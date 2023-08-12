Алена Косторная и Георгий Куница сыграли свадьбу
Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в парном катании, сыграли свадьбу.
Видео с церемонии появились в телеграм-каналах Анны Щербаковой и самой Косторной.
В мае дуэт уже объявлял о помолвке.
Косторной 19 лет, она чемпионка Европы-2020 в одиночном катании. О ее переходе в пары стало известно в начале этого года.
Кунице 20 лет, он соревнуется в парах с 2021-го и является бронзовым призером этапа Кубка России среди юниоров (в дуэте с Евгенией Тумановой).
«Мы чуть-чуть сумасшедшие, вот и нашли друг друга». Косторная готовится к свадьбе
Аня с Дашей красотки)
Я вот вышла замуж в 18 лет и 45 лет счастлива в браке.
Пусть пронесут это состояние через всю долгую жизнь.
Любви и счастья!
ГОРЬКО!!!
Свадьба с разлюбезным Жорою Куницей!
Мы им пожелаем счастья и любви
И чтоб они исполнили всё мечты свои!