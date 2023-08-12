Беллингем забил в дебютном матче за «Реал». Хавбек перешел летом за 103 млн евро
Джуд Беллингем забил гол в дебютном матче за «Реал».
Полузащитник мадридской команды вышел в стартовом составе на игру против «Атлетика» в 1-м туре Ла Лиги. Он поразил ворота соперников на 37-й минуте, сделав счет 2:0.
Это первый официальный матч Беллингема в составе «Реала». Он перешел в испанский клуб из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно за 103+31 млн евро.
Подробную статистику 20-ленего футболиста можно найти здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Реал» (0:2, первый тайм).
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А ещё Джуд (наряду с Камавингой) лучший игрок Мадрида в первом тайме. Приятно наблюдать за таким парнем.
Особенно радует на фоне аукциона с Кайседо, который обойдётся дороже и не пройдёт предсезонку с новой командой.
Камавинга и Вальверде