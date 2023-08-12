Министр спорта Свердловской области о Fan ID: «Ограничимся не только футболом, чтобы люди получили удовольствие и комфорт. Это общеевропейская практика»
Министр спорта Свердловской области заявил, что действие Fan ID могут расширить.
«Изменились требования к спортивным объектам. В рамках соблюдения безопасности для болельщиков создаются новые условия. Это общеевропейская практика, когда у человека есть Fan ID, и он позволяет прийти на любое спортивное соревнование, конечно, при наличии билета.
Я думаю, что у нас и дальше эта тема пойдет, не только ограничимся футболом. Это связано с тем, чтобы люди, которые пришли на спортивное событие, получили удовольствие и комфорт», – сказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
Также он заявил, что введение Fan ID не отразилось на количестве болельщиков, зато на стадионах стало безопаснее.
Президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID в декабре 2021-го. В силу он вступил 1 июня 2022-го.
С лета 2022-го оформление Fan ID требовалось для похода на матчи Мир РПЛ в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи. С 1 января 2023-го действие закона распространили на все остальные стадионы команд РПЛ.
На данный момент оформлять Fan ID для похода на матчи Фонбет Кубка России (за исключением суперфинала) и Olimpbet Суперкубка России не требуется. Сообщалось, что систему могут внедрить для посещения матчей Пути РПЛ Кубка России.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
1. А где есть такая практика? Если не ошибаюсь, только в Турции. В Италии вводили, но отменили
2. Почему чиновники, когда удобно, приводят в пример Европу? Она же загнивает, а у нас свой особенный путь.
Типичный чиновник, залить людям в уши, принимая за дураков.
Впрочем, для чиновников как раз эта бодяга и создавлась, а не для людей.