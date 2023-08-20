Геннадий Орлов: «Спартак» не может претендовать даже на тройку с такой защитой. Посмотрите, как «Зенит» играет в обороне – это современный футбол»
Геннадий Орлов скептически относится к шансам «Спартака» попасть в топ-3.
«С такой защитой «Спартак» не может претендовать даже на тройку. Их защитники малоквалифицированны. Они не выглядят лидерами среди защитников РПЛ. Мы видим, сколько они допускают ошибок.
Литвинов вынужден играть в защите, хотя он опорник. Нужно, чтобы у команды был ровный состав. Сегодня команды вдесятером защищаются и вдесятером атакуют.
Посмотрите, как в обороне играет тот же «Зенит». Я бы не сказал, что их защитники одни из лучших в РПЛ. Но им активно помогают Барриос, Клаудиньо и Вендел. Это современный футбол», – сказал комментатор.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Зенит». Начало – в 19:30 по московскому времени.
«Спартак» плох в обороне. Насколько?
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Вот такая сложная схема в современном футболе))
Зенит сейчас слаб организационно, проблемы как с атакой, так и с центром обороны. Да, после выхода на поле Родригао, станет лучше, но когда он ещё выйдет и в каком состоянии - неизвестно .
У ЦСКА смешная скамейка запасных и в старте играет Заболотный, что уже перечёркивает любые игровые наработки.
Локомотив нестабилен и откровенно проваливает старт сезона.
Динамо вообще не про трофеи и даже не про борьбу за тройку.
Краснодар мягкотелый и своё потеряет всегда.
И кто остаётся?)
Просто у непрофессионалов очень велик соблазн непрофессионально паразитировать на горячих темах, что мы и наблюдаем у гены и саши
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