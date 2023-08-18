Чемпионат России. «Рубин» против «Крыльев», «Краснодар» и «Локомотив» сыграют в субботу, «Спартак» и «Зенит» – в воскресенье

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Пари НН Сочи Футбол

«Рубин» примет «Крылья Советов» в стартовом матче 5-го тура Мир РПЛ.

В субботу «Динамо» сыграет с ЦСКА, «Краснодар» будет противостоять «Локомотиву». 

В воскресенье «Спартак» примет «Зенит». 

Чемпионат России

5-й тур

Рубин – Крылья Советов
Дата проведения
18 августа, 19.30, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Динамо – ЦСКА
Дата проведения
19 августа, 15.00, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Балтика – Урал
Дата проведения
19 августа, 17.30, «Стадион Калининград»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Краснодар – Локомотив
Дата проведения
19 августа, 19.30, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сочи – Ростов
Дата проведения
19 августа, 20.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Факел – Пари НН
Дата проведения
20 августа, 17.30, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спартак – Зенит
Дата проведения
20 августа, 19.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ахмат – Оренбург
Дата проведения
20 августа, 20.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Утя Ваткин
Хороший тур по афишам. Будет зрелищно.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
Крылья обыграют Рубин!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexsem69
Спартак Зенит - очень интересная игра!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cveto4
удачи Спартаку против придворного, презираемого политпроекта.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий