«Удинезе» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
«Ювентус» сыграет с «Удинезе» в гостях в матче 1-го тура Серии А.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 20 августа, 21.45, «Фриули»
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