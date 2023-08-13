Энтони Джошуа нокаутировал Роберта Хелениуса на вечере бокса в Лондоне
В Лондоне на «O2 Arena» прошел вечер бокса, в главном событии которого состоялся бой в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Робертом Хелениусом.
Джошуа победил нокаутом в седьмом раунде. Это его 26-я победа в карьере.
Изначально соперником Джошуа планировался Диллиан Уайт, но он провалил допинг-тест. Хелениус вышел на коротком уведомлении.
В апреле-2023 Джошуа победил Джермейна Франклина, а ранее дважды проиграл Александру Усику.
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Ему можно ))