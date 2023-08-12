ЭСК признала ошибочным неудаление Макарова на 49-й в игре с «Зенитом», удаление Барриоса и непоставленный пенальти в ворота «Динамо» – верные решения

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Дуглас Сантос видеоповторы Алексей Амелин Вильмар Барриос Денис Макаров ЭСК РФС Николас Маричаль Густаво Мантуан Футбол

ЭСК РФС признала верным удаление Вильмара Барриоса в матче с «Динамо».

Полузащитник «Зенита» получил красную карточку в конце матча 3-го тура Мир РПЛ против «Динамо» (2:3), сбив хавбека Дениса Макарова. Игру обслуживала бригада судей под руководством Алексея Амелина. Впоследствии «Зенит» оспорил красную карточку Барриоса в ЭСК РФС и попросил КДК отменить дисквалификацию колумбийца.

«Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Амелина в эпизодах с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Динамо» на 9-й минуте матча, невынесением второго предупреждения игроку «Динамо» Денису Макарову на 49-й минуте матча и удалением игрока «Зенита» Вильмара Барриоса на 90+3-й минуте матча.

1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо» на 9-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Динамо» №18 Николас Маричаль в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Зенит» №31 Густаво Мантуаном в собственной штрафной площади пытался блокировать полет мяча, не действуя при этом в безрассудной манере, в результате чего, после того, как нападающий выполнил передачу мяча своим партнерам по команде, завершив свои действия, между игроками происходит незначительный контакт по инерции, возникший по причине пересечения их траекторий движения, который комиссия считает игровым и ненаказуемым по причине отсутствия безрассудства со стороны защитника. В связи с этим комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде. 

2. Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока «Динамо» №77 Дениса Макарова на 49-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды «Зенит» №3 Дугласом Сантосом, совершившего безрассудный наступ на голеностоп соперника, не думая о безопасности соперника, является наказуемым вынесением предупреждения. В связи с этим, комиссия единогласно считает, что судье следовало вынести предупреждение данному игроку за безрассудное поведение и, соответственно, удалить его с поля за второе предупреждение, полученное в матче.

3. Судья правильно удалил с поля игрока «Зенита» №5 Вильмара Барриоса на 90+3-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком «Динамо» №77 Денисом Макаровым квалифицируются комиссией, как серьезное нарушение правил игры, учитывая контакт с продавливанием его левой ногой открытыми шипами в область выше голеностопа соперника, после чего нога соперника была прижата к земле телом игрока «Зенита» и была согнута на излом. Учитывая данные обстоятельства, комиссия поддерживает решение судьи удалить его с поля за серьезное нарушение правил после вмешательства ВАР и просмотра судьей данного эпизода на мониторе, несмотря на то, что у игрока «Зенита» не было умысла нанести травму сопернику», – сказано в заявлении ЭСК РФС.

Напомним, Барриос был дисквалифицирован на одну игру Мир РПЛ. Полузащитник «Зенита» пропустит матч 4-го тура против «Факела».

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53 комментария

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bellyashe
но подождите… судьи же всегда ошибаются в пользу Зенита… но как же…админресурс…
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Denis Belosludtsev
но ведь если бы не было Макарова на поле, то и удаления Бариоса не было😁
+48
-5
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BS BOY
Ошибка, способная полностью поменять ход игры
+45
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Игорь Новиков
Тот самый знаменитый админресурс Зенита!
+40
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IceBear27
Что там говорится в таких случаях? Админресурс, заговор, фаза Меркурия, лукойловский чемпионат, лига приколов, кротовый беспредел, всё в пользу одной команды?)
+24
-3
+21
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a.k.a. DRAGON0928
Московским провидцам не удаление Макарова не кажется серьещным фактом. А вот то что Барриосу не дали пропустить 10 игр, это они не простят
+23
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+18
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ZarvuR2020
Победа Динамо судейская получается.
+18
-6
+12
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Алексей Минин
Теперь и ЭСК куплен Газпромом. Как иначе будут объяснятся наши крючкохвостые коллеги?
+16
-5
+11
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Tom_York
Ответ Виктор
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Чет в матчах не суетится))) Не правильный какой то
+11
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Trash Talking
В итоге в решающий момент матча удалил игрока Зенита, что однозначно повлияло и на результат. Давил бы Зенит десятерых - вырвал бы победу, в итоге сам пропустил решающий гол в меньшинстве.
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Garikus89
Ничего себе! То есть соперник Зенита должен был весь второй тайм в меньшинстве играть?)
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Groznyi2024
Т.е. правильно ли понимаю, что судьи у Зенита отобрали 3 очка?
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ЛоуренсАравийский
Ответ Denis Belosludtsev
но ведь если бы не было Макарова на поле, то и удаления Бариоса не было😁
и третьего гола в наши ворота не было бы, потому что там был бы Борян на подстраховке
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ЛоуренсАравийский
Удали Макарова - и всей этой херни с Барриосом не было бы
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ТрактоПоктер
Я просто напомню какой вой тут стоял, что убивать сначала Ростов будут, потом Динамо ....
А теперь представьте "народных" на месте Зенита, что бы сейчас творилось....
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svaz
это же в этом моменте шнякин, по словам местных фанатов московских клубов на прозенитовском канале и где зениту любят все вылезать, орал, что там игрок дна в мяч сыграл?))))
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Спартак пичинен
тому, кто составлял заголовок, необходимо начать учебный год не с 1 сентября, а с 12 августа
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Александр Жердин
Хорошо, проехали. Но действия ( и бездействия ) главного судьи Амелина на прямую повлияли на итоговый счёт в этом матче. Будут ли какие-то санкции по отношению судьи?
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Tom_York
Ответ укротитель троллей
В штрафной Зенита это не нарушение, в центре поля это нарушение и жк, ок 🤷‍♂️ П последовательность
Давай опять не натягивать сову на глобус, если ты про Ренана покажи наступ, а не кадр, где стопа еле шнурки задевает.
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FNT
Ответ Виктор
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Там чистейшая ЖК. ЭСК признала очевидность.
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justbored
Алексей Амелин топчик. Назначайте почаще ))
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Виктор
Ответ FNT
Там чистейшая ЖК. ЭСК признала очевидность.
Я в курсе. Это шутка была.
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Виктор
Ответ Tom_York
Чет в матчах не суетится))) Не правильный какой то
Вот такой вот он суровый,. Наш админресурс)))
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тралмейстер
И что это меняет? Как обычно московские сделают вид что не заметили и снова поставят старую заезженную пластинку: про админ.ресурс, продажных судей, ручное РФС, Газпром лигу итп. Ждите, скоро начнётся!
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ZarvuR2020
Ответ Виктор Родный
Странно,ЭСК против Зенита(пчёлы против мёда?)
Я каждый сезон эту шутку вижу и не один раз. Интересно, почему?
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