«Реал» арендует Кепу у «Челси» без обязательства выкупа. Сделка согласована

Кепа Аррисабалага переходит в «Реал» из «Челси».

Как сообщает журналист , клубы устно договорились об аренде вратаря без обязательства выкупа. Сделка полностью согласована.

уже попрощался с партнерами по « ». Он готов вылететь в Испанию.

Кепа сразу же согласился на переход в «Реал», как только узнал о такой возможности, несмотря на то, что вел переговоры с «Баварией».

В четверг основной вратарь « » Тибо Куртуа порвал кресты на тренировке. Он пропустит либо большую часть, либо весь сезон-2023/24.

Статистику 28-летнего вратаря, которого «Челси» купил у «Атлетика» за 80 млн евро летом 2018 года, можно найти здесь.

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