Ла Лига пожаловалась на «ПСЖ» в Еврокомиссию, так как считает, что финансирование из Катара искажает рынок и противоречит правилам ЕС

Ла Лига пожаловалась на «ПСЖ» в Еврокомиссию.

В Ла Лиге полагают, что финансирование, которое « » получает из Катара, искажает рынок и противоречит правилам Европейского союза об иностранных субсидиях.

«В рамках нового направления политики, вытекающего из введения европейского регламента об иностранных субсидиях, искажающих внутренний рынок («Регламент об иностранных субсидиях»), Ла Лига подала жалобу в Европейскую комиссию относительно механизмов финансирования «ПСЖ», которые серьезно искажают внутренний рынок Европейского союза (ЕС).

Это постановление, которое вступило в силу 12 июля 2023 года, касается иностранных субсидий, предоставляемых государствами, не входящими в ЕС, компаниям, осуществляющим экономическую деятельность на внутреннем рынке. Речь о субсидиях, предоставляемых публичными компаниями, которые прямо или косвенно контролируются государством, включая те, что были предоставлены в течение пяти лет до введения регламента.

В результате Ла Лига подала жалобу, так как полагает, что «ПСЖ» получал иностранные субсидии от государства Катар, что позволило ему улучшить свои конкурентные позиции. Это также привело к значительным искажениям на нескольких национальных рынках и рынках ЕС.

В частности, как указано в жалобе, «ПСЖ» получает ресурсы на нерыночных условиях, и искажает несколько тесно связанных рынков, позволяя «ПСЖ» использовать иностранные субсидии для подписания контрактов с топ-игроками и тренерами, значительно превышающих его потенциал в нормальной рыночной ситуации.

Она также способна обеспечить спонсорский доход, который не соответствует рыночной стоимости. Это позволяет им повысить спортивные результаты, а также влияет на способность конкурирующих клубов подписывать игроков.

Улучшая спортивное положение за счет этого, «ПСЖ» получает возможность усилить позиции на рынках, связанных со спортивными соревнованиями (например, на рынках аудиовизуального маркетинга или спонсорского рынка), тем самым искусственно повышая ценность клуба на указанных рынках.

Поэтому Ла Лига надеется, что благодаря этому новому инструменту регулирования Европейская комиссия примет необходимые меры для устранения рыночных искажений, подобных описанным выше, которые наносят серьезный ущерб спортивной экосистеме», – сказано в заявлении Ла Лиги.

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