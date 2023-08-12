«Лейпциг» впервые в истории выиграл Суперкубок Германии. «Бавария» не взяла трофей первый раз за 4 года

«Лейпциг» выиграл третий трофей в истории, победив «Баварию».

Команда тренера одержала победу над мюнхенским клубом (3:0) в матче за .

« » впервые в истории выиграл Супекубок. Это третий титул клуба, созданного 14 лет назад. Команда также выигрывала Кубок Германии два раза.

В свою очередь, « » проиграла матч за Суперкубок Германии впервые за четыре года.

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