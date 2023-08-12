«Реал» арендует Кепу у «Челси» без обязательства выкупа. Сделка согласована

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Кепа Аррисабалага Фабрицио Романо Футбол

Кепа Аррисабалага переходит в «Реал» из «Челси».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, клубы устно договорились об аренде вратаря без обязательства выкупа. Сделка полностью согласована.

Аррисабалага уже попрощался с партнерами по «Челси». Он готов вылететь в Испанию.

Кепа сразу же согласился на переход в «Реал», как только узнал о такой возможности, несмотря на то, что вел переговоры с «Баварией».

В четверг основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа порвал кресты на тренировке. Он пропустит либо большую часть, либо весь сезон-2023/24.

Статистику 28-летнего вратаря, которого «Челси» купил у «Атлетика» за 80 млн евро летом 2018 года, можно найти здесь.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

70 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ena Therapy
Браво Перес ,аренда без выкупа , идеальная сделка для Реала.Ток непонятно зачем это Челси
+76
-3
+73
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leo_89
Один из самых неадекватных трансферов Челси на моей памяти: слить основного кипера бесплатно за день до игры. Даже более неадекватно, чем сама покупка Кепы.
+52
-2
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анвар
Давай Де Хейу тащите в Челси
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
headmaster
Самая нелогичная сделка Челси со времен Боули. Зачем??? Чтобы за день до старта сезона остаться с новым вратарем?

P.S. И жду всех тех, кто меня минусил, когда я говорил, что зря Слонину в аренду отдали. Надеюсь, вы довольны

P.P.S. Но еще больше надеюсь, что Романо ошибся, и сделки не будет
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ophiomorph
Жесть, Перес по ходу Боули что-то подмешал в бокал. Я не знаю как на такое можно было согласиться в трезвом уме, зная о потребности Реала и о том, что это твой основной кипер.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Гусев
Это вместо Куртуа или вместо Анчелотти?
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ответ Ena Therapy
Браво Перес ,аренда без выкупа , идеальная сделка для Реала.Ток непонятно зачем это Челси
бизнес по-американски от боулинга
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex van Dygen
боули идиот, мне пока стыдно, что у нас такой владелец
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kelevra1989
И в чём выгода для Челси? Тут какая-то махинация. Любой вменяемый человек требовал бы с Реала деньги за трансфер. Тем более, Бавария хотела именно купить Кепу, а не в аренду взять
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xDe xDe
Ответ Ena Therapy
Браво Перес ,аренда без выкупа , идеальная сделка для Реала.Ток непонятно зачем это Челси
Скинуть з/п ведомость, полагаю. Других причин тоже не вижу.
А Кепе, штош, удачи можно только пожелать. Куртуа будет подменить непросто. Да что там, непросто. Нереально.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Профессор из Кобхэма
Хм, ну допустим, а Челси это зачем?
Ну продайте за 25-30, или сделаете пункт об обязательном выкупе.
Но зачем отдавать основного вратаря за спасибо?

Кринж какой-то.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
badibeg
звучит как будто бойлера опять развели. забирают кепу за бесплатно на сезон, потому что им он не нужен на больший срок, а челси придется за деньги искать замену. так еще и следующим летом кепа вернется с бешеной личкой
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Born is the King
Ответ DolJun
лол, стали бы его сливать если бы он был нужен? ты даже два и два не способен сложить))
Я как раз таки понимаю ситуацию в отличии от тебя. Аррисабалага захотел в реал, который отказался платить за него ,но Челси как послушный клуб ло@ов пошёл на уступки Кепке. Учитывая,что ты не сильно разбираешься в футболе и комментариях это простительно для тебя))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leo_89
Ответ DolJun
одно ясно - почу он тоже не нужен, но в каком же отчаянии челси выглядит с кепой, раз за день до старта чемпа готов остаться без первого номера и искать до конца окна, лишь бы личку кепы отцепить хоть на сезон
Так в чем смысл избавиться от его лички, если Челси все равно придётся искать замену Кепе, платить за трансфер и выписывать личку другому вратарю. У этого трансфера просто нет объяснений логических. 😆
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ponso
Можно долго спорить, лучший ли это вариант на рынке, но взяли Кепу на идеальных условиях для Мадрида.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Логинов
Операция «Преемник» прошла успешно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ophiomorph
Ответ badibeg
звучит как будто бойлера опять развели. забирают кепу за бесплатно на сезон, потому что им он не нужен на больший срок, а челси придется за деньги искать замену. так еще и следующим летом кепа вернется с бешеной личкой
Вот это вообще самый трэш. Не удивлюсь если Челси в таком же ключе как и Кепу на флажке кого-то придётся подписывать за неадекватную сумму, а через год вернётся Кепа.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
badibeg
Ответ Leo_89
Один из самых неадекватных трансферов Челси на моей памяти: слить основного кипера бесплатно за день до игры. Даже более неадекватно, чем сама покупка Кепы.
сейчас возьмут меньяна за кучу лямов и по итогу следующим летом будет 3 кипера с громадной личкой. которых еще и не продать нормально
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Morning Again
Где тот человек, который доказывал мне, что руководство Челси не отдаст никому Кепу в это ТО и утверждал, что Санчес точно не будет выбором номер 1? Я же говорил, что нужно учитывать фактор Боули:)

Реалу определенно "Браво!".
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Новиков-Володько
Для Реала хорошо одно не понятно, зачем это синебусу?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
badibeg
Ответ Ena Therapy
Браво Перес ,аренда без выкупа , идеальная сделка для Реала.Ток непонятно зачем это Челси
развод века либо мы чего-то не знаем
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikolay Labenskyi
Ответ Ena Therapy
Браво Перес ,аренда без выкупа , идеальная сделка для Реала.Ток непонятно зачем это Челси
Просто Перес предложил Боули пик в 1 раунде драфта 2027/2028
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
U
Попривыкнет немного и можно Анчи с чистой совестью в бразилию ехать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dexter Morgan
Идеально. Отличная сделка. Перес гений.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ophiomorph
Ответ ponso
Можно долго спорить, лучший ли это вариант на рынке, но взяли Кепу на идеальных условиях для Мадрида.
Так тут нечего и спорить. Взять за з/п неплохого вратаря, который основной в таком клубе как Челси, на сезон без обязательства выкупа это считай бесплатно вообще. Хороший у Боули дилер наверное.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий