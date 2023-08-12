Алена Косторная и Георгий Куница сыграли свадьбу

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Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в парном катании, сыграли свадьбу.

Видео с церемонии появились в телеграм-каналах Анны Щербаковой и самой Косторной.

В мае дуэт уже объявлял о помолвке.

Косторной 19 лет, она чемпионка Европы-2020 в одиночном катании. О ее переходе в пары стало известно в начале этого года.

Кунице 20 лет, он соревнуется в парах с 2021-го и является бронзовым призером этапа Кубка России среди юниоров (в дуэте с Евгенией Тумановой).

«Мы чуть-чуть сумасшедшие, вот и нашли друг друга». Косторная готовится к свадьбе

107 комментариев

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Ирина Ларина
Аленку и Гошу с бракосочетанием! Любви, терпения и взаимоуважения! Будьте счастливы!
Аня с Дашей красотки)
+52
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Lana Kazakova
Читала о помолвке, но не думала, что свадьба будет так скоро. Замуж в 19 лет. Большой им любви и счастья в семейной жизни!
+45
-1
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Александр Шульгин
Похоже всё-таки дружба существует в фигурном катании кто бы что не говорил раз Косторная позвала на свадьбу Щербакову и Усачеву
+46
-6
+40
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S Olga
Поздравляю!!! Счастья ребятам!
+31
-1
+30
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Cler
Алене- мудрости а Георгию- терпения…
+30
-2
+28
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Antoniom
Ответ Надежда Маркова
23 августа будет 20 лет
Это всё сразу меняет!
+24
-2
+22
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Аленка_76
Счастья ребятам!
+19
-2
+17
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Идеальный шторм
Кто бы мог подумать, что Алена станет первой. Мне она казалась слишком взбалмошной для брака
+21
-4
+17
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Lana Kazakova
Алена красивая и счастливая, а это самое главное. Счастья ей и Гоше в семейной жизни!
+18
-2
+16
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Лека-Лека
Ответ Syndycate
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По себе судите?
Я вот вышла замуж в 18 лет и 45 лет счастлива в браке.
+19
-5
+14
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Лека-Лека
Какие они молодые, красивые и счастливые.
Пусть пронесут это состояние через всю долгую жизнь.
Любви и счастья!
ГОРЬКО!!!
+19
-6
+13
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Ягун Ягунини
Совет да Любовь) Пара состоялась в жизни, а это главное.
+16
-3
+13
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Rina
Счастья молодым! Поздравляю!
+14
-1
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Александр Шульгин
Ответ Cler
Алене- мудрости а Георгию- терпения…
Есть шанс что Алёне именно этого и не хватало и теперь она немного успоится и может даже в парном что нибудь получится. Даже у меня надежда появилась хотя раньше не верилось.
+14
-1
+13
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John Doe
Ничего себе! Ну счастья молодым тогда
+15
-3
+12
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Евгений Качалков
совет да любовь)
+15
-3
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Трент Резнор
Счастья молодым
+14
-2
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Александр Шульгин
Ответ Девочка с севера
Дак они не конкурентки!!!
Косторная с Щербаковой были ещё какие конкурентки и не один год
+12
0
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Sky Smoker
Ну Алёнка-стрекоза) Счастья молодым!
+12
-1
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Katerina Sunny
Поздравляю Алёнку и Георгия! Счастья!
+12
-2
+10
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Александр Скворцов
В жизни у Алёны новая страница
Свадьба с разлюбезным Жорою Куницей!
Мы им пожелаем счастья и любви
И чтоб они исполнили всё мечты свои!
+18
-8
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Ирина С
Алёнку и Георгия с днем рождения семьи! Огромного счастья, большой и преданной любви, взаимоуважения, взаимопонимания, Алёне - женской мудрости, Георгию - мужской выдержки и терпения! Божьей благодати вашей семье!
+10
0
+10
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Александр Шульгин
Гоше терпения. Ну и главное любви обоим
+12
-3
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Raduga
Кузнецова пригласили?). Шучу. Счастья, ребят Совет да любовь)
+9
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Olga Krayz
Счастья и любви молодым!
+9
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