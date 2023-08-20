Кайседо сбил Эмерсона в штрафной в дебютной игре за «Челси», «Вест Хэм» реализовал пенальти. «Синие» купили хавбека за рекордные 115 млн фунтов
Мойсес Кайседо совершил результативную ошибку в конце дебютной игры за «Челси».
На 4-й добавленной ко второму тайму минуте полузащитник сбил в своей штрафной площади бывшего защитника «синих» Эмерсона. Хавбек Лукас Пакета реализовал одиннадцатиметровый, увеличив отрыв – 3:1.
Кайседо впервые сыграл за «Челси» после перехода из «Брайтона» за рекордные 115 млн фунтов.
Подробно со статистикой 21-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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Брайтон гении😎
Поч как был слюнтяем - так им и остался!!!