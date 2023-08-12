Ла Лига пожаловалась на «ПСЖ» в Еврокомиссию, так как считает, что финансирование из Катара искажает рынок и противоречит правилам ЕС

Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид Атлетико лига 1 Франция Ла Лига бизнес деньги Футбол

Ла Лига пожаловалась на «ПСЖ» в Еврокомиссию.

В Ла Лиге полагают, что финансирование, которое «ПСЖ» получает из Катара, искажает рынок и противоречит правилам Европейского союза об иностранных субсидиях.

«В рамках нового направления политики, вытекающего из введения европейского регламента об иностранных субсидиях, искажающих внутренний рынок («Регламент об иностранных субсидиях»), Ла Лига подала жалобу в Европейскую комиссию относительно механизмов финансирования «ПСЖ», которые серьезно искажают внутренний рынок Европейского союза (ЕС).

Это постановление, которое вступило в силу 12 июля 2023 года, касается иностранных субсидий, предоставляемых государствами, не входящими в ЕС, компаниям, осуществляющим экономическую деятельность на внутреннем рынке. Речь о субсидиях, предоставляемых публичными компаниями, которые прямо или косвенно контролируются государством, включая те, что были предоставлены в течение пяти лет до введения регламента.

В результате Ла Лига подала жалобу, так как полагает, что «ПСЖ» получал иностранные субсидии от государства Катар, что позволило ему улучшить свои конкурентные позиции. Это также привело к значительным искажениям на нескольких национальных рынках и рынках ЕС.

В частности, как указано в жалобе, «ПСЖ» получает ресурсы на нерыночных условиях, и искажает несколько тесно связанных рынков, позволяя «ПСЖ» использовать иностранные субсидии для подписания контрактов с топ-игроками и тренерами, значительно превышающих его потенциал в нормальной рыночной ситуации.

Она также способна обеспечить спонсорский доход, который не соответствует рыночной стоимости. Это позволяет им повысить спортивные результаты, а также влияет на способность конкурирующих клубов подписывать игроков.

Улучшая спортивное положение за счет этого, «ПСЖ» получает возможность усилить позиции на рынках, связанных со спортивными соревнованиями (например, на рынках аудиовизуального маркетинга или спонсорского рынка), тем самым искусственно повышая ценность клуба на указанных рынках.

Поэтому Ла Лига надеется, что благодаря этому новому инструменту регулирования Европейская комиссия примет необходимые меры для устранения рыночных искажений, подобных описанным выше, которые наносят серьезный ущерб спортивной экосистеме», – сказано в заявлении Ла Лиги.

