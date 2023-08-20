«Удинезе» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 21:45

«Ювентус» сыграет с «Удинезе» в гостях в матче 1-го тура Серии А.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Серии А

Статистика Серии А

«Интер» создает что-то особенное, «Милан» перестроился, «Наполи» стал проще, но не как «Юве». Серия А вернулась

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?