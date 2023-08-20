Карасев после ВАР назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру Барриоса рукой в борьбе с Соболевым. Форвард «Спартака» реализовал 11-метровый

«Спартак» забил «Зениту» с пенальти за игру рукой во втором тайме.

На 76-й минуте игры 5-го тура Мир полузащитник в борьбе за мяч с в штрафной петербуржцев задел мяч рукой. Главный судья позволил продолжить игру, но после подсказки видеоассистента остановил ее, ознакомился с повтором и назначил одиннадцатиметровый.

Соболев ударом с точки сократил разницу в счете – 1:2.

«Спартак» – «Зенит». 1:2 – Соболев отыграл один мяч с пенальти! Онлайн-трансляция

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