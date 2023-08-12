Глава «Локо» об ответе Дзюбы журналисту: «Не думаю, что это предмет для санкций. Был элемент преследования. Журналистам надо вести себя корректно»

В «Локомотиве» не считают слова Артема Дзюбы журналисту поводом для наказания.

Нападающий «Локомотива» пропускал матч 4-го тура Мир против «Крыльев» (1:1) из-за повреждения. После игры ему не понравился вопрос журналиста, и Дзюба ответил: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».

– сегодня не был заявлен, здесь присутствовал не как игрок. Он не должен был общаться со СМИ. С Дзюбой мы поговорим о тех комментариях, которые он давал, но и журналистам надо вести себя корректно, если человек, который шел с семьей, не хочет общаться. Не было угрозы физической расправы, это разговор двух людей.

– Вы созванивались с Артемом после этого инцидента?

– У меня даже нет его номера.

– Возможны ли санкции?

– Не думаю, что это предмет для санкций. Он не был заявлен на игру. Здесь присутствовал элемент преследования.

Думаю, в ближайшее время увидим Артема на поле, характер травмы не слишком сложный, – сказал глава совета директоров « » Юрий Нагорных.

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