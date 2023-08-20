Цинциннати (ATP). Джокович и Алькарас разыграют титул
Новак Джокович и Карлос Алькарас разыграют титул в Цинциннати.
Сетка турнира здесь.
Western & Southern Open
Цинциннати, США
13 – 20 августа 2023
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 6 600 000 долларов
Открытые корты, хард
Финал
- Дата проведения
- 20 августа, 23.30
Джокович: выходит в очередной финал в сезоне 😁
Отдельное спасибо за отвратительную модерацию.
Забанили за оскорбление, спрашиваю:
- где я оскорбил?
- ваш комент в целом несет негативный смысл.
Негативный смысл, Карл!
Нет желания заниматься самоцензурой, подбирать слова, писать однотипные вещи.
Вообщем правильной дорогой идете, ребята