Кайседо сбил Эмерсона в штрафной в дебютной игре за «Челси», «Вест Хэм» реализовал пенальти. «Синие» купили хавбека за рекордные 115 млн фунтов

Мойсес Кайседо совершил результативную ошибку в конце дебютной игры за «Челси».

На 4-й добавленной ко второму тайму минуте полузащитник сбил в своей штрафной площади бывшего защитника «синих» . Хавбек Лукас реализовал одиннадцатиметровый, увеличив отрыв – 3:1.

впервые сыграл за « » после перехода из «Брайтона» за рекордные 115 млн фунтов.

Подробно со статистикой 21-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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