Джокович выиграл 95-й титул в карьере и вышел на чистое третье место в Открытой эре

стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати, в финале отыграв матчбол у .

Серб выиграл 95-й титул в карьере и обошел . Теперь он занимает чистое третье место в Открытой эре – больше него трофеев только у (103) и (109).

В Цинциннати Джокович выиграл 39-й «Мастерс» и обновил свой же рекорд.

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