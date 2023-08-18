Чемпионат России. «Рубин» против «Крыльев», «Краснодар» и «Локомотив» сыграют в субботу, «Спартак» и «Зенит» – в воскресенье
«Рубин» примет «Крылья Советов» в стартовом матче 5-го тура Мир РПЛ.
В субботу «Динамо» сыграет с ЦСКА, «Краснодар» будет противостоять «Локомотиву».
В воскресенье «Спартак» примет «Зенит».
5-й тур
- Дата проведения
- 18 августа, 19.30, «Ак Барс Арена»
- Дата проведения
- 19 августа, 15.00, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 19 августа, 17.30, «Стадион Калининград»
- Дата проведения
- 19 августа, 19.30, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 19 августа, 20.00, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 20 августа, 17.30, «Центральный стадион профсоюзов»
- Дата проведения
- 20 августа, 19.30, «Открытие Банк Арена»
- Дата проведения
- 20 августа, 20.00, «Ахмат-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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