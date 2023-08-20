За слова «мы играем как педики» хавбека «Метца» Ндорама могут дисквалифицировать на 4-10 матчей. Реплику рассмотрит дисциплинарный комитет

Хавбека «Метца» может получить дисквалификацию от 4 до 10 матчей.

Полузащитник Кевин Ндорам дал интервью в перерыве матча с « » (2:2), состоявшегося в рамках 2-го тура Лиги 1. По итогам 1-го тайма « » уступал сопернику – 0:1.

«Нам не хватает характера. Простите меня за такой термин, но мы играем как педики», – сказал Ндорам в эфире Prime Video. После финального свистка футболист решил извиниться.

Теперь высказывания Ндорама рассмотрит дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP). Хавбека могут дисквалифицировать на срок от 3 до 4 матчей, если поведение расценят как «грубое и/или оскорбительное», либо на 6-10 матчей, если поведение сочтут «дискриминационным».

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