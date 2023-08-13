«Бавария» купила Кейна и проиграла в Суперкубке, Роналду взял трофей с «Аль-Насром», «Краснодар» лидирует в РПЛ, Дзюба нагрубил журналисту, Дембеле в «ПСЖ», свадьба Косторной и другие новости

1. Свершилось: Харри Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» за 100+10 млн евро. Рекордсмен «шпор» по голам тепло попрощался с клубом.

2. Кейн дебютировал за «Баварию» уже в день перехода, но долгожданный трофей взять не удалось: «Лейпциг» разнес мюнхенцев 3:0 и впервые в истории выиграл Суперкубок Германии. А Харри продлил серию проигранных финалов.

3. «Краснодар» обыграл «Оренбург» на выезде благодаря дублю Сперцяна (2:0) и единолично лидирует в Мир РПЛ, выиграв все 4 матча с разницей 8:1. «Урал» – 2-й с 10 очками.

«Локомотив» спасся в матче с «Крыльями Советов» (1:1) благодаря голу Марадишвили на 93-й минуте единственным ударом в створ. Самарцы пробили 21 раз, 10 – в створ. «Ростов» выиграл впервые за 4 матча, разгромив «Рубин» – 3:0.

4. «Аль-Наср» обыграл «Аль-Хилаль» (2:1) в финале Кубка арабских чемпионов. Криштиану Роналду вытащил почти проигранный матч, сделав дубль после того, как его команда осталась в меньшинстве. Португалец стал лучшим бомбардиром турнира, а трофей стал для него первым с «Аль-Насром». Все могла омрачить травма Роналду, но, похоже, она оказалась несерьезной.

5. Дембеле перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 50,4 млн евро. Каталонцы получили за трансфер Усмана не половину суммы, как планировалось, а 34,5 млн. Сумма выросла за счет давления на игрока.

6. Артем Дзюба нагрубил журналисту после матча «Локомотива» с «Крыльями Советов»: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз». В «Локомотиве» не считают эти слова поводом для наказания: «Был элемент преследования. Журналистам надо вести себя корректно».

7. Другие трансферные новости. «Динамо» получит 13 млн евро и бонусы за Захаряна от «Сосьедада», сделку закроют на этих выходных. «Реал» арендует Кепу у «Челси» без обязательства выкупа. «Челси» купит Кайседо у «Брайтона» за 115 млн фунтов, стороны согласовывают последние детали сделки. «Барса» арендует Канселу у «Ман Сити» с правом выкупа. «Аль-Хилаль» предложил Неймару «огромную» сумму, форварда «ПСЖ» вариант привлекает.

8. Энтони Джошуа нокаутировал Роберта Хелениуса на вечере бокса в Лондоне. Остальные результаты турнира – здесь.

9. Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче с ОФИ. У форварда два гола за два дня – очевидная заявка на «Золотой мяч».

10. «Реал» обыграл «Атлетик» на выезде (2:0), Беллингем забил в дебютном матче за «Мадрид». Остальные результаты дня в Ла Лиге можно изучить тут.

11. Алена Косторная и Георгий Куница сыграли свадьбу.

12. Ла Лига пожаловалась на «ПСЖ» в Еврокомиссию, так как считает, что финансирование из Катара искажает рынок и противоречит правилам ЕС.

13. В первых партиях 1/8 финала Кубка мира по шахматам Непомнящий сыграл вничью с Видитом, Каруана – с Дудой, Карлсен победил Иванчука.

14. Мбаппе, Неймара и Верратти не включили в заявку «ПСЖ» на 1-й тур Лиги 1. Вероятно, из-за этого парижане не смогли забить «Лорьяну» – 0:0. В другом матче дня во Франции «Марсель» обыграл «Реймс» (2:1).

15. ЭСК признала ошибочным неудаление Макарова на 49-й в игре с «Зенитом». Удаление Барриоса и непоставленный пенальти в ворота «Динамо» – верные решения.

16. Глава Федерации биатлона Украины предложил исключить Россию из международных спортивных союзов.

17. Овечкин выпустил линию одежды OVIGR8: «Это модный продукт, я лично принимал участие в его создании. В планах – сделать бренд популярным в мире».

Цитаты дня.

Хабиб: «Пошел в туалет в кафе Калифорнии, а там две двери с табличками: «Для всех полов». Подумал: «Куда я попал?»

Божович о НАТО и Югославии: «Бомбили аэропорт и другие объекты, дети погибли – кому это вообще в голову пришло? Никогда не полюблю Запад»

Легкоатлет Киселев: «Все вынуждены смотреть на наших футболистов, которые ни черта не умеют. Команда Медиалиги выходит против ЦСКА и выносит – как такое может быть?»

Министр спорта Свердловской области о Fan ID: «Ограничимся не только футболом, чтобы люди получили удовольствие и комфорт. Это общеевропейская практика»

Букайо Сака: «Чтение Библии изменило мое мышление. Она помогает мне решать проблемы каждый день»

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