Чемпион России по легкой атлетике высказался о «ни черта не умеющих» футболистах.

– Наша легкая атлетика последние годы жила тремя спортсменами – Ласицкене, Шубенков и Сидорова. Остальных никто не знает. Согласен?

– Это правда. Но ситуация потихоньку меняется. Мне повезло, поскольку я начал что-то выигрывать, когда за легкую атлетику стали платить деньги, платить призовые.

Когда я только начал завоевывать себе имя в барьерном спринте, только начал появляться на соревнованиях, то подружился с Константином Шабановым. И он рассказывал, что многие собирались заканчивать карьеру, потому что не видели смысла выступать на соревнованиях, где ничего не платят. А теперь начали платить, и почему бы еще не побегать?

Но самое обидное, что легкую атлетику просто не раскручивали. Я только в последний год стал замечать, что людям интересно смотреть на наш вид спорта. Приехал в Челябинск (где прошел чемпионат России – Sports.ru) и просто обомлел от того, что народ сам пришел на трибуны, никто никого принудительно не сгонял.

И все довольны, всем нравится. Я в шоке был. Оказывается, нужна была просто правильная хорошая реклама – и народ потянется и в сам спорт, и на трибуны. И вкладывать в это деньги будут.

А сейчас все вынуждены смотреть на наших футболистов, которые ни черта не умеют. Ну как такое может быть, когда команда из Медиалиги выходит против основы ЦСКА и выносит ее (в марте клуб 2Drots обыграл ЦСКА со счетом 2:1 в товарищеском матче – Sports.ru)?

Какие, нахрен, там спортсмены, если люди просто кучкой собрались и вас обыграли? Что происходит? – сказал Анатолий Киселев, который является чемпионом России-2023 в беге на 110 метров с барьерами.

ЦСКА проиграл 2Drots – и это правда событие. Почему?