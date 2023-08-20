Кайседо сбил Эмерсона в штрафной в дебютной игре за «Челси», «Вест Хэм» реализовал пенальти. «Синие» купили хавбека за рекордные 115 млн фунтов

Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия Эмерсон Лукас Пакета Мойсес Кайседо Футбол

Мойсес Кайседо совершил результативную ошибку в конце дебютной игры за «Челси».

На 4-й добавленной ко второму тайму минуте полузащитник сбил в своей штрафной площади бывшего защитника «синих» Эмерсона. Хавбек Лукас Пакета реализовал одиннадцатиметровый, увеличив отрыв – 3:1.

Кайседо впервые сыграл за «Челси» после перехода из «Брайтона» за рекордные 115 млн фунтов.

Подробно со статистикой 21-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

Материалы по теме

57 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Golos Razuma
Сначала Боули спас Арсенал от украинского мешка, теперь Ливерпуль от кривого Кайседо… получается Боули - ангел хранитель!?
+83
-4
+79
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акира_1
Я просто не представляю, как Брайтону это удаётся делать с Боэли. 🤷‍♂️
+42
-1
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
onsigne
Отличный дебют Кайседо за Вест Хэм, особенно запомнились несколько обостряющих тонких передач, неплохая подмена Уорд-Проузу.
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Безумный Макс
Видимо всё таки это был сговор ЛФК и Брайтона при покупке Макалистера...Брайтон добавил пункт чтобы лфк развел на новые ставки от Боулинга ибо тот не может сдержаться
Брайтон гении😎
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл
Ответ Акира_1
Я просто не представляю, как Брайтону это удаётся делать с Боэли. 🤷‍♂️
А разве надо что-то делать вообще, чтобы Боули заплатил очередные огромные деньги за трансфер ?)
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент 66
Перед этим еще чуть не привез гол, когда Форнальдс его обокрал. Челси чисто из вредности забрал Лавию, будет эпично, если оба провалятся.
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акира_1
Ответ Golos Razuma
Сначала Боули спас Арсенал от украинского мешка, теперь Ливерпуль от кривого Кайседо… получается Боули - ангел хранитель!?
Да потому что уже сто раз было доказано, что игроки Брайтона - это чисто часть системы. Без неё они снова станут обычными серядняками, что доказали Кукурелья и Кайседо. А Боэли продолжает их скупать за овер прайс
+17
-6
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шамиль Зигантдинов
самый прикол, что Кайседо в целом может не переживать, и ещё лет 7 играть как попало, ибо контракт позволяет 😅
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данзан Басаев
Нынешний Челси, куча негритят-ноунеймов с косичками и непонятными фамилиями, как так получилось, что команда Лэмпарда Чеха Терри и Дрогба превратилась вот в это…и не сказать же, что многомиллионные вливания закончились
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
banchik1
Ответ Акира_1
Да потому что уже сто раз было доказано, что игроки Брайтона - это чисто часть системы. Без неё они снова станут обычными серядняками, что доказали Кукурелья и Кайседо. А Боэли продолжает их скупать за овер прайс
За 30 минут одного матча это доказал Кайседо? Да ты прямо бог аналитики.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
раскаявшийся жиробас
Настоящий Кайседо играет в Саудовской Аравии)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rio de Janeiro
Рома, прости, мы всё про***ли
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Так и вижу как Клопп ухмыляется видя все это))
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Konstar
Кайседо: с детства болел за Вест Хэм
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Давыдов
я конечно понимаю что очень хочется посмеяться над Челси, но чувак даже полного матча не сыграл, а уже считается провалом. ну рили.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Konstar
Ответ Акира_1
Да потому что уже сто раз было доказано, что игроки Брайтона - это чисто часть системы. Без неё они снова станут обычными серядняками, что доказали Кукурелья и Кайседо. А Боэли продолжает их скупать за овер прайс
Арсенал как раз брал у Брайтона Уайта и Троссара - оба идеально зашли :)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pertinax Gandi
Сначала у Челси не забил пенальти чувак, купленный за 121 млн.£, а потом привёз пенальти чувак, купленный за 115 млн.£. Это эпично!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Born is the King
Ответ Eden Hazard
Не, этот уровень пройден. Уже может. Задача на ближайшие пару месяцев - научиться стоять на ногах.А то он как в камеди шутили, бежит так быстро, что наступает ногами себе на руки и падает.
Его бы в Кобхем и чтобы начал с u9. Но понимаешь,что это политический трансфер и часть сделки Боули с министерством спорта ВБ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акира_1
Ответ Eden Hazard
Не, этот уровень пройден. Уже может. Задача на ближайшие пару месяцев - научиться стоять на ногах.А то он как в камеди шутили, бежит так быстро, что наступает ногами себе на руки и падает.
Если честно я шоке. Все худшие опасения про трансферы Челси пока оправдываются. Кайседо за 130 миллионов без Брайтона просто никакой, Дисаси новый Кулибали или Магуайер, кипер каждый удар в створ пропускает. Только Джексон более менее нормально бегает. Похоже, что очередной сезон шуток над Челси и Мудриком. Увы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vvvp13
Полузащитник за 110 миллионов не забил пенальти, полузащитник за 115 миллионов привез пенальти. Схема рабочая, можно еще кого-то у Брайтона за 120 лямов купить. Может, наконец их спортдира подпишут, когда поймут, кто их развел столько раз?!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Злобный Конь
Тренера надо нормального,с яйцами. Как можно ставить в основу едва купленного игрока,не притёршегося к схеме?! Только из-за суммы покупки?!
Поч как был слюнтяем - так им и остался!!!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
7gbvr8rj2c
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Konstar
Кайседо: с детства болел за Вест Хэм
Топ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ихарь Окенфэйлов
Челси превратился в сборную каких то африканских ноу нэймов. Какие то чуквумэки бегают, кто это? Зачем?
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акира_1
Ответ DolJun
а что там с мудриком? нужно больше новостей про челси
Все также мяч принять не может
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ничего Смешного
Ответ Golos Razuma
Сначала Боули спас Арсенал от украинского мешка, теперь Ливерпуль от кривого Кайседо… получается Боули - ангел хранитель!?
Лох - это судьба)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий