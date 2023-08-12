Божович о НАТО и Югославии: «Бомбили аэропорт и другие объекты, дети погибли – кому это вообще в голову пришло? Никогда не полюблю Запад»

Теги премьер-лига Россия Сборная Сербии по футболу высшая лига Сербия Миодраг Божович Европейский союз сборная Югославии Политика Спорт-Экспресс Футбол

Миодраг Божович рассказал об отношении к НАТО после войны в Югославии.

– Я был югославом и остался им. Как у вас есть те, кто до сих пор любит Советский Союз. Югославия была самой лучшей страной мира!

– Почти все советские люди даже не мечтали туда съездить. Если в Болгарию или ГДР еще было возможно, то Югославия находилась где-то посередине между социалистическим и капиталистическим миром.

– Тито был сильным президентом – он ссорился и с СССР, и с США и никого не боялся!

Сейчас в любом городе есть кто-то при власти: левые, правые, еще какие-то. И все при деньгах, потому что думают только о своем кармане. А Тито умер бедным, у него не было счетов в иностранных банках.

– Вас на войну не могли призвать? Вы ведь 18 месяцев служили в Хорватии, а значит, навыки у вас были.

– Не призвали, потому что я был футболистом. В 1999 году играл в Японии, сломал руку. Вернулся в Черногорию, а на следующий день нас начали бомбить.

С этого момента я никогда не полюблю Запад. Бомбили аэропорт, другие объекты в городе. Дети погибли. Кому это вообще в голову пришло?

– Сколько лет потребовалось сербскому футболу, чтобы после всех санкций полностью восстановиться? По аналогии, хочется понимать, что ждет Россию, когда ее футбол вернется обратно.

– До конца он так и не восстановился. Денег нет. Не дают восстановиться! Два-три новых стадиона за все время только построили.

Они не могут понять, что ни один серб не пойдет навстречу санкциям против России – нас Запад бомбил! Это не значит, что люди здесь против Украины. Вооруженный конфликт – это всегда плохо! Но наш народ никогда не забудет, что с ним сделали.

Сначала сказали – уберите Милошевича (экс-президент Сербии, впоследствии осужденный международным трибуналом в Гааге – Sports.ru), и мы вас примем в Евросоюз. Забрали Милошевича и не приняли.

Сейчас просят ввести санкции против России, еще что-то сделать. Но что бы мы ни сделали, они никогда нас не примут! А Турция уже сколько ждет? Они не могут сказать, что не хотят принять Турцию, потому что они мусульмане. И где же ваша демократия?! – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.

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103 комментария

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Гамарджоба Генацвале
Ответ Красный чай
А то что сербы деревнями вырезали людей и бомбили другие города Божовича не волновало. Сербов конечно тоже вырезали но то что их выставляют безгрешными жертвами просто смешно.
Это их внутреннее дело, суверенная страна была. Натовские оккупанты не имели права вмешиваться туда.
+60
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Syndycate
Как вы не понимаете, это другое, у НАТО же демократические бомбы, и бомбят они мирных по демократически
+57
-32
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
ну про резни и ненависть между народами которые стали причинами бомбёжек , Божович наверно забыл
+40
-22
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мать Зетмира
Подожди, Миодраг, сейчас набегут эксперты спортстса и пояснят тебе, что это совсем другое.)))
+31
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Борщ со сметанкой
Ответ Гамарджоба Генацвале
Это их внутреннее дело, суверенная страна была. Натовские оккупанты не имели права вмешиваться туда.
А это не внутреннее дело Украины, это другое )))
+21
-7
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Красный чай
А то что сербы деревнями вырезали людей и бомбили другие города Божовича не волновало. Сербов конечно тоже вырезали но то что их выставляют безгрешными жертвами просто смешно.
+60
-47
+13
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Любезный Коссутий
старые югославы рано или поздно уйдут, а молодежь все равно выберет Запад и ЕС
+18
-9
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Barca, Liverpool_forever
Это другое…Цивилизованному можно все.
Все видели недавний ролик, где японцы благодарят сша за ядерную бомбу?))
+19
-11
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Алексѣй Пестовъ
В любом случае война - это худшее, что можно представить. Вне зависимости от того кто, когда и под каким предлогом их начинал.
+9
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Глеб Орлов
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
ну про резни и ненависть между народами которые стали причинами бомбёжек , Божович наверно забыл
не помню, чтобы сербы вырезали британцев и америкосов
+13
-8
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Клирик
Замечательный термин тех времён, гуманитарные бомбардировки. Дичь полнейшая.
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Murat11
Ответ Красный чай
А то что сербы деревнями вырезали людей и бомбили другие города Божовича не волновало. Сербов конечно тоже вырезали но то что их выставляют безгрешными жертвами просто смешно.
А с ДНР и ЛНР не то же самое было?
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Профессор из Кобхэма
“Я был югославом и остался им. Как у вас есть те, кто до сих пор любит Советский Союз. Югославия была самой лучшей страной мира!”

Осталось спросить у 5 республик бывшей Югославии, скучают ли они так же по этой чудо-стране, и у 14 республик бывшего совка, скучают ли они по пломбиру.

Судя по тому, что происходило за последние 30 лет, по этим «братским союзническим странам» скучают только те народы, которые в этих странах доминировали.
И эти события хорошо показывают, почему эти страны не жизнеспособны в принципе.
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unreality
Ответ Красный чай
А то что сербы деревнями вырезали людей и бомбили другие города Божовича не волновало. Сербов конечно тоже вырезали но то что их выставляют безгрешными жертвами просто смешно.
Смысл в том, что на Балканах это всегда было, к сожалению. Но обвинили во всем только сербов, что и по трибуналам видно, кстати.
На Балканах даже говорят: у нас пять времен года: зима, весна, лето, осень и война. Ну и тоже Косово не вывезло бы без НАТО.
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Денис Андреев
С нетерпением жду аналога ФанУйди для авторизации на спортсе. Глядишь и нахрюков в комментариях поменьше будет)
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колючий ёжик
Ответ unreality
Смысл в том, что на Балканах это всегда было, к сожалению. Но обвинили во всем только сербов, что и по трибуналам видно, кстати. На Балканах даже говорят: у нас пять времен года: зима, весна, лето, осень и война. Ну и тоже Косово не вывезло бы без НАТО.
Если бы Косово не "вывезло без НАТО", то вмешалась бы Албания, и масштаб был бы гораздо больше.

Всего обвиненных Гаагским трибуналом по делам бывшей Югославии было 161 человек, из которых сербов 94- да, больше всех (но не забываем, что их и по населению больше всех). Но "не только сербов": 2 черногорца, 29 хорватов, 9 боснийцев, 9 албанцев, 2 македонца (плюс еще было много тех, кто не дошел до суда) и несколько "неопределенных" этнически. Понятно, что кого-то оправдали, кого-то нет. Политика? Вполне возможно... Причина в самих сербах? Да, тоже запросто - тоже возможно. У большинства несербских народов Югославии довольно негативное отношение к сербам - если не к самим людям (хотя часто и такое), то к сербским ("великосербским") идеям - точно.
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SexyCow
ВНИМАНИЕ!! Советую думать о том, что пишете.

Пока не выйдет новая редакция учебников по истории, где будет ясно написано, кто прав в той ситуации, а кто нет.

Ждём Мединского.
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LastDays
Ответ Красный чай
А то что сербы деревнями вырезали людей и бомбили другие города Божовича не волновало. Сербов конечно тоже вырезали но то что их выставляют безгрешными жертвами просто смешно.
Это как-то отменят ковровые бомбардировки Сербии странами НАТО?
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Garikus89
Ответ Красный чай
А то что сербы деревнями вырезали людей и бомбили другие города Божовича не волновало. Сербов конечно тоже вырезали но то что их выставляют безгрешными жертвами просто смешно.
Ну я так понимаю, что и Россия тогда абсолютно легально полирует территорию Украины, ведь украинцы тоже друг друга вырезали. Правда же? Или другое?)
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murzzzzzilka
Ответ Борщ со сметанкой
На кой хрен им это надо было, не подскажешь?
Мелкими странами проще управлять.
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besik
Ответ Красный чай
А то что сербы деревнями вырезали людей и бомбили другие города Божовича не волновало. Сербов конечно тоже вырезали но то что их выставляют безгрешными жертвами просто смешно.
То есть РФ в Украине действует по такому же праву как НАТО в Югославии?
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Dmona1
Ответ Красный чай
А то что сербы деревнями вырезали людей и бомбили другие города Божовича не волновало. Сербов конечно тоже вырезали но то что их выставляют безгрешными жертвами просто смешно.
А то что боснийцы первыми стали вырезать села сербские, это норма? Или это другое???
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snekker
Ответ Глеб Орлов
там убивали натовцев?
В конце апреля 1992 года в отеле «Вилина Влас» был организован концентрационный лагерь, ставший одним из главных центров содержания заключённых в ходе этнических чисток в районе боснийского города Вишеград, производимых сербскими военизированными формированиями. Отель также выполнял роль «публичного дома», куда сербами насильно отправлялись боснийские женщины и девочки, в том числе не достигшие и 14 лет. К этому были причастны сербская военизированная организация Белые Орлы и отряды, организованные Желько Ражнатовичем и Воиславом Шешелем.
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Борщ со сметанкой
Ответ Георгий Большаков
Из-за того, что Запад хотел расчленить Югославию
На кой хрен им это надо было, не подскажешь?
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atomio
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
ну про резни и ненависть между народами которые стали причинами бомбёжек , Божович наверно забыл
Как забыл и про сербскую осаду и бомбежки Сараево) вообще так то логично, он сербский турбо-квасной патриот и будет до хрипоты кричать про натУ и пушистых сербов. Нормальный человек поймёт что и бомбежки натЫ и агрессия сербов и всё что происходило в Югославии это просто кровавое безумие в стиле «все против всех». Там нет невиновных.
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