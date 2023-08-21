Джокович выиграл 95-й титул в карьере и вышел на чистое третье место в Открытой эре
Новак Джокович стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати, в финале отыграв матчбол у Карлоса Алькараса.
Серб выиграл 95-й титул в карьере и обошел Ивана Лендла. Теперь он занимает чистое третье место в Открытой эре – больше него трофеев только у Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).
В Цинциннати Джокович выиграл 39-й «Мастерс» и обновил свой же рекорд.
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А если серьезно, Джокович потихоньку начинает адаптироваться к молодому, словно оборотень…
Мои поздравления🏆👏👏👏
Новак, ну какой же ты великий мастодонт. Пожалуйста, не уходи от нас еще долго.
Просто осмыслите это.
39. МАСТЕРСОВ.
Каждый шлем выиграл по три раза минимум, итоговый, и теперь каждый мастерс за исключением Монте-Карло.
Ну и здоровья, конечно.
Такая битва нервов, тактики и воли определенно на пользу всем любителям тенниса.
Новака и его фанатов с победой, а Карлосу не унывать, ещё много в чём нужно прибавить, и такие пинки от опытного ветерана куда ценнее, чем десяток финалов под ноль против Циципасов и Руудов.
Гений смог перебороть все трудности. Алькарас начал подстраиваться под Новака, где-то получалось, где-то нет, стоит отдать должное Карлито… мне кажется, что Джоковича приготовит ему сюрприз в виде укороченных, картина прям напрашивалась в виде тайного оружия.
Карлито был в конце уставшее Новака - анекдот, но так и было, даже не принял подачу.