У «Челси» при Почеттино ничья и поражение. «Синие» выиграли 1 из 16 матчей с середины марта

Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

«Челси» не может победить на протяжении 6 матчей.

Сегодня «синие» потерпели поражение от «Вест Хэма» (1:3) во 2-м туре АПЛ. При Маурисио Почеттино, возглавившем команду перед этим сезоном, у них ничья и поражение.

Всего за последние 16 матчей во всех турнирах (начиная с 18 марта) у лондонцев лишь одна победа – над «Борнмутом» (3:1) в начале мая. Также на этом отрезке они пять раз сыграли вничью и десять раз проиграли.

Далее «Челси» примет «Лутон» – это произойдет 25 августа.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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63 комментария

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GuruFutbola
Походу и в этом году без лиги конференций)
+44
-7
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Красный чай
Боули не надо отчаиваться, еще 500 млн надо потратить и ЛЕ будет
+31
-4
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rigobersong
Дальше грозный Лутон!:))
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rigobersong
Ответ DolJun
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Привет!:) А что случилось?:)🤣
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Obdob
проклятый Тэйлор! 😡
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-3
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Aleksey Yashin
1 победа в 16 матчах
Никогда ещё победы не стоили так дорого
+5
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besik
Нужно еще больше шоколадных бегунков, бегают они классно🤣
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EminenceGrise
Ответ Красный чай
Боули не надо отчаиваться, еще 500 млн надо потратить и ЛЕ будет
500 млн - это только на ЛК! На ЛЕ еще лярд надо!
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Quintin07
Ответ DolJun
привет. с кем?
с твоим лицом:)
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a2wai
Видимо зимой его сменят на Де Дзерби.
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Бедные болелы Челси …
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llolishe
Битва за 6 баллов в зоне вылета
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Hans Castorp
Все равно мне кажется , что если Челси не будет торопиться и даст время Почу как это сделал Арсенал с Артетой, то результат точно будет. Молодая , фактически новая команда , без прим в составе- это наверное лучшие условия для Поччетино
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Мария Голденштерн
Боули просто топовый менеджер.
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Ответ alexis2020
Надеюсь Лутон не потеряет очки против четвертого клуба Лондона
Почему четвёртого? Третьего вроде, Арсенал и Тоттенхэм
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Ответ Рашпель793
Нужно ещё миллиардик потратить и до нового года глядишь пару побед добудут 💪
Неее 2 миллиардика для того чтоб в апл остаться
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alexis2020
Ответ rigobersong
Дальше грозный Лутон!:))
Надеюсь Лутон не потеряет очки против четвертого клуба Лондона
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Ответ rigobersong
Дальше грозный Лутон!:))
Очень грозный. Поражение 0:10 без шансов
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SashokPirozhok
Ответ Красный чай
Боули не надо отчаиваться, еще 500 млн надо потратить и ЛЕ будет
Ты забыл. Продать еще половину в Саудовскую Аравию или по другим клубам
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Ответ GromwuD
что такое, Мудрик не тащит что-ли? Какая жалость)))
Зря что ли 100 млн тратили
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Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
Ответ Семён Жуйло
Откуда возникла легенда, что Почеттино топовый тренер? С Тоттенхемом он был неплох, не более, а с ПСЖ любой мало-мальски образованный тренер, даже Черчесов, что-нибудь да выиграл бы. Я удивлялся, когда его ПСЖ пригласил, еще сильнее, когда Челси. Ладно, закупила там весь универмаг, но когда результаты-то будут?
Нормально работал в Сауте и ТТХ. Проблема не в нём,точно )
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Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
На 25 августа смело можно ставить что победят Лутон )
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GromwuD
что такое, Мудрик не тащит что-ли? Какая жалость)))
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Ответ Mikael Rikhard
ждём в шипе
Нееее состав слишком топовый для шипа у Челси
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Ответ GuruFutbola
Походу и в этом году без лиги конференций)
с такой игрой да
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