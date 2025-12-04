Фанаты «Атлетика» скандировали «Винисиус – придурок», «Асенсио, умри, насильник» и «¡Puta Real Madrid!» Ла Лига подала жалобу
Ла Лига подала жалобу на поведение фанатов «Атлетика» в матче с «Реалом».
Ла Лига подала жалобу на поведение фанатов «Атлетика» во время матча против «Реала» (0:3).
На первой минуте встречи болельщики клуба из Бильбао скандировали «¡Puta Real Madrid, puta Real Madrid!» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Реал» – Спортс’‘).
Оскорбления в адрес вингера мадридцев Винисиуса Жуниора звучали три раза по ходу игры – на 19-й, 57-й и 76-й минутах. Фанаты «Атлетика» кричали «дурак, дурак» и «Винисиус – придурок, Винисиус – придурок».
На 55-й минуте болельщики басков скандировали «Асенсио, умри, Асенсио – насильник».
Отмечается, что эти скандирования раздавались только на секторе активной поддержки. Все остальные болельщики «Атлетика» вели себя подобающим образом.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
