«Удинезе» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 21:45

Теги Удинезе Ювентус серия А Италия онлайны Футбол

«Ювентус» сыграет с «Удинезе» в гостях в матче 1-го тура Серии А.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 21:45 по московскому времени. 

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». 

Удинезе – Ювентус
Дата проведения
20 августа, 21.45, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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2 комментария

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уркунде
Вперёд Юве! Николуси или Миретти гола
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rigobersong
Удачи Удинезе!:))
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