У «Челси» при Почеттино ничья и поражение. «Синие» выиграли 1 из 16 матчей с середины марта

«Челси» не может победить на протяжении 6 матчей.

Сегодня «синие» потерпели поражение от « » (1:3) во 2-м туре . При Маурисио , возглавившем команду перед этим сезоном, у них ничья и поражение.

Всего за последние 16 матчей во всех турнирах (начиная с 18 марта) у лондонцев лишь одна победа – над «Борнмутом» (3:1) в начале мая. Также на этом отрезке они пять раз сыграли вничью и десять раз проиграли.

Далее « » примет «Лутон» – это произойдет 25 августа.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?