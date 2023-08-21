Джокович порвал на себе футболку после победы в Цинциннати

Теги Новак Джокович Карлос Алькарас Теннис

Вторая ракетка мира Новак Джокович выиграл турнир в Цинциннати, обыграв в финале Карлоса Алькараса почти за 4 часа – 5:7, 7:6(7), 7:6(3).

Во втором сете серб отыграл брейк, а потом матчбол на тай-брейке. В третьем он упустил два при счете 5:3, потом еще два при счете 5:4, но выиграл с пятого на решающем тай-брейке.

После матча он порвал на сете футболку.

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21 комментарий

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DjokoND
Не знаю, как он выиграл. Не хотел бы я ещё раз такой матч пережить и не дай бог проиграть . Остаться адекватным при поражении мне кажется невозможно
+15
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Buharoid
Порвал футболку и афедроны вамосят.
+14
-2
+12
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Iva_Nova
я скучала по этому жесту! :)
+10
-1
+9
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Nandomo
Ответ Vakhore
Это наглядно показывает как много победа значила для него и что значило бы поражение
но он победил...как и всегда! Поэтому он тот, кто он есть, величайший.
+11
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Lanapiano
Колоссальное напряжение выдержал! Рви всех дальше!
+9
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+8
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Юрий Шептухин
Ответ CarpaCruciana
Комментарий скрыт
Ну да , так рвут, что через пару недель Новак снова номер 1 будет.
+9
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Nikolay Stavrogin
11 лет спустя...как же время летит...
Новак, не старей(
Таких больше не будет
+7
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+6
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Vakhore
Это наглядно показывает как много победа значила для него и что значило бы поражение
+7
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+6
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87c5yu28b7
Никогда не был фаном Новака, но сложно вспомнить другого игрока с такой стальной менталкой. Легендарный матч
+5
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+4
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Верховенский1990
Давно Новак Юсо не выигрывал, 5 лет уже прошло, надо бы зацепить пока еще в хорошей форме.
+4
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+3
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Верховенский1990
Красавец
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versus_
Великий Ноле...
Пишут некоторые про симуляции. Совет такой, что смотрите на нормальном экране и немного логики. Джок был сам не в себе, пока светило солнце, выражение лица было такое, что как-будто схватил солнечный удар. А как только солнце ушло, он пришел в себя, причем постепенно, это явно читалось на его выражении лица. Делать ему нечего, не к месту полматча актерствовать - если ему надо было, и после симулировал бы, а он почему-то не делал. Так что ищите причины в другом месте.)
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Генадий Адамов
а вот интересно, он первый так сделал, круто, да он и есть Крутой
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Helga Kl
Спасибо Ноле за эту ночь)))
Как уснуть то теперь?
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Диономис
Матч года, однозначно!
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Генадий Адамов
Ответ CarpaCruciana
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ты, наверно, пробитый сто процентов, вот хочешь, чтобы тебе компанию составили🤣🤣🤣
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