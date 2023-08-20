Цинциннати (ATP). Джокович и Алькарас разыграют титул

Теги Новак Джокович результаты ATP Western & Southern Open Карлос Алькарас Теннис

Новак Джокович и Карлос Алькарас разыграют титул в Цинциннати.

Сетка турнира здесь.

Western & Southern Open

Цинциннати, США

13 – 20 августа 2023

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Карлос Алькарас (Испания) Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
20 августа, 23.30
Онлайн матча

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
knzhnmdscj
«Сербу пора на пенсию»
Джокович: выходит в очередной финал в сезоне 😁
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jjeka
Кажется, до сих пор никак не отойду от его финала Уима, до чего же досадным было поражение, у Джока не получалось вообще ничего и все равно пять сетов и упорная борьба. Надо бы брать свое и сегодня и на ЮС Опен, Ноле еще в соку явно
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вегетарианец_
Удачи и победы ВЕЛИЧАЙШЕМУ Новаку Джоковичу!
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CarpaCruciana
Алькарас в 2-х, по счету, как с Медведем в Уэллсе
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eugenie Nation
Грустно наблюдать за деградацией раздела. Лет 6 назад ветки во время больших туриков каждый день собирали по 1.5 тысячи комментов. И это было обычным делом. Сейчас если 300 наберется - хорошо.
Отдельное спасибо за отвратительную модерацию.
Забанили за оскорбление, спрашиваю:
- где я оскорбил?
- ваш комент в целом несет негативный смысл.
Негативный смысл, Карл!

Нет желания заниматься самоцензурой, подбирать слова, писать однотипные вещи.

Вообщем правильной дорогой идете, ребята
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
андрей быцюк
Vamooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooosss
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mrs Bennet
Ответ Сергей48
Два чемпиона… Один на старте карьеры, другой на её пике! Что может быть интереснее этого матча? Давайте с уважением отнесёмся к обоим соперникам и их болельщикам?! И насладимся игрой, кто бы не победил👌😁
Так не бывает, и фанов не примирить. Слишком много "крови" было пролито в словесных баталиях за прошедшее десятилетие в теннисном разделе спортса, и это была славная битва. Как вспомню ветку летом 2016 г., когда Новак наконец то дошел до Гарроса, так вздрогну. Сейчас и близко нет таких разборок. "Секта, курятник, табор" -эти слова уже скоро станут непонятными..и только горсточка старожилов сайта смахнет скупую слезу.. Что то меня на сантименты пробило..Сори.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
Два чемпиона… Один на старте карьеры, другой на её пике! Что может быть интереснее этого матча? Давайте с уважением отнесёмся к обоим соперникам и их болельщикам?! И насладимся игрой, кто бы не победил👌😁
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хозяин патриотов
Либо сербина выигрывает и мы все идем пересматривать хайлайты финала Уимблдона и понимаем, что главный матч он проиграл. Бонусом можно включить награждение и увидеть его раздосадованное лицо. Либо же нас ждет очередное унижение Джоковича🤣🤣🤣 Обожаю такие беспроигрышные темки)
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
Ответ mrs Bennet
Так не бывает, и фанов не примирить. Слишком много "крови" было пролито в словесных баталиях за прошедшее десятилетие в теннисном разделе спортса, и это была славная битва. Как вспомню ветку летом 2016 г., когда Новак наконец то дошел до Гарроса, так вздрогну. Сейчас и близко нет таких разборок. "Секта, курятник, табор" -эти слова уже скоро станут непонятными..и только горсточка старожилов сайта смахнет скупую слезу.. Что то меня на сантименты пробило..Сори.
Спасибо за ответ! Наверное вы правы?) Но не хочется «крови», пусть на корте воюют!) Хочется пожелать всем болельщикам-«Поменьше фанатизма»!🤝🙂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий