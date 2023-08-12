Алена Косторная и Георгий Куница сыграли свадьбу

Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в парном катании, сыграли свадьбу.

Видео с церемонии появились в телеграм-каналах Анны Щербаковой и самой Косторной.

В мае дуэт уже объявлял о помолвке.

Косторной 19 лет, она чемпионка Европы-2020 в одиночном катании. О ее переходе в пары стало известно в начале этого года.

Кунице 20 лет, он соревнуется в парах с 2021-го и является бронзовым призером этапа Кубка России среди юниоров (в дуэте с Евгенией Тумановой).

«Мы чуть-чуть сумасшедшие, вот и нашли друг друга». Косторная готовится к свадьбе