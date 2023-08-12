«Динамо» получит 13 млн евро и бонусы за Захаряна от «Сосьедада». Сделку закроют на этих выходных (Фабрицио Романо)

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва деньги Арсен Захарян Фабрицио Романо Футбол

«Динамо» и «Реал Сосьедад» близки к договоренности о трансфере Арсена Захаряна.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, клубы согласовывают последние детали сделки по российскому полузащитнику. На выходных сделку планируют закрыть.

«Динамо» получит за Захаряна около 13 миллионов евро и бонусы, выплата которых зависит от качества выступлений футболиста.

Отмечается, что этим летом подписать Арсена хотели более четырех клубов. Теперь «Сосьедад» очень близок к трансферу.

Захарян переходит в «Сосьедад» из «Динамо» за 12 млн евро и бонусы. Сделке уже ничего не помешает

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39 комментариев

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Удар Кержакова
Ща курс евро такой, что Захарян просто золото.
+45
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+42
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bellyashe
here we go! наконец-то!
+46
-4
+42
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Не придумал...
Ответ Artem Piatkov
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Данни в зенит за 30
+28
-2
+26
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Никита Самарин
Если это правда, то это отличная новость. В прошлом сезоне часто смотрел Сосьедад (реально интересный тренер Альгуасиль, который играет в ромб и показывает смотрибельный футбол), так что с приходом Арсена будет ещё интереснее.
+21
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Артур Ганненко
Ответ Artem Piatkov
Комментарий скрыт
А с чего вдруг сравнение с Динамо Киев? Только из-за названия? Московское Динамо за постсоветское время почти никогда не было среди лидеров в рос.чемпе, с чего бы им продавать на уровне Динамо Киев?
+11
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+11
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<~Inter~>
Ответ Никита Самарин
Если это правда, то это отличная новость. В прошлом сезоне часто смотрел Сосьедад (реально интересный тренер Альгуасиль, который играет в ромб и показывает смотрибельный футбол), так что с приходом Арсена будет ещё интереснее.
пока он не начнёт отрабатывать без мяча, то ему не светит место в старте. Арсену нужно разобраться в голове и понять, что в современном футболе все игроки должны работать на поле
+8
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bevooch
Ответ Матвей Суицидин
да, 13 как 15 по старому курсу
А если еще подождать, то будет как 20 по старому
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Viktor Martunov
Что-то испанцы темнят, от клуба ни какой инфы небыло про переход.
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verhowen
Ответ hfgryje
Жаль, было бы интересно посмотреть на него при новом тренере Динамо.... Надо срочно искать замену
Замена уже есть, Лука Гагнидзе.
Но всё равно, нужен ещё один квалифицированный и опытный атакующий полузащитник.
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DonaldBrashear 2.0
отлично, буду персонально следить за Арсеном, надеюсь, что у него все получится, даже уверен в этом.

Динамо, мне кажется, надо было прописать процент от последующей перепродажи, чем бонусы уверен, что через пару лет, Арсен будет в клубе выше уровнем даже.

А так, прекрасный шанс, ЛЧ есть, лига вполне ему подходит, хорошая команда, к русским хорошее отношение, город неплохой, если что Карпин даст советы.

Главное, мне кажется, не сделать ошибку Головина - не сидеть целями днями дома и в онлайн-игры рубиться, а больше гулять/узнать и все такое, понятное дело вне тренировок, ну и не сделать ошибку Миранчука, когда поехал со своей женщиной, осели там в Италии и все, больше никуда не хотят ездить. Захаряну нужно одному поехать туда, и все, только футбол и все, больше ничего. Личную жизнь будет строить потом, успеет еще.
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verhowen
Удачи и здоровья Захаряну!
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JIuBepnyJIb_HopMyJIb
Ответ Артём Косичкин
после этого динамо не сможет претендовать на чемпионство(
они и с ним не претендовали
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Матвей Суицидин
Ответ bevooch
А если еще подождать, то будет как 20 по старому
поэтому и тянут, что-то знают))
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инок
Следующий эксклюзив: "Реал Сосьедад - к сожалению не комментируем слухи."
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Глеб
Пока официально не объявят - не верим!!!
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oleg150
Ответ <~Inter~>
пока он не начнёт отрабатывать без мяча, то ему не светит место в старте. Арсену нужно разобраться в голове и понять, что в современном футболе все игроки должны работать на поле
Может он и понимает, но по физической выносливости просто не вывозит ещё и в обороне играть, чтобы на весь матч хватило сил.
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DoDidDone
Ответ Матвей Суицидин
да, 13 как 15 по старому курсу
Как 20, спасибо ЦБ
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Максим Семин
Ответ Удар Кержакова
Ща курс евро такой, что Захарян просто золото.
Миллиард рублей
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Матвей Суицидин
Ответ Удар Кержакова
Ща курс евро такой, что Захарян просто золото.
да, 13 как 15 по старому курсу
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somebody
Это очень хороший трансфер будет для всех сторон, и удачи конечно Арсену в Сан-Себастьяне, очень приятная команда
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Rahym Hommadow
Голову выше и вперёд Парень жги без остановки и главное без травм УДАЧИ Очень хорошо
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RUS>
рано закончил
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tfhn59sfk9
Пока не будет фото-не поверим 😀
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n3kt0snebess -
Ответ Areg Evoyan
Четвертый Армянин в топ 5 лигах просто отлично
так он россиянин
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And-Rover
Ценник прекрасный для Динамо. Осталось увидеть подтверждение этого в данный момент слуха.
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