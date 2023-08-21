Алькарас заплакал после поражения в финале Цинциннати

Первая ракетка мира проиграл в финале «Мастерса» в Цинциннати – 7:5, 6:7(7), 6:7(3). Во втором сете он упустил брейк и матчбол на тай-брейке.

После матча испанец заплакал.

Речь на церемонии награждения он начал со слов: «Мне будет тяжело говорить».

Часть речи он посвятил своему старшему брату и еле сдерживал слезы: «Я очень рад, что со мной приехал брат. Здорово, что ты меня поддерживаешь каждый день, делаешь меня лучше». Брат в это время плакал на трибунах.

Алькарас провел 16-й финал в карьере и потерпел всего четвертое поражение. Он впервые проиграл финал на «Мастерсе» (взял четыре титула).

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