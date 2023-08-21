Алькарас заплакал после поражения в финале Цинциннати

Теги Новак Джокович ATP Western & Southern Open Карлос Алькарас Теннис

Первая ракетка мира Карлос Алькарас проиграл Новаку Джоковичу в финале «Мастерса» в Цинциннати – 7:5, 6:7(7), 6:7(3). Во втором сете он упустил брейк и матчбол на тай-брейке.

После матча испанец заплакал.

 

Речь на церемонии награждения он начал со слов: «Мне будет тяжело говорить».

Часть речи он посвятил своему старшему брату и еле сдерживал слезы: «Я очень рад, что со мной приехал брат. Здорово, что ты меня поддерживаешь каждый день, делаешь меня лучше». Брат в это время плакал на трибунах.

Алькарас провел 16-й финал в карьере и потерпел всего четвертое поражение. Он впервые проиграл финал на «Мастерсе» (взял четыре титула).

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12 комментариев

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artpal
Эмоции у обоих, как будто финал межгалактических игр провели, а не тысячник в Цинциннати. И уровень тенниса шикарный!
Матчи Джокович-Алькарас вернули любовь к этому виду спорта!
+28
-2
+26
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Buharoid
Ему же лучше, что проиграл. Спустится с небес на землю.
+8
0
+8
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87c5yu28b7
Дед с внуком провели репетицию финала на ЮСО
+9
-2
+7
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S.Graf
В общем, все плакали.
(я сам чуть не зарыдал, читая))))
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Alex Morhan
Ответ CarpaCruciana
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Он стоит выше всех, как бы тебе не хотелось обратного
+2
0
+2
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Даниил Александров
Кажется брат понимает его лучше любого из его тренеров
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Сергей Носков
Ответ Андрей
В НЙ ещё один претендент на финал будет
Грешник?
0
0
0
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