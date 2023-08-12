«Лейпциг» впервые в истории выиграл Суперкубок Германии. «Бавария» не взяла трофей первый раз за 4 года

Теги Бавария бундеслига Германия Марко Розе Суперкубок Германии РБ Лейпциг Футбол

«Лейпциг» выиграл третий трофей в истории, победив «Баварию».

Команда тренера Марко Розе одержала победу над мюнхенским клубом (3:0) в матче за Суперкубок Германии.

«Лейпциг» впервые в истории выиграл Супекубок. Это третий титул клуба, созданного 14 лет назад. Команда также выигрывала Кубок Германии два раза.

В свою очередь, «Бавария» проиграла матч за Суперкубок Германии впервые за четыре года.

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80 комментариев

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Nicolas Erfe
Кейн сейчас единственный со спокойным лицом заходит в раздевалку с фразой: "Что? Первый раз, да?"
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Obdob
Эффект Кейна
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Born is the King
Sky Sports: Терри, Барези и Макваер требуют убрать надпись " защитник" рядом с фамилией Упамекано
+38
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Отец Абду
Все после его перехода в Баварию говорили: Харри освобожденный

Теперь я могу с уверенностью сказать: Харри проклятый:)

Синоптики обещают волна мемов в ближайшие часы...
+30
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AleKoro
Бавария остаётся без трофеев в конце сезона, а Тоттенхэм берёт АПЛ. Лучшего сценария не придумаешь!
+24
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Покерный Футбол
Кейн: «Я дома»
+14
-2
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S H A R K
Новый хозяин Баварки
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Born is the King
Ответ Арман Мартиросян
Как они это делают? Продали двух ключевых игроков и все равно разгромили Баварию.
Дело не в стоимости игрока или в самих игроках. Самое главное система и толковый менеджмент. Любого игрока можно заменить. Толковый менеджмент найдет за 5 млн игрока, которого некоторые клубы покупают за 115
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j30
развалинами и руинами баварии доволен
+9
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Арман Мартиросян
Как они это делают? Продали двух ключевых игроков и все равно разгромили Баварию.
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Я всех их сделал
До прихода Тухеля Бавария не испытывала особых проблем с РБ, можно сказать что удобный соперник был для них. Пришёл Томас - и два поражения с общим счётом 1:6, оба на своём поле и оба полностью по делу. С такой Баварией будет приятно иметь дело большинству клубов Бундеслиги, и можно было бы даже осторожно заявить о том, что кто-то наконец отберёт у них салатницу, да вот только стабильности ни у кого нет, Боруссия если надо будет проиграет титул на последней секунде последнего матча, ну а у Лейпцига слишком молодая команда и для них всегда характерен спад в результатах на каком-то этапе сезона, тогда как даже с такой игрой Бавария чисто на опыте и характере способна будет вытаскивать неудачные матчи. Бундеслиге нужна вторая полноценная сила, а её нет и не предвидится, все остальные клубы просто супермаркеты, куда приходят топы и забирают нужный им товар.
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Крыс Пол
Леви - Кейну: Ну что, сынку, помогли тебе твои мюнхенцы?
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Harryck
Посвежевший "Лепциг" по первому впечатлению даже больше понравился, чем прежняя версия. Очень заряженные игроки, молодые, быстрые. Надеюсь в этом сезоне дадут жару и навяжут конкуренцию.
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Арасланов Роман
Ответ Отец Абду
Все после его перехода в Баварию говорили: Харри освобожденный Теперь я могу с уверенностью сказать: Харри проклятый:) Синоптики обещают волна мемов в ближайшие часы...
Харри Кейн и Трофейное Проклятие
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Harryck
Посмотрел церемонию награждения и как то радостно за них стало, игроки счастливы от простого суперкубка, голодные до побед. В прошлом году помню Киммих даже не улыбнулся, когда трофей принимал и все как горячую картошку его поскорее спихнуть кому нибудь хотели без эмоций. В общем круто, когда такие команды, как "Лейпциг" выигрывают трофеи.
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Пинающий Достоинства
Ответ AleKoro
Бавария остаётся без трофеев в конце сезона, а Тоттенхэм берёт АПЛ. Лучшего сценария не придумаешь!
Зачем такой сценарий?’ Вы че тут все раззлорадствовались?! Кейн хороший мужик, пусть у него все получится!!&
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Экспертное мнение
Ответ Арман Мартиросян
Как они это делают? Продали двух ключевых игроков и все равно разгромили Баварию.
Упокимоно и Лаймеры прибыли как раз из Лейпцига. Проще говоря Лейпциг превратил Баварию в Лейпциг и нагибать их стало легче.
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el shaarawy92
еще и пожалели Баварию) могли больше забивать
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Степан Каррин
Ответ Born is the King
Sky Sports: Терри, Барези и Макваер требуют убрать надпись " защитник" рядом с фамилией Упамекано
а голландский холодильник де Лифт типа норм отыграл?)
Ольмо из него клоуна сделал, хотя он им и не переставал быть
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Профессор из Кобхэма
Легкая победа великого Лейпцига.
Лаймер зря пошел на понижение.
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Арасланов Роман
Эффект Кейна
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Роман
Ответ S H A R K
Новый хозяин Баварки
Но Бавария всегда останется хозяином Барселоны)
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<~Inter~>
Ответ Арман Мартиросян
Как они это делают? Продали двух ключевых игроков и все равно разгромили Баварию.
Ну сегодня больше вопросов к реализации Баварии. Они просто отвратительно реализуют свои моменты, а их было больше чем у Лейпцига
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Давид Agabekyan
Ответ Nicolas Erfe
Кейн сейчас единственный со спокойным лицом заходит в раздевалку с фразой: "Что? Первый раз, да?"
В Суперкубке он тоже первый раз проиграл. Суперкубка Ауди к сожалению не было
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mishakmv96
Лейпциг был очень хорош! Новые трансферы сделали команду даже сильнее, если будут играть так весь сезон, то навяжут Баварии серьёзную борьбу за титул.
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