У «Челси» при Почеттино ничья и поражение. «Синие» выиграли 1 из 16 матчей с середины марта
«Челси» не может победить на протяжении 6 матчей.
Сегодня «синие» потерпели поражение от «Вест Хэма» (1:3) во 2-м туре АПЛ. При Маурисио Почеттино, возглавившем команду перед этим сезоном, у них ничья и поражение.
Всего за последние 16 матчей во всех турнирах (начиная с 18 марта) у лондонцев лишь одна победа – над «Борнмутом» (3:1) в начале мая. Также на этом отрезке они пять раз сыграли вничью и десять раз проиграли.
Далее «Челси» примет «Лутон» – это произойдет 25 августа.
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