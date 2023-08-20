Глава RFEF Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании Эрмосо после победы на женском ЧМ

Луис Рубиалес поцеловал футболистку сборной Испании после победы на ЧМ-2023.

В финале женского чемпионата мира, прошедшего в Австралии и Новой Зеландии, сборная обыграла Англию (1:0) и выиграла титул впервые в своей истории.

Во время церемонии вручения медалей глава Королевской испанской футбольной федерации крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Дженнифер Эрмосо. Эпизод попал в трансляцию церемонии.

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