Джокович порвал на себе футболку после победы в Цинциннати

Вторая ракетка мира выиграл турнир в Цинциннати, обыграв в финале почти за 4 часа – 5:7, 7:6(7), 7:6(3).

Во втором сете серб отыграл брейк, а потом матчбол на тай-брейке. В третьем он упустил два при счете 5:3, потом еще два при счете 5:4, но выиграл с пятого на решающем тай-брейке.

После матча он порвал на сете футболку.

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