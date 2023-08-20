Карасев после ВАР назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру Барриоса рукой в борьбе с Соболевым. Форвард «Спартака» реализовал 11-метровый
«Спартак» забил «Зениту» с пенальти за игру рукой во втором тайме.
На 76-й минуте игры 5-го тура Мир РПЛ полузащитник Вильмар Барриос в борьбе за мяч с Александром Соболевым в штрафной петербуржцев задел мяч рукой. Главный судья Сергей Карасев позволил продолжить игру, но после подсказки видеоассистента остановил ее, ознакомился с повтором и назначил одиннадцатиметровый.
Соболев ударом с точки сократил разницу в счете – 1:2.
«Спартак» – «Зенит». 1:2 – Соболев отыграл один мяч с пенальти! Онлайн-трансляция
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Молодец Зенит! Ты лучший!
Шакальнуть левак с пенальти - ✅👍
В этом весь середняк
Я понимаю, что пенальти такое себе, но разве он не помешал? Меньше руками размахивать нужно в штрафной
Дурацкий, необязательный, глупейший, по неосторожности...
... но это пенальти.
Главное чтоб всегда так ставили.
1 Шнякин реально мерзкий тип
2 баженов 🤡
3 спартачи и все реально считают,что пенальти был,это трындец . Оливер вам смеется в лицо
Пуканы не порвите
И запомните - К вам приехал ЧЕМПИОН
И показал вам ваше место
С победой Питер