ЭСК признала ошибочным неудаление Макарова на 49-й в игре с «Зенитом», удаление Барриоса и непоставленный пенальти в ворота «Динамо» – верные решения

ЭСК РФС признала верным удаление Вильмара Барриоса в матче с «Динамо».

Полузащитник «Зенита» получил красную карточку в конце матча 3-го тура Мир РПЛ против «Динамо» (2:3), сбив хавбека Дениса Макарова. Игру обслуживала бригада судей под руководством Алексея Амелина. Впоследствии «Зенит» оспорил красную карточку Барриоса в ЭСК РФС и попросил КДК отменить дисквалификацию колумбийца.

«Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Амелина в эпизодах с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Динамо» на 9-й минуте матча, невынесением второго предупреждения игроку «Динамо» на 49-й минуте матча и удалением игрока «Зенита» Вильмара Барриоса на 90+3-й минуте матча.

1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо» на 9-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Динамо» №18 в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды « » №31 в собственной штрафной площади пытался блокировать полет мяча, не действуя при этом в безрассудной манере, в результате чего, после того, как нападающий выполнил передачу мяча своим партнерам по команде, завершив свои действия, между игроками происходит незначительный контакт по инерции, возникший по причине пересечения их траекторий движения, который комиссия считает игровым и ненаказуемым по причине отсутствия безрассудства со стороны защитника. В связи с этим комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

2. Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока « » №77 Дениса Макарова на 49-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды « » №3 , совершившего безрассудный наступ на голеностоп соперника, не думая о безопасности соперника, является наказуемым вынесением предупреждения. В связи с этим, комиссия единогласно считает, что судье следовало вынести предупреждение данному игроку за безрассудное поведение и, соответственно, удалить его с поля за второе предупреждение, полученное в матче.

3. Судья правильно удалил с поля игрока «Зенита» №5 на 90+3-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком «Динамо» №77 Денисом Макаровым квалифицируются комиссией, как серьезное нарушение правил игры, учитывая контакт с продавливанием его левой ногой открытыми шипами в область выше голеностопа соперника, после чего нога соперника была прижата к земле телом игрока «Зенита» и была согнута на излом. Учитывая данные обстоятельства, комиссия поддерживает решение судьи удалить его с поля за серьезное нарушение правил после вмешательства ВАР и просмотра судьей данного эпизода на мониторе, несмотря на то, что у игрока «Зенита» не было умысла нанести травму сопернику», – сказано в заявлении ЭСК РФС.

Напомним, Барриос был дисквалифицирован на одну игру Мир РПЛ. Полузащитник «Зенита» пропустит матч 4-го тура против «Факела».

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