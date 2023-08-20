За слова «мы играем как педики» хавбека «Метца» Ндорама могут дисквалифицировать на 4-10 матчей. Реплику рассмотрит дисциплинарный комитет

Теги лига 1 Франция Метц Кевин Ндорам брань дискриминация контент Футбол

Хавбека «Метца» может получить дисквалификацию от 4 до 10 матчей.

Полузащитник Кевин Ндорам дал интервью в перерыве матча с «Марселем» (2:2), состоявшегося в рамках 2-го тура Лиги 1. По итогам 1-го тайма «Метц» уступал сопернику – 0:1.

«Нам не хватает характера. Простите меня за такой термин, но мы играем как педики», – сказал Ндорам в эфире Prime Video. После финального свистка футболист решил извиниться.

Теперь высказывания Ндорама рассмотрит дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP). Хавбека могут дисквалифицировать на срок от 3 до 4 матчей, если поведение расценят как «грубое и/или оскорбительное», либо на 6-10 матчей, если поведение сочтут «дискриминационным».

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90 комментариев

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rigobersong
А в чем он не прав?:) Действительно играли как челси:))
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Aleksey Yashin
Если ему дадут дисквалификацию, можем ли мы считать, что Французская лига официально признаёт, что медики на букву П очень плохо играют в футбол? И не является ли это в свою очередь дискриминацией?
+75
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Руслан Трифонов
Дисциплинарный комитет как педики
+70
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Оригинальный Ник
Педиковое лобби самое сильное в мире
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Юрий Богданов
тогда получается, что игра как педики является чём-то плохим и оскорбительным? Комитет lfp надо проверить на инклюзивность и гомофобию.
+31
-3
+28
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unreality
Вот жеж педики какие обидчивые пошли
+23
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Кирилл.С-Пб
Ответ Оригинальный Ник
Педиковое лобби самое сильное в мире
Только там громко пукнуть никто не может...
+25
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Владислав Романов
Встанете на одно колено перед матчем, в знак солидарности с "педиками"😁
+19
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Nate
Что по этому поводу думают админы sports? ))))
+10
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Streetbor
лгбт >> блм, пахнет разгромом.
+11
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Demyan Grachev
Ответ Оригинальный Ник
Педиковое лобби самое сильное в мире
педеласты...
+6
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ivan ivanov
Ответ Владислав Романов
Встанете на одно колено перед матчем, в знак солидарности с "педиками"😁
на одно это BLM, в этом случае на два надо будет вставать
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Vatikan
Почему за правду постоянно наказывают?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Streetbor
лгбт >> блм, пахнет разгромом.
Блм ещё свое сделает.

Империя Наносит Ответный Удар
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zhvladim
Если отстранят, то поступят как гомики
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Николай Павлов
Ответ Владислав Романов
Встанете на одно колено перед матчем, в знак солидарности с "педиками"😁
в коленно-локтевую и раздвинуть булочки
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lemming
теперь Ндораму спасет только камингаут.
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Dark.Babysitter
Мог бы заменить слово педики на заднеприводные глиномесы, например. Тут докопаться сложнее
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Yony
Нормальный мужик
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Алексей Иванов
Ответ Владислав Романов
Встанете на одно колено перед матчем, в знак солидарности с "педиками"😁
Спустят штаны и откроют рот
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Люблю Марго Робби
Ответ angliiskiilion
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Стрелочник хуже хитцельшпергера, так что ты даже хуже чем игроки метца
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riverman1980
Ничего удивительного - Ндорам покусился на главную либеральную скрепу.
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дикийоскар
А всего-то надо было добавить: «…. и гордимся этим!»
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PotRon9
С каждым годом у педиков в Европе прав становится больше чем у обычных граждан что за порочная тенденция
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Геннадий Киселев
За что дисква? За то, что он так сказал или за то, что играет, как пе...к?
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