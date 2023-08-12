Глава «Локо» об ответе Дзюбы журналисту: «Не думаю, что это предмет для санкций. Был элемент преследования. Журналистам надо вести себя корректно»
В «Локомотиве» не считают слова Артема Дзюбы журналисту поводом для наказания.
Нападающий «Локомотива» пропускал матч 4-го тура Мир РПЛ против «Крыльев» (1:1) из-за повреждения. После игры ему не понравился вопрос журналиста, и Дзюба ответил: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».
– Артем сегодня не был заявлен, здесь присутствовал не как игрок. Он не должен был общаться со СМИ. С Дзюбой мы поговорим о тех комментариях, которые он давал, но и журналистам надо вести себя корректно, если человек, который шел с семьей, не хочет общаться. Не было угрозы физической расправы, это разговор двух людей.
– Вы созванивались с Артемом после этого инцидента?
– У меня даже нет его номера.
– Возможны ли санкции?
– Не думаю, что это предмет для санкций. Он не был заявлен на игру. Здесь присутствовал элемент преследования.
Думаю, в ближайшее время увидим Артема на поле, характер травмы не слишком сложный, – сказал глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
а в целом ситуация не стоит выеденного яйца: два взрослых человека могут словами обсудить произошедшее и договориться
"Не думаю, что это предмет для санкций. Был элемент преследования"
В игнор его засуньте, как во времена Томи.🙏