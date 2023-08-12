Министр спорта Свердловской области о Fan ID: «Ограничимся не только футболом, чтобы люди получили удовольствие и комфорт. Это общеевропейская практика»

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Министр спорта Свердловской области заявил, что действие Fan ID могут расширить.

«Изменились требования к спортивным объектам. В рамках соблюдения безопасности для болельщиков создаются новые условия. Это общеевропейская практика, когда у человека есть Fan ID, и он позволяет прийти на любое спортивное соревнование, конечно, при наличии билета.

Я думаю, что у нас и дальше эта тема пойдет, не только ограничимся футболом. Это связано с тем, чтобы люди, которые пришли на спортивное событие, получили удовольствие и комфорт», – сказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Также он заявил, что введение Fan ID не отразилось на количестве болельщиков, зато на стадионах стало безопаснее.

Президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID в декабре 2021-го. В силу он вступил 1 июня 2022-го.

С лета 2022-го оформление Fan ID требовалось для похода на матчи Мир РПЛ в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи. С 1 января 2023-го действие закона распространили на все остальные стадионы команд РПЛ.

На данный момент оформлять Fan ID для похода на матчи Фонбет Кубка России (за исключением суперфинала) и Olimpbet Суперкубка России не требуется. Сообщалось, что систему могут внедрить для посещения матчей Пути РПЛ Кубка России.

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41 комментарий

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Аюр Баев
Так европейское это хорошо или плохо? Помогите, я не могу понять логику наших чиновников
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ARIGAMI ARIGAMI
Какая к черту общеевропейская практика? Подобного нигде там нет
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Очки Дани Алвеса
Введение не отразилось на количестве болельщиков. Ну да, фантазер.
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Aleksey Yashin
"Это общеевропейская практика"

1. А где есть такая практика? Если не ошибаюсь, только в Турции. В Италии вводили, но отменили
2. Почему чиновники, когда удобно, приводят в пример Европу? Она же загнивает, а у нас свой особенный путь.
Типичный чиновник, залить людям в уши, принимая за дураков.
+16
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Recreated
У нас что, в каждой области министр спорта!!???
+11
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Viks
«Ограничимся не только футболом" --- Перевод на русский: Не ограничимся только футболом.
+9
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Красный чай
Ну то что вы будете придумывать все новые ограничения для людей мы не сомневаемся.
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SexyCow
Если в стране есть свобода слова и свобода выбора и здоровая экономическая ситуация. никакие требования к безопасности к спортивным объектам не нужны, которые касаются самих посетителей, кроме как стандартного досмотра и всё.
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Recreated
По ходу они и в правду людей за животных держат!
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JENNINGS
Ответ Аюр Баев
Так европейское это хорошо или плохо? Помогите, я не могу понять логику наших чиновников
Смотря какая ситуация, смотря, как удобно))
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Moffo
Махровые едросы вплетающие в любую свою дичь общеевропейскую практику это отдельный клинический жанр
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Определитесь уже, Европа это хорошо или плохо, то мы уподобляемся, то мы обвиняем их в чем то. Я в замешательстве
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я правильно понял что они действуют по принципу "если всё прыгнут с моста ты с ними за компанию"?
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Recreated
У чинушей Европа уже сгнила, а они по ней ровняются!
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den70
Что он несёт?
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denimo21
Бедные сималендовцы. Придётся ещё куда то ходить после футбола
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Recreated
У нас что, в каждой области министр спорта!!???
Ага.
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a2wai
Чиновник уцепился за возможность распилить денежку на фан уйди.

Впрочем, для чиновников как раз эта бодяга и создавлась, а не для людей.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Viks
«Ограничимся не только футболом" --- Перевод на русский: Не ограничимся только футболом.
Перевод подробный: Не ограничимся только спортом
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Oleg152762
Три правила российских чиновников. 1. Всё худшее с Запада мы притащить в Россию. 2. От всего лучшего отказаться. 3. Если уж и перенимать что-то хорошее, то принимать это на самом Западе. Зачем россиянам это всё нужно?
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BluesmenTomsk
Италия, видимо, не Европа. Так попробовали, болельщики послали на хер, отступили. Кстати, наводит на размышления в чьих интересах у нас начальство принимает решения.
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мы прям такоооооооое удовольствие и комфорт получаем от фан айди
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nmnackjbxkasbk
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Польша и Венгрия: 🗿
ну Польшей рулит Лига защиты анального секса ака Католический костел. Натуралов в организации мало. Ну и в йоббике мастеров на все руки хватает.
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Клирик
Гуманоид.
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lalas1968
Я в понедельник вам задам вопрос об это.
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