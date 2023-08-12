«Динамо» получит 13 млн евро и бонусы за Захаряна от «Сосьедада». Сделку закроют на этих выходных (Фабрицио Романо)
«Динамо» и «Реал Сосьедад» близки к договоренности о трансфере Арсена Захаряна.
Как пишет журналист Фабрицио Романо, клубы согласовывают последние детали сделки по российскому полузащитнику. На выходных сделку планируют закрыть.
«Динамо» получит за Захаряна около 13 миллионов евро и бонусы, выплата которых зависит от качества выступлений футболиста.
Отмечается, что этим летом подписать Арсена хотели более четырех клубов. Теперь «Сосьедад» очень близок к трансферу.
Захарян переходит в «Сосьедад» из «Динамо» за 12 млн евро и бонусы. Сделке уже ничего не помешает
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Но всё равно, нужен ещё один квалифицированный и опытный атакующий полузащитник.
Динамо, мне кажется, надо было прописать процент от последующей перепродажи, чем бонусы уверен, что через пару лет, Арсен будет в клубе выше уровнем даже.
А так, прекрасный шанс, ЛЧ есть, лига вполне ему подходит, хорошая команда, к русским хорошее отношение, город неплохой, если что Карпин даст советы.
Главное, мне кажется, не сделать ошибку Головина - не сидеть целями днями дома и в онлайн-игры рубиться, а больше гулять/узнать и все такое, понятное дело вне тренировок, ну и не сделать ошибку Миранчука, когда поехал со своей женщиной, осели там в Италии и все, больше никуда не хотят ездить. Захаряну нужно одному поехать туда, и все, только футбол и все, больше ничего. Личную жизнь будет строить потом, успеет еще.