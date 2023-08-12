Легкоатлет Киселев: «Все вынуждены смотреть на наших футболистов, которые ни черта не умеют. Команда Медиалиги выходит против ЦСКА и выносит – как такое может быть?»

Теги ЦСКА Бег сборная России прыжки в высоту прыжки с шестом чемпионат России Константин Шабанов Сергей Шубенков Мария Ласицкене Анжелика Сидорова Winline Медиалига Анатолий Киселев Легкая атлетика

Чемпион России по легкой атлетике высказался о «ни черта не умеющих» футболистах.

– Наша легкая атлетика последние годы жила тремя спортсменами – Ласицкене, Шубенков и Сидорова. Остальных никто не знает. Согласен?

– Это правда. Но ситуация потихоньку меняется. Мне повезло, поскольку я начал что-то выигрывать, когда за легкую атлетику стали платить деньги, платить призовые.

Когда я только начал завоевывать себе имя в барьерном спринте, только начал появляться на соревнованиях, то подружился с Константином Шабановым. И он рассказывал, что многие собирались заканчивать карьеру, потому что не видели смысла выступать на соревнованиях, где ничего не платят. А теперь начали платить, и почему бы еще не побегать?

Но самое обидное, что легкую атлетику просто не раскручивали. Я только в последний год стал замечать, что людям интересно смотреть на наш вид спорта. Приехал в Челябинск (где прошел чемпионат России – Sports.ru) и просто обомлел от того, что народ сам пришел на трибуны, никто никого принудительно не сгонял.

И все довольны, всем нравится. Я в шоке был. Оказывается, нужна была просто правильная хорошая реклама – и народ потянется и в сам спорт, и на трибуны. И вкладывать в это деньги будут.

А сейчас все вынуждены смотреть на наших футболистов, которые ни черта не умеют. Ну как такое может быть, когда команда из Медиалиги выходит против основы ЦСКА и выносит ее (в марте клуб 2Drots обыграл ЦСКА со счетом 2:1 в товарищеском матче – Sports.ru)?

Какие, нахрен, там спортсмены, если люди просто кучкой собрались и вас обыграли? Что происходит? – сказал Анатолий Киселев, который является чемпионом России-2023 в беге на 110 метров с барьерами.

ЦСКА проиграл 2Drots – и это правда событие. Почему?

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24 комментария

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Артём Назмутдинов
высоким умом не отличается
+52
-7
+45
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Loomis
Витя Кравченко показывал, как народ потянулся на трибуны по лёгкой атлетике, бюджетников нагнали, которые вообще ни одной фамилии спортсменов не знают, но картинка красивая и чиновники довольны
+22
-3
+19
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King_X
Прям уж выносит)) про то, что матч нафиг не сдался коням - промолчу, и насколько РПЛ даже от ФНЛ отличается уровнем - тем более
Но вот подумал: хорошо что Джордан и Кобе не давали даже детям в шутку через них закидывать в кольцо, а то вот такие эксперты их кошмарили бы, мол, позор, даж детишки выносят 1в1)
+16
-2
+14
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kvl84
Ответ Артём Назмутдинов
высоким умом не отличается
в депутаты собирается
+11
-4
+7
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vzi
Так медиалига - это уже давно не кучка блогеров, а бывшие профики, выпускники спортшкол, не заигравшие на высоком уровне.
Медиалига по уровню футбола - это Вторая лига / КФК. Плюс-минус.
Может команда второй лиги в одном отдельно взятом матче выиграть у команды РПЛ? Может.
Вот и все дела.

При этом я рад за легкоатлетов, если на их соревнования люди реально пришли на голом энтузиазме. ;)
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haymaker
Ответ Pb-SE
У него есть имя? 3 заголовка подряд: "бегун Киселев, бегун Киселев, легкоатлет Киселев".
Вот! Есть Степан, марафонец. Его хотя бы знают. А это недоразумение какое-то вылезло.
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сосед царя
Да уж, дебилизм у юноши в открытой форме.
+3
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reteka
Мне интересно, а где можно посмотреть на всё умеющих легких атлетов?
+2
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brig_Mercury
Ну, да. Предположим вышел бы Киселёв на старт какого-то праздника лёгкой атлетики в городе после будуна или болезни, и его на коронной выносит Вася Пупкин, получается Киселёв не бегун? Глупая логика, и кстати задайся вопросом как долго деньги ещё будут у лёгкой атлетики.
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napoli_14
Уже лет десять минимум они рассказывают, что нишевые виды спорта "оказывается интересны миллионам", что "нужно просто пиарить" и "будут собираться стадионы" и в моменты побед "все будут выходить на Никольскую".

Не, в матче ЦСКА с медиаболванами - все по делу, ибо профессионалы просто по определению, несмотря на статус матча, не должны проигрывать любителям.

Но может хватит уже на футбол гнать? Футбол - самая популярная игра планеты, точка.
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Oleg Tsirushkin
Какой-то пьяный бред прочитал
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haymaker
Анатолий... Я уж испугался, думал Стёпа с катушек слетел. А это вообще хз, кто такой. Пусть бакланит.
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fbd
Всм вынуждены? У нас уже за отказ от просмотра РПЛ сажать начали что ли?
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Karel
Ответ napoli_14
Уже лет десять минимум они рассказывают, что нишевые виды спорта "оказывается интересны миллионам", что "нужно просто пиарить" и "будут собираться стадионы" и в моменты побед "все будут выходить на Никольскую". Не, в матче ЦСКА с медиаболванами - все по делу, ибо профессионалы просто по определению, несмотря на статус матча, не должны проигрывать любителям. Но может хватит уже на футбол гнать? Футбол - самая популярная игра планеты, точка.
Что клуб из Медиалиги выиграл у ЦСКА так же удивительно, как выигрыш ЦСКА у Реала.
Ну никак не должен Реал проигрывать таким. А проиграл.

Разница между игроками ЦСКА и Реала примерно такая же, как между игроками ЦСКА и клубом Медиалиги )
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Точный_пас_Ещенко
Жаль не знаю, кто это.. Пойду вынужденно смотреть футбол
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Будь Мужиком
Лёгкая атлетика действительно обделена вниманием. С 2016 года находятся под отстранение. Проблемы никак не решались. Призовые очень низкие на разных стартах.Сейчас только футболисты и хоккеисты не в минусе, зарабатывают на своих контрактах. И кстати лучший легкоатлет последние годы это Лысенко. Он нереально талантливый. Мог выиграть в Токио и может выиграть в Париже если допустят
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PsichoEscape
Что он несёт про наших футболистов? Там Кокорин каждый день забивает ващето
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Alamarrr
Нельзя было проигрывать этим только ради вот этих героев
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KingOfTheDivan
Ответ King_X
Прям уж выносит)) про то, что матч нафиг не сдался коням - промолчу, и насколько РПЛ даже от ФНЛ отличается уровнем - тем более Но вот подумал: хорошо что Джордан и Кобе не давали даже детям в шутку через них закидывать в кольцо, а то вот такие эксперты их кошмарили бы, мол, позор, даж детишки выносят 1в1)
Вспоминается сразу видео, где Майкл Оуэн со всей силы пробивал с лету пацану лет 13
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Pb-SE
У него есть имя? 3 заголовка подряд: "бегун Киселев, бегун Киселев, легкоатлет Киселев".
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Sorpos
Ответ haymaker
Вот! Есть Степан, марафонец. Его хотя бы знают. А это недоразумение какое-то вылезло.
видимо специально для этого и не указывают имя)
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