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48 комментариев

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Ophiomorph
Ответ Shadow1882
С АПЛ понятно всё, но почему Италия и Германия не жалуются, а Испания постоянно?
Кек, в Италии есть клубы типа Ювентуса или Интера, которые сами не прочь махинациями позаниматься.
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Ophiomorph
Ответ Alex Slobodskikh
Ага. Только 5 из 10 самых дорогих трансферов в истории - покупки клубов Ла Лиги Лицемеры. Другим тратить нельзя, нам можно
И что? Клубы Ла Лиги тратят свои же заработанные деньги. Что тратят ПСЖ и Сити думаю сам догадаешься.
+12
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DolJun
псж и барса соревнуются в том, кто более жалко выглядит) пока ничья)
+23
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denisques
Ответ DolJun
псж и барса соревнуются в том, кто более жалко выглядит) пока ничья)
уверен если ты был бы клубом, то уверенно лидировал
+13
-5
+8
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Shadow1882
С АПЛ понятно всё, но почему Италия и Германия не жалуются, а Испания постоянно?
+10
-2
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Вячеслав Новиков
Тебас сам загнал Ла Лигу на дно, а теперь ноет, ужасный руководитель
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Виктор Войнов
Если что то и не соответствует правилам ЕС , не факт что это плохо
+8
-3
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headmaster
А то что в ЛаЛиге больше половины клубов еле деньги находят, в этом тоже ПСЖ виноват?
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la_masia
Ответ Shadow1882
С АПЛ понятно всё, но почему Италия и Германия не жалуются, а Испания постоянно?
немцам некогда, а у итальянцев коррупция, они там каждый сам за себя 😁
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Странно, что мы их не знаем, а вот Тебас довольно активен в информационном пространстве
правильно подметил, из всех президентов топ пять лиг я знаю только тебаса
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Ответ Shadow1882
С АПЛ понятно всё, но почему Италия и Германия не жалуются, а Испания постоянно?
у всех более менее нормальные президенты лиги, а у Испании тебас
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IvanKo
Ответ Shadow1882
С АПЛ понятно всё, но почему Италия и Германия не жалуются, а Испания постоянно?
Тоже была первая мысль. Почему-то Тебас вместо того чтобы развивать свою лигу, решил жаловаться на других. При том в своей лиге наоборот вводя ограничения, из-за которых гранды не могут конкурировать (финансово) с тем же ПСЖ и английскими клубами.
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Георгий Михеев
Ну тогда надо вообще все инвестиции арабских мешков запретить -)) А так че, ПСЖ один рыжий что ли?
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Alex Slobodskikh
Ага. Только 5 из 10 самых дорогих трансферов в истории - покупки клубов Ла Лиги
Лицемеры. Другим тратить нельзя, нам можно
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Syndycate
В итоге накажут Клермон какой-нибудь
Клуж или Лудогорец с Паоком
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King_X
Ну да, других проблем у Ла Лиги нет))
Ведь именно из-за ПСЖ у них 80% клубов никого даже купить не может из-за отсутствия денег
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avcgloronalduMU
они же их кормят, кто бы купил Неймара и других?
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Насколько я знаю, там было 3 Паука
там вроде ещё была версия с двумя, но можно и с тремя. но кем будет третий?
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M93
Ответ andreyburkov
Это наверно Тебас сидел и радовался что барса не сможет зарегистрировать игроков, а Париж взял купил Дембеле и теперь у барсы есть деньги на регистрацию. Тебас разозлился и накатал письмо
Деньги на регистрацию у Барсы не из-за продажи Дембеле, а то что Барса перепродала один из рычагов прошлого сезона. Ведь оплата за него не поступила и они продали его ещё раз. И теперь на фоне этого несколько испанских клубов высказывают недовольство этим считая это незаконным.
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Jeremy Fraser
Это прям неожиданно, столько всего нового и неожиданного все узнали, будет скандал, всех плохих накажут и настанет порядок и справедливость (нет).
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мем с двумя пауками показывающие друг на друга
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andreyburkov
Ответ M93
Деньги на регистрацию у Барсы не из-за продажи Дембеле, а то что Барса перепродала один из рычагов прошлого сезона. Ведь оплата за него не поступила и они продали его ещё раз. И теперь на фоне этого несколько испанских клубов высказывают недовольство этим считая это незаконным.
Уход Дембеле освободил место в ффп для регистрации в районе 22-24 млн, т.к ему не будут больше платить зп в Барселоне
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Ophiomorph
Ответ crazy_elky
Европейцы жалки конечно. Пока доминировали финансово - все круто было. Как деньги начали заканчиваться, а в других странах появляться - так это все нечестно сразу стало. Отвыкли конкурировать, старички.
Даже не знаю на полном серьёзе ты это написал или нет. По правилам (которые УЕФА установила если что) по сути запрещено вливать бабло напрямую в клубы. В инфраструктуру, академию, молодёжную и т.д. - пожалуйста, иначе придут дяди с солидными деньгами, которые по сути представляют целую страну, купят клуб и будут в него вбухивать миллиарды, которые для них мелочь. Ой, так уже так происходит со всеми этими ПСЖ, Сити и Нюкаслом. Только почему-то условный Милан получает по полной за такое, а шейхам всё с рук сходит.
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Ophiomorph
Ответ Виктор Войнов
Если что то и не соответствует правилам ЕС , не факт что это плохо
Вы, наверное, депутат.
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ARIGAMI ARIGAMI
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мем с двумя пауками показывающие друг на друга
Насколько я знаю, там было 3 Паука
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