Чемпионат России. «Рубин» против «Крыльев», «Краснодар» и «Локомотив» сыграют в субботу, «Спартак» и «Зенит» – в воскресенье

«Рубин» примет «Крылья Советов» в стартовом матче 5-го тура Мир РПЛ.

В субботу « » сыграет с , « » будет противостоять « ».

В воскресенье « » примет «Зенит».

Чемпионат России

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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