Энтони Джошуа нокаутировал Роберта Хелениуса на вечере бокса в Лондоне

В Лондоне на «O2 Arena» прошел вечер бокса, в главном событии которого состоялся бой в тяжелом весе между и .

Джошуа победил нокаутом в седьмом раунде. Это его 26-я победа в карьере.

Изначально соперником Джошуа планировался Диллиан Уайт, но он провалил допинг-тест. Хелениус вышел на коротком уведомлении.

В апреле-2023 Джошуа победил Джермейна Франклина, а ранее дважды проиграл Александру Усику.

Самый хайповый тяж планеты не Тайсон Фьюри. Джошуа лучше во всем: гонорарах, PPV и аудитории

Вечер бокса в Лондоне: Джошуа нокаутировал Хелениуса, Хргович победил Маккина