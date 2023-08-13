Энтони Джошуа нокаутировал Роберта Хелениуса на вечере бокса в Лондоне

Теги Роберт Хелениус Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

В Лондоне на «O2 Arena» прошел вечер бокса, в главном событии которого состоялся бой в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Робертом Хелениусом.

Джошуа победил нокаутом в седьмом раунде. Это его 26-я победа в карьере.

Изначально соперником Джошуа планировался Диллиан Уайт, но он провалил допинг-тест. Хелениус вышел на коротком уведомлении.

В апреле-2023 Джошуа победил Джермейна Франклина, а ранее дважды проиграл Александру Усику.

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6 комментариев

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Artem121212
Ответ Janot
Ребята! А почему какой-то парень в пиджаке дал Джошуа выпить (я так понял пивка, темного, судя по пене, пиво было отличное!) это законно? Еще результатов не было, он же мог и встать...
Это был Макгрегор и виски с колой!)
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Janot
Ребята! А почему какой-то парень в пиджаке дал Джошуа выпить (я так понял пивка, темного, судя по пене, пиво было отличное!) это законно? Еще результатов не было, он же мог и встать...
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Вася Енотов
Как по учебнику раскрыл и донёс. Браво Джошуа. Думаю теперь точно большая часть любителей бокса возжаждет увидеть его поединок с Уайлдером.
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leon01
Следующего бомжа в студию!
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napoli_14
Ответ Janot
Ребята! А почему какой-то парень в пиджаке дал Джошуа выпить (я так понял пивка, темного, судя по пене, пиво было отличное!) это законно? Еще результатов не было, он же мог и встать...
Это ж Конор, с Гинессом был.
Ему можно ))
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napoli_14
Ответ Artem121212
Это был Макгрегор и виски с колой!)
Гинесс там был, очевидно, характерный бокал, цвет и пена, уже чуть спустившаяся, но густая )
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