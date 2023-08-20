Карасев после ВАР назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру Барриоса рукой в борьбе с Соболевым. Форвард «Спартака» реализовал 11-метровый

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Вильмар Барриос Александр Соболев Футбол

«Спартак» забил «Зениту» с пенальти за игру рукой во втором тайме.

На 76-й минуте игры 5-го тура Мир РПЛ полузащитник Вильмар Барриос в борьбе за мяч с Александром Соболевым в штрафной петербуржцев задел мяч рукой. Главный судья Сергей Карасев позволил продолжить игру, но после подсказки видеоассистента остановил ее, ознакомился с повтором и назначил одиннадцатиметровый.

Соболев ударом с точки сократил разницу в счете – 1:2.

«Спартак» – «Зенит». 1:2 – Соболев отыграл один мяч с пенальти! Онлайн-трансляция

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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149 комментариев

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Rio de Janeiro
Теперь я знаю что такое "питерский админресурс")
+229
-37
+192
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Михаил Посредников
Пенальти просто позор. Секта бы кипятком здесь писала, если бы нефтяникам такой поставили..
+223
-40
+183
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Руслан Алиеров
футболисты Зенита обидели комментаторов опять победили они болели за Спартак
+138
-6
+132
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DosSantosAveiro
Мне как болельщику Локомотива, предельно ясно, что пенальти липовый
+113
-25
+88
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ivankr8
даже этот фейковый пенальти не помог чемпионам 3х туров. Спартак как всегда шапито.
+99
-15
+84
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justburn
Ответ бык бенни
У Соболева было лёгкое касание рукой при обработке... Цирк
увы, но не было. я как раз пытался его увидеть, там в сантиметрах пролетел мяч
+70
-13
+57
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Football fanat
За такое пенальти не дают. Только судьи и далёкие от футбола
+63
-12
+51
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Михаил Комкин
По футбольному это шляпа, стоит спиной к воротам на краю штрафной. Мяч траекторию практически не изменил
+63
-19
+44
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Ultimate7
Справедливость чище судейства Карасева и благороднее позорного пищевика!
Молодец Зенит! Ты лучший!
+43
-9
+34
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Ultimate7
Соболеву можно играть рукой, а Бариосу нельзя. Судья карась лысый!
+43
-11
+32
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Artem Piatkov
Забить честно после красивой комбинации - ❌
Шакальнуть левак с пенальти - ✅👍

В этом весь середняк
+41
-15
+26
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suka1989
Ответ бык бенни
У Соболева было лёгкое касание рукой при обработке... Цирк
Он вообще рукой не коснулся , посмотри лучше
+30
-7
+23
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Валерий Анташов
Всё равно справедливость восторжествовала !
+27
-4
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бык бенни
У Соболева было лёгкое касание рукой при обработке... Цирк
+83
-62
+21
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Max Zhomkov
нууу, такой себе пенальти. с натяжкой скорее))
+26
-11
+15
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Сергей Жарковский
С заслуженной победой Зенит! Красиво и достойно!
+13
-1
+12
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Айнур Гайсин
Ответ Где же ты моя Сулико
Комментарий удален модератором
Не понял, мизинец уже не рука что ли? Если бы не этот мизинец, мяч бы не отскочил чуть дальше и Соболев бы принял мяч
Я понимаю, что пенальти такое себе, но разве он не помешал? Меньше руками размахивать нужно в штрафной
+19
-7
+12
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Фут.Боль
Ответ Kemal Gul
Так и не понял, почему фаны Зенита на ветке матча написали десятки комментариев о "левом" пенальти. Игра рукой была, рука расширяла площадь тела, мяч после касания руки изменил траекторию и помешал Соболеву обработать мяч. Я нейтральный болельщик в этом противостоянии, и как по мне, это чистый пенальти
Очень похоже,что до этого Соболев сам играет рукой, принимая мяч.
+26
-14
+12
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Андрей Петров
самый левый пенальти в чемпионате
+13
-3
+10
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Игорь Ерофеенков
Да хрен с ним с пенальти, за что карточка Барриосу?
+10
0
+10
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Kemal Gul
Так и не понял, почему фаны Зенита на ветке матча написали десятки комментариев о "левом" пенальти. Игра рукой была, рука расширяла площадь тела, мяч после касания руки изменил траекторию и помешал Соболеву обработать мяч. Я нейтральный болельщик в этом противостоянии, и как по мне, это чистый пенальти
+50
-40
+10
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BET3P
Ответ DosSantosAveiro
Мне как болельщику Локомотива, предельно ясно, что пенальти липовый
Да нормальный пенальти.
Дурацкий, необязательный, глупейший, по неосторожности...
... но это пенальти.
Главное чтоб всегда так ставили.
+10
-1
+9
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Сергей Галынский
Смотрю матчтв
1 Шнякин реально мерзкий тип
2 баженов 🤡
3 спартачи и все реально считают,что пенальти был,это трындец . Оливер вам смеется в лицо
Пуканы не порвите
И запомните - К вам приехал ЧЕМПИОН
И показал вам ваше место
С победой Питер
+12
-4
+8
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Сергей Ли
Спасибо рыжему экспериментатору за провальный матч 😡😡😡
+8
0
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Peter Parker
Ответ Руслан Алиеров
футболисты Зенита обидели комментаторов опять победили они болели за Спартак
Особенно Журавель, давний болельщик Спартака
+16
-8
+8
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