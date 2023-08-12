Беллингем забил в дебютном матче за «Реал». Хавбек перешел летом за 103 млн евро

Теги Реал Мадрид Атлетик Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем забил гол в дебютном матче за «Реал».

Полузащитник мадридской команды вышел в стартовом составе на игру против «Атлетика» в 1-м туре Ла Лиги. Он поразил ворота соперников на 37-й минуте, сделав счет 2:0.

Это первый официальный матч Беллингема в составе «Реала». Он перешел в испанский клуб из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно за 103+31 млн евро.

Подробную статистику 20-ленего футболиста можно найти здесь

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Реал» (0:2, первый тайм). 

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44 комментария

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corazón blanco
По первому тайму оставляет отличное впечатление, не тушуется на поле, неплохо комбинирует, отлично идет в отборы, в подкаты, ну и гол - вишенка на торте. Шикарно попал.
+47
-8
+39
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Эркинбек Апаканов
Увидев ценник всяких ноунеймов за 100+ , Беллингнема вообще урвали за копейки)
+32
-4
+28
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corazón blanco
Ответ Granero-24
Комментарий удален пользователем
Не стоит делать скоропостижных выводов по первому тайму дебютного матча, видно, что человек волнуется, сказывается давление, да еще и первая игра и тяжелый выезд в Бильбао, Класико. Уверен, как только Винисиус и Фран сыграются - это будет ультрамобильный фланг.
+23
-4
+19
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Артём Поддубный
Все кто говорил что Джуд готовый топ футболист были правы. Первый официальный матч и сразу такой уровень. Шикарный трансфер - шикарный игрок)
+16
-5
+11
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ZA.RMA
Что себе позволяет этот парень?))
+13
-5
+8
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ZA.RMA
Прекрасный дебют! Порадовали с Родриго🤍
+10
-4
+6
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xDe xDe
Странный мяч получился, конечно, но дебютный гол есть дебютный гол)
А ещё Джуд (наряду с Камавингой) лучший игрок Мадрида в первом тайме. Приятно наблюдать за таким парнем.
+8
-2
+6
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Real_v_dushe
Ладно забил, посмотрите просто, как он играет.... И без мяча и с мячом.....Это что-то невероятное.
+8
-3
+5
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xDe xDe
Ответ dr. cage
Джуд молодец.. Но что с Франом?
Явно волнуется сильно. Его можно простить - такие резкие изменения в карьере. Ничего, освоится. Вот лично мне больше интересно, что с Винисиусом.
+3
0
+3
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Shuller18
Ответ войд
А ведь брусок Педри почти столько же стоит)
Надеюсь, Джуд в этом сезоне покажет, кто настоящий Голден бой, а кто агентский проект
+10
-7
+3
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Gio Vasadze
Ответ corazón blanco
Не стоит делать скоропостижных выводов по первому тайму дебютного матча, видно, что человек волнуется, сказывается давление, да еще и первая игра и тяжелый выезд в Бильбао, Класико. Уверен, как только Винисиус и Фран сыграются - это будет ультрамобильный фланг.
я смотрел 1й тайм. В Беллингеме не увидел волнения, он наоборот смотрелся вполне уверенно, а вот Фран Гарсия очень много ошибался
+3
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Оливер Кан удаляет Роберту
Через пару месяцев поправится малой турок - трепещите, деревенщины.
+6
-4
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corazón blanco
Ответ Gio Vasadze
я смотрел 1й тайм. В Беллингеме не увидел волнения, он наоборот смотрелся вполне уверенно, а вот Фран Гарсия очень много ошибался
Так в моем комментарии речь и идет именно об Фране Гарсии.
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Ruslan3132
Ответ Born is the King
134 миллионов с бонусами вообще то
ЗП добавь и стоимость служебной машины. Округли в большую сторону и порадуйся.
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Артём Поддубный
Ответ kaka10
Ливерпуль за него сотку зажал, а за Кайседо 125 готов был, но был послан
Я удивляюсь с них, за бревно 125 давать, и не бороться за Джуда)
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pasha_t
Что за зверь Камавинга!!! Топ,огромный талант. Он везде. Но вокруг него так мало «хайпа». Я не понимаю почему
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
С почином, Джуд
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Без раскачки начинает делать результат с первых матчей. Отличный и своевременный трансфер, браво Перес.
Особенно радует на фоне аукциона с Кайседо, который обойдётся дороже и не пройдёт предсезонку с новой командой.
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kaka10
Ответ corazón blanco
По первому тайму оставляет отличное впечатление, не тушуется на поле, неплохо комбинирует, отлично идет в отборы, в подкаты, ну и гол - вишенка на торте. Шикарно попал.
Ливерпуль за него сотку зажал, а за Кайседо 125 готов был, но был послан
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Висита Эльмурзаев
Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Без раскачки начинает делать результат с первых матчей. Отличный и своевременный трансфер, браво Перес. Особенно радует на фоне аукциона с Кайседо, который обойдётся дороже и не пройдёт предсезонку с новой командой.
это гениально сравнивать креативного хавбека с опорником
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Богдан Трач
Ответ Артём Поддубный
удивляюсь что за кайседу 125 лимонов, Маккалистера за 45. что это за цифры вообще
У Маккалистера отступные, смысла нет сравнивать с аукционом на Кайседо
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madrilenos
Ответ corazón blanco
Не стоит делать скоропостижных выводов по первому тайму дебютного матча, видно, что человек волнуется, сказывается давление, да еще и первая игра и тяжелый выезд в Бильбао, Класико. Уверен, как только Винисиус и Фран сыграются - это будет ультрамобильный фланг.
после первого тайма сильно его критиковал, но во втором он явно исправился.
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AnMe
Ответ pasha_t
Что за зверь Камавинга!!! Топ,огромный талант. Он везде. Но вокруг него так мало «хайпа». Я не понимаю почему
+
Камавинга и Вальверде
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Arrahmano Matcyev
Ответ ZA.RMA
нет, все отлично работает
Спасибо
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Dexter Morgan
Просто гений.
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