Миодраг Божович рассказал об отношении к НАТО после войны в Югославии.

– Я был югославом и остался им. Как у вас есть те, кто до сих пор любит Советский Союз. Югославия была самой лучшей страной мира!

– Почти все советские люди даже не мечтали туда съездить. Если в Болгарию или ГДР еще было возможно, то Югославия находилась где-то посередине между социалистическим и капиталистическим миром.

– Тито был сильным президентом – он ссорился и с СССР, и с США и никого не боялся!

Сейчас в любом городе есть кто-то при власти: левые, правые, еще какие-то. И все при деньгах, потому что думают только о своем кармане. А Тито умер бедным, у него не было счетов в иностранных банках.

– Вас на войну не могли призвать? Вы ведь 18 месяцев служили в Хорватии, а значит, навыки у вас были.

– Не призвали, потому что я был футболистом. В 1999 году играл в Японии, сломал руку. Вернулся в Черногорию, а на следующий день нас начали бомбить.

С этого момента я никогда не полюблю Запад. Бомбили аэропорт, другие объекты в городе. Дети погибли. Кому это вообще в голову пришло?

– Сколько лет потребовалось сербскому футболу, чтобы после всех санкций полностью восстановиться? По аналогии, хочется понимать, что ждет Россию, когда ее футбол вернется обратно.

– До конца он так и не восстановился. Денег нет. Не дают восстановиться! Два-три новых стадиона за все время только построили.

Они не могут понять, что ни один серб не пойдет навстречу санкциям против России – нас Запад бомбил! Это не значит, что люди здесь против Украины. Вооруженный конфликт – это всегда плохо! Но наш народ никогда не забудет, что с ним сделали.

Сначала сказали – уберите Милошевича (экс-президент Сербии, впоследствии осужденный международным трибуналом в Гааге – Sports.ru), и мы вас примем в Евросоюз. Забрали Милошевича и не приняли.

Сейчас просят ввести санкции против России, еще что-то сделать. Но что бы мы ни сделали, они никогда нас не примут! А Турция уже сколько ждет? Они не могут сказать, что не хотят принять Турцию, потому что они мусульмане. И где же ваша демократия?! – сказал бывший тренер клубов Мир .

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