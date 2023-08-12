38-летний Роналду стал лучшим бомбардиром Кубка арабских чемпионов с 6 голами

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду рейтинги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Футбол

Криштиану Роналду забил больше всех в Кубке арабских чемпионов.

Португалец оформил дубль в финале турнира против «Аль-Хилаля» (2:1) и принес своему клубу, игравшему в меньшинстве, победу.

38-летний футболист стал лучшим бомбардиром соревнования, забив 6 голов  6 матчах. Второе место занял форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема – у него 3 мяча.

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96 комментариев

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udiekemen
Ему 38) но всё ж лучший) Величайший
+130
-20
+110
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Royal Watcher
Здоровья, машина!!!
+62
-8
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Любезный Коссутий
дед хорошую форму набрал. поздравляю.
+46
-8
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mr kovalsky
Не в кубке чизбургеров дубль делать, но тоже неплохо
+55
-18
+37
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Artem Piatkov
Ответ udiekemen
Ему 38) но всё ж лучший) Величайший
7 раз становился лучшим бомбардиром ЛЧ
5 раз - национального чемпионата (Англия, Италия, Испания) и по итогам их - 4 ЗБ
2 раза - клубный ЧМ
2 раза - Чемпионата Европы
1 раз - Лиги Наций

Теперь и арабский Кубок Чемпионов в копилочку
+38
-5
+33
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Джавез Тилл
А Игорь Климав лучший хейтер в 48 лет!
+25
-1
+24
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mr kovalsky
Ответ S H A R K
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Все мы знаем эти выигранные чм с 5 левыми пенками
+46
-22
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Эркинбек Апаканов
Ригоберг уже начил кубок гампера за трофей считать 🤣🤣🤣
+25
-4
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Где нужно проявить характер, вырвать победу - там Роналду. Величайший чемпион
+17
-3
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хавбек+
Ответ Красная стрела
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сделай
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ZA.RMA
Ответ AF007
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пассивная агрессия - как она есть ))
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Аморалинни
Но при этом не отдал ни одного пенальти партнерам!!!
А вот наш Месси делится каждым пенальти, и неважно, что ни одного из них он не заработал, наш Гимