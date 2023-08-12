«Динамо» получит 13 млн евро и бонусы за Захаряна от «Сосьедада». Сделку закроют на этих выходных (Фабрицио Романо)

«Динамо» и «Реал Сосьедад» близки к договоренности о трансфере Арсена Захаряна.

Как пишет журналист , клубы согласовывают последние детали сделки по российскому полузащитнику. На выходных сделку планируют закрыть.

«Динамо» получит за Захаряна около 13 миллионов евро и бонусы, выплата которых зависит от качества выступлений футболиста.

Отмечается, что этим летом подписать хотели более четырех клубов. Теперь «Сосьедад» очень близок к трансферу.

Захарян переходит в «Сосьедад» из «Динамо» за 12 млн евро и бонусы. Сделке уже ничего не помешает

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