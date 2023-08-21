Джокович порвал на себе футболку после победы в Цинциннати
Вторая ракетка мира Новак Джокович выиграл турнир в Цинциннати, обыграв в финале Карлоса Алькараса почти за 4 часа – 5:7, 7:6(7), 7:6(3).
Во втором сете серб отыграл брейк, а потом матчбол на тай-брейке. В третьем он упустил два при счете 5:3, потом еще два при счете 5:4, но выиграл с пятого на решающем тай-брейке.
После матча он порвал на сете футболку.
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Новак, не старей(
Таких больше не будет
Пишут некоторые про симуляции. Совет такой, что смотрите на нормальном экране и немного логики. Джок был сам не в себе, пока светило солнце, выражение лица было такое, что как-будто схватил солнечный удар. А как только солнце ушло, он пришел в себя, причем постепенно, это явно читалось на его выражении лица. Делать ему нечего, не к месту полматча актерствовать - если ему надо было, и после симулировал бы, а он почему-то не делал. Так что ищите причины в другом месте.)
Как уснуть то теперь?