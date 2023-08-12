«Реал» арендует Кепу у «Челси» без обязательства выкупа. Сделка согласована
Кепа Аррисабалага переходит в «Реал» из «Челси».
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, клубы устно договорились об аренде вратаря без обязательства выкупа. Сделка полностью согласована.
Аррисабалага уже попрощался с партнерами по «Челси». Он готов вылететь в Испанию.
Кепа сразу же согласился на переход в «Реал», как только узнал о такой возможности, несмотря на то, что вел переговоры с «Баварией».
В четверг основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа порвал кресты на тренировке. Он пропустит либо большую часть, либо весь сезон-2023/24.
Статистику 28-летнего вратаря, которого «Челси» купил у «Атлетика» за 80 млн евро летом 2018 года, можно найти здесь.
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P.S. И жду всех тех, кто меня минусил, когда я говорил, что зря Слонину в аренду отдали. Надеюсь, вы довольны
P.P.S. Но еще больше надеюсь, что Романо ошибся, и сделки не будет
А Кепе, штош, удачи можно только пожелать. Куртуа будет подменить непросто. Да что там, непросто. Нереально.
Ну продайте за 25-30, или сделаете пункт об обязательном выкупе.
Но зачем отдавать основного вратаря за спасибо?
Кринж какой-то.
Реалу определенно "Браво!".