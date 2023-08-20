Геннадий Орлов: «Спартак» не может претендовать даже на тройку с такой защитой. Посмотрите, как «Зенит» играет в обороне – это современный футбол»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Вильмар Барриос Клаудиньо Вендел Руслан Литвинов Футбол

Геннадий Орлов скептически относится к шансам «Спартака» попасть в топ-3.

«С такой защитой «Спартак» не может претендовать даже на тройку. Их защитники малоквалифицированны. Они не выглядят лидерами среди защитников РПЛ. Мы видим, сколько они допускают ошибок.

Литвинов вынужден играть в защите, хотя он опорник. Нужно, чтобы у команды был ровный состав. Сегодня команды вдесятером защищаются и вдесятером атакуют.

Посмотрите, как в обороне играет тот же «Зенит». Я бы не сказал, что их защитники одни из лучших в РПЛ. Но им активно помогают Барриос, Клаудиньо и Вендел. Это современный футбол», – сказал комментатор.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Зенит». Начало – в 19:30 по московскому времени. 

«Спартак» плох в обороне. Насколько?

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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60 комментариев

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kokomelon
Если Орлов с таким непрофессионализмом стал комментатором, так почему же Спартаку не претендовать на тройку с такой защитой?
+69
-14
+55
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luu
А у нас Ренан высоквалифицированный что ли, в каждом матче обрез или Алип уровня пердива
+30
-3
+27
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Breadslicer88
ох поплачет сегодня Геннадий
+22
-4
+18
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за зенит
Геннадий Сергеич вот при всем уважении, заскринил. Вернемся к этому вопросу к концу сезона.
+11
-4
+7
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Фут.Боль
Ответ за зенит
Геннадий Сергеич вот при всем уважении, заскринил. Вернемся к этому вопросу к концу сезона.
Спросишь с него по полной программе в конце сезона) Не завидую ГСО)
+10
-4
+6
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Damien King
Еврокубки показывают во всей красе весь "современный футбол" зенитовской защиты. Что не отменяет того факта, что Спартак в защите просто дно, такое ощущение, что их тренирует последователь Зденека Земана
+5
0
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Roman Araslanov
А теперь пусть посмотрит как Спартак играет в атаке и как Зенит
+4
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Nogoi89
Ответ luu
А у нас Ренан высоквалифицированный что ли, в каждом матче обрез или Алип уровня пердива
У Зенита сейчас только Эракович - топ, это уже говорит о чём-то, а летом нам пытались объяснить, что Зенит собака на сене и ему не нужен ЦЗ. На деле же Ренан молодой, Родригао с травмой, Чистяков мяч ногами трогать не умеет
+6
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Людмила Пчёлка
Рябчук может помочь, когда выйдет на уровень.
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Борис Лопатин
В целом дельную вещь сказал Геннадий Сергеевич, без ехидства, с уважением к сопернику, сказал то что думает. Молодец
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Сарсен Абдрахманов
Ответ Antonio Gaudi
А кто будет претендовать на тройку? У Спартака явные проблемы с обороной, зато с атакой полный порядок. А Орлов говорит так, будто бы есть несбалансированный Спартак и сбалансированные конкуренты. Зенит сейчас слаб организационно, проблемы как с атакой, так и с центром обороны. Да, после выхода на поле Родригао, станет лучше, но когда он ещё выйдет и в каком состоянии - неизвестно . У ЦСКА смешная скамейка запасных и в старте играет Заболотный, что уже перечёркивает любые игровые наработки. Локомотив нестабилен и откровенно проваливает старт сезона. Динамо вообще не про трофеи и даже не про борьбу за тройку. Краснодар мягкотелый и своё потеряет всегда. И кто остаётся?)
Урал
+4
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Ксюша Каблукова
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Ответ Gregory1996
Поверил бы,если бы вы сказали им активно помогают бразильцы)))
Им помогают бразильцы, а бразильцам помогают судьи))
Вот такая сложная схема в современном футболе))
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Killu Villy
Ответ Damien King
Еврокубки показывают во всей красе весь "современный футбол" зенитовской защиты. Что не отменяет того факта, что Спартак в защите просто дно, такое ощущение, что их тренирует последователь Зденека Земана
Какие Еврокубки,Зенит там не играет два года.....
+2
0
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Antonio Gaudi
А кто будет претендовать на тройку? У Спартака явные проблемы с обороной, зато с атакой полный порядок. А Орлов говорит так, будто бы есть несбалансированный Спартак и сбалансированные конкуренты.
Зенит сейчас слаб организационно, проблемы как с атакой, так и с центром обороны. Да, после выхода на поле Родригао, станет лучше, но когда он ещё выйдет и в каком состоянии - неизвестно .
У ЦСКА смешная скамейка запасных и в старте играет Заболотный, что уже перечёркивает любые игровые наработки.
Локомотив нестабилен и откровенно проваливает старт сезона.
Динамо вообще не про трофеи и даже не про борьбу за тройку.
Краснодар мягкотелый и своё потеряет всегда.
И кто остаётся?)
+4
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HRYNDEL
Особенно с Динамо современно на мировом уровне защита сыграла!!!
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dum dam
Дело не в квалификации игроков, а в том, чем они занимаются на тренировках
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estoico
Ответ uaom
Как я понимаю , если кто то криткует Спартак - то он не профессионал ? Тот же Мостовой , например .
Необязательно. Может и профессионал критиковать профессионально, почему нет.
Просто у непрофессионалов очень велик соблазн непрофессионально паразитировать на горячих темах, что мы и наблюдаем у гены и саши
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Сергей Маширов
Орлов, когда ж ты уже выйдешь из своей параллельной реальности?
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Mozazi
3-0 ждём сегодня)
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Злодей Спб
Урал - чемпион :)
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Ксюша Каблукова
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Killu Villy
Какие Еврокубки,Зенит там не играет два года.....
Да ваши еврокубки даже в финале боятся по мячу ударить))Скукота, а не футбол и не надо их в пример тут ставить...
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Gregory1996
У нас Родригао топ,только пока в лазарете
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Garikus89
Мне больно смотреть на оборону Зенита, не знаю уж, что там у Спартака, кроме матча с Уралом пока ничего не смотрел, но вряд ли можно играть хуже)
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Атакующий Юран
Ответ Gregory1996
Благодаря Виктору Михайловичу
Главное чтобы он в Белоруссию не свалил посреди сезона, у него бывает, ЦСКА не даст соврать
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за зенит
Ответ Фут.Боль
Спросишь с него по полной программе в конце сезона) Не завидую ГСО)
Смотрю ты позавидовал гсо, напрасно, и ты можешь сморозить какую-нибудь глупость, тока тебя я не заскриню
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