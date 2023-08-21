Джокович выиграл 95-й титул в карьере и вышел на чистое третье место в Открытой эре

Теги Роджер Федерер Новак Джокович ATP Иван Лендл Джимми Коннорс Western & Southern Open Теннис

Новак Джокович стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати, в финале отыграв матчбол у Карлоса Алькараса.

Серб выиграл 95-й титул в карьере и обошел Ивана Лендла. Теперь он занимает чистое третье место в Открытой эре – больше него трофеев только у Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).

В Цинциннати Джокович выиграл 39-й «Мастерс» и обновил свой же рекорд.

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39 комментариев

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AF007
Нет ребята. Федерер с Надалем все-таки позади. И возможно намного
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modelist
Эта партия будет продолжена буквально через 3 недели😁
А если серьезно, Джокович потихоньку начинает адаптироваться к молодому, словно оборотень…
Мои поздравления🏆👏👏👏
+18
-1
+17
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Rjcnbr
Микрореванш за Уим дал, теперь осталось самое важное на Юсе
+17
-1
+16
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D-eisler@yandex.ru
Какой же Джокович все таки директор тенниса. Феди и Рафы уже нет, только он остался и творит чудеса. Спасибо Господу за Джоковича, Месси , Леброна и Заболотного!
+16
-2
+14
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Iva_Nova
Невероятный Новак )
+14
-1
+13
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kamilla mka12
Сумасшедший матч! Возможно, Карлос не так уж и великолепен, а Новак не так плох, как говорят посылающие его на пенсию
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headliner63
Почти 4 часа сумасшедшей мясорубки двух таких мощнейших мужиков. Невероятный уровень игоы, борьбы, накала, эмоций. Всё, за что мы обожаем этот спорт. Алькарас машина, но не бездушная, а такая страстная и яростная.
Новак, ну какой же ты великий мастодонт. Пожалуйста, не уходи от нас еще долго.
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87c5yu28b7
Это было невероятно. Слезы Алькараса тому подтверждение. Спасибо парням, красавцы!
+12
-1
+11
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j4romir
39 мастерсов.
Просто осмыслите это.

39. МАСТЕРСОВ.
+10
-1
+9
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Ноно Гомес
старый Новак даже новых молодых Надалей бьет, хорош
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Leopold Stotch
Просто величайший!
Каждый шлем выиграл по три раза минимум, итоговый, и теперь каждый мастерс за исключением Монте-Карло.
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rofed
Надеюсь, что новый вызов позволит Новаку подольше сохранять мотивацию.
Ну и здоровья, конечно.
Такая битва нервов, тактики и воли определенно на пользу всем любителям тенниса.
Новака и его фанатов с победой, а Карлосу не унывать, ещё много в чём нужно прибавить, и такие пинки от опытного ветерана куда ценнее, чем десяток финалов под ноль против Циципасов и Руудов.
+8
-1
+7
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IvoKarlovic
Легендаааааа
+6
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Alex Morhan
Ответ Marik5
Новак проиграл в 2020 медведеву шлем, едет в Париж и берёт сладкий реванш у соперника , проигрывая 1 сет и тут ситуация схожа , Новак берёт таки сладкий реванш у испанца!!!!!!!!!
Сегодня было сложнее, хотя и тот матч был далеко не из простых или даже средних
+6
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Ничего Смешного
Продам рваную майку Джоковича)
Гений смог перебороть все трудности. Алькарас начал подстраиваться под Новака, где-то получалось, где-то нет, стоит отдать должное Карлито… мне кажется, что Джоковича приготовит ему сюрприз в виде укороченных, картина прям напрашивалась в виде тайного оружия.
Карлито был в конце уставшее Новака - анекдот, но так и было, даже не принял подачу.
+5
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+5
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Marik5
Новак проиграл в 2020 медведеву шлем, едет в Париж и берёт сладкий реванш у соперника , проигрывая 1 сет и тут ситуация схожа , Новак берёт таки сладкий реванш у испанца!!!!!!!!!
+5
0
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Lanapiano
Ух, вот это матч! Не знала, что пить, валерьянку или кофе, или всё вместе) Новак - лучший! Ураа!
+6
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Верховенский1990
Просто уже нет эмоций никаких, Новак, спасибо тебе а все, еще повоюем, а то тут уже всякими Алькарасами пугать начали ментальную глыбу.
+5
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D-eisler@yandex.ru
Джокер вышел в финал и сказал "а ну щенок в сторону, пшел отсюда"
+7
-3
+4
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DjokoND
Дед выдал базу. С ума сойти
+4
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Антон Тимофеев
Ну, что только МК отделяет теперь от тройного карьерного Мастерса))
+3
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Bayern2004
Ответ D-eisler@yandex.ru
Джокер вышел в финал и сказал "а ну щенок в сторону, пшел отсюда"
Лёлик,маманя,люди....
+3
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NomerSports
зверь
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Сергей Носков
Сасай, карликовый наследник плешивой чесотки!!!
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87c5yu28b7
Ответ AF007
Нет ребята. Федерер с Надалем все-таки позади. И возможно намного
Этому остаётся все меньше и меньше сомнений.
+2
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