. Эпизод попал в трансляцию церемонии.

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13 комментариев

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Streetbor
зачем эта гетеросексуальная новость на нашем сайте для лгбт 🙃
+15
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damondiamond
с мужиком надо было
+6
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Игорь М.
Не мальчика в живот, но тоже неплохо)
+7
-2
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dum dam
Не мужика же
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Ярик01
И что. Леонид Ильич тоже так поздравлял.
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Евгений Лаптев
Сейчас все его будут пинать. А вот если бы с мужиком то все бы поддержали за позицию!
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Groznyi2024
RFEF: он уволен 2 недели назад, не знаем как он попал на церемонию
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Slava Vestiaz
Завидовать будем!
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Олег910
Рубиалес играл не как педик.
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Стахович
Глава RFEF Рубиалес поцеловал в губы игрока сборной Испании Эрмосо

Так лучше для кликбейта.А дальше сами разбирайтесь,футболистка сборной или футболист Атлетико
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t4zb692gcg
Ответ dum dam
Не мужика же
Так это как раз и резонанс вызвало😂
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