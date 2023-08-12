Божович о НАТО и Югославии: «Бомбили аэропорт и другие объекты, дети погибли – кому это вообще в голову пришло? Никогда не полюблю Запад»
Миодраг Божович рассказал об отношении к НАТО после войны в Югославии.
– Я был югославом и остался им. Как у вас есть те, кто до сих пор любит Советский Союз. Югославия была самой лучшей страной мира!
– Почти все советские люди даже не мечтали туда съездить. Если в Болгарию или ГДР еще было возможно, то Югославия находилась где-то посередине между социалистическим и капиталистическим миром.
– Тито был сильным президентом – он ссорился и с СССР, и с США и никого не боялся!
Сейчас в любом городе есть кто-то при власти: левые, правые, еще какие-то. И все при деньгах, потому что думают только о своем кармане. А Тито умер бедным, у него не было счетов в иностранных банках.
– Вас на войну не могли призвать? Вы ведь 18 месяцев служили в Хорватии, а значит, навыки у вас были.
– Не призвали, потому что я был футболистом. В 1999 году играл в Японии, сломал руку. Вернулся в Черногорию, а на следующий день нас начали бомбить.
С этого момента я никогда не полюблю Запад. Бомбили аэропорт, другие объекты в городе. Дети погибли. Кому это вообще в голову пришло?
– Сколько лет потребовалось сербскому футболу, чтобы после всех санкций полностью восстановиться? По аналогии, хочется понимать, что ждет Россию, когда ее футбол вернется обратно.
– До конца он так и не восстановился. Денег нет. Не дают восстановиться! Два-три новых стадиона за все время только построили.
Они не могут понять, что ни один серб не пойдет навстречу санкциям против России – нас Запад бомбил! Это не значит, что люди здесь против Украины. Вооруженный конфликт – это всегда плохо! Но наш народ никогда не забудет, что с ним сделали.
Сначала сказали – уберите Милошевича (экс-президент Сербии, впоследствии осужденный международным трибуналом в Гааге – Sports.ru), и мы вас примем в Евросоюз. Забрали Милошевича и не приняли.
Сейчас просят ввести санкции против России, еще что-то сделать. Но что бы мы ни сделали, они никогда нас не примут! А Турция уже сколько ждет? Они не могут сказать, что не хотят принять Турцию, потому что они мусульмане. И где же ваша демократия?! – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Все видели недавний ролик, где японцы благодарят сша за ядерную бомбу?))
Осталось спросить у 5 республик бывшей Югославии, скучают ли они так же по этой чудо-стране, и у 14 республик бывшего совка, скучают ли они по пломбиру.
Судя по тому, что происходило за последние 30 лет, по этим «братским союзническим странам» скучают только те народы, которые в этих странах доминировали.
И эти события хорошо показывают, почему эти страны не жизнеспособны в принципе.
На Балканах даже говорят: у нас пять времен года: зима, весна, лето, осень и война. Ну и тоже Косово не вывезло бы без НАТО.
Всего обвиненных Гаагским трибуналом по делам бывшей Югославии было 161 человек, из которых сербов 94- да, больше всех (но не забываем, что их и по населению больше всех). Но "не только сербов": 2 черногорца, 29 хорватов, 9 боснийцев, 9 албанцев, 2 македонца (плюс еще было много тех, кто не дошел до суда) и несколько "неопределенных" этнически. Понятно, что кого-то оправдали, кого-то нет. Политика? Вполне возможно... Причина в самих сербах? Да, тоже запросто - тоже возможно. У большинства несербских народов Югославии довольно негативное отношение к сербам - если не к самим людям (хотя часто и такое), то к сербским ("великосербским") идеям - точно.
Пока не выйдет новая редакция учебников по истории, где будет ясно написано, кто прав в той ситуации, а кто нет.
Ждём Мединского.