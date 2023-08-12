Глава «Локо» об ответе Дзюбы журналисту: «Не думаю, что это предмет для санкций. Был элемент преследования. Журналистам надо вести себя корректно»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Юрий Нагорных Футбол

В «Локомотиве» не считают слова Артема Дзюбы журналисту поводом для наказания.

Нападающий «Локомотива» пропускал матч 4-го тура Мир РПЛ против «Крыльев» (1:1) из-за повреждения. После игры ему не понравился вопрос журналиста, и Дзюба ответил: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».

Артем сегодня не был заявлен, здесь присутствовал не как игрок. Он не должен был общаться со СМИ. С Дзюбой мы поговорим о тех комментариях, которые он давал, но и журналистам надо вести себя корректно, если человек, который шел с семьей, не хочет общаться. Не было угрозы физической расправы, это разговор двух людей.

– Вы созванивались с Артемом после этого инцидента?

– У меня даже нет его номера.

– Возможны ли санкции?

– Не думаю, что это предмет для санкций. Он не был заявлен на игру. Здесь присутствовал элемент преследования.

Думаю, в ближайшее время увидим Артема на поле, характер травмы не слишком сложный, – сказал глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.

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28 комментариев

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dreamstep
Дзюба как голы забивает - самый милый и веселый человек! Как ЦСКА влетел и он никакой на поле - так вот это всё г прёт из него.
+44
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saintveles
элемент преследования — это часть работы журналиста, увы
а в целом ситуация не стоит выеденного яйца: два взрослых человека могут словами обсудить произошедшее и договориться
+20
-6
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LokoTen
Ответ saintveles
элемент преследования — это часть работы журналиста, увы а в целом ситуация не стоит выеденного яйца: два взрослых человека могут словами обсудить произошедшее и договориться
мне кажется, что мы начали путать работу журналиста и работу провокаторов жареных новостей
+14
-5
+9
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goleodor
У меня даже нет его телефона. Скоро будет в одном месте
+10
-1
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Nils Michael
Ну конечно нет. Когда у него прет - он сам ищет общения, а когда не забивает - игнор. А про частное лицо с действующим контрактом вообще смех
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Andre Dimanche
Этот руководитель Локомотива напрасно так расслабился, еще пару -тройку матчей и настанет очередь трениришки
+7
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MstAndreev
"Зачем вы сожгли все машины во дворе?"
"Не думаю, что это предмет для санкций. Был элемент преследования"
+11
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Ветер
Журналист сам виноват. Сбросил бы, например, у Артéма, какой рукой он дзюбит, и диалог наверняка бы состоялся. Нужно уметь задавать правильные вопросы.
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Peter Parker
Дзюба же весь такой приколист, ничего ему не мешало ответить что-то типа «лолкеказаза» или классическое «пирожки». Зачем эти нелепые угрозы. Ты же никого не напугаешь, только еще больше поводов даешь
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.фигляр.
Ответ dreamstep
Дзюба как голы забивает - самый милый и веселый человек! Как ЦСКА влетел и он никакой на поле - так вот это всё г прёт из него.
ему надо держать себя в руках, а он уже не может)
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Заборостроитель
Да, бойкотируйте вы уже эту звезду.🤬
В игнор его засуньте, как во времена Томи.🙏
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Rahym Hommadow
Как-то припомнил одну фразу про Беста " ну Мудак но Футболист хороший " Дзюба тоже футболист не плохой выиграл в России все. Как вести себя эт его проблемы.
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only krd
Зато теперь про игру Локо не пишут. Агент Дзюба справился с заданием
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only krd
Дзюба реально звезду поймал
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Nick Crosier
Беги,лес,беги.
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Bartez1986
- У меня даже нет его номера (с) - Так спроси у Орзул
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Сергей48
По моему журналист, как раз задал вопрос корректно? А вот футболист нахамил!
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Anti2
тупо журналист д**е**лся и был послан, всё. Но российская спортивная журналистика пытается из этого что-то высосать. Аж две новости на главной. Можно ещё интервью у журналиста взять - будет три
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Антон Ильин
санкции надо за убогую игру
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goleodor
Дзюба - палочка - выручалочка для Локо сейчас. Игры нет и обсуждать нечего. И тут на первый план выходит Дзюба со своими прибамбасами
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88x22
Элемент отрицательного отставания, как-то так дело было.
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Artie Bukko
самый мерзкий персонаж рпл
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Boris Volodin
Дзюба известный быдлан, что он каждый раз доказывает в своей чмошной передачке.
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cmorblr
Ответ Pok_Toholo
Журналюшка конечно свою минуту славы получил
Может это и так, но зп он свою отработал на все деньги. Дзюба повелся и его это реально задело.
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Олег Кузнецов
Ответ dreamstep
Дзюба как голы забивает - самый милый и веселый человек! Как ЦСКА влетел и он никакой на поле - так вот это всё г прёт из него.
Глава Локомотива защищает неподобающее поведение игрока.
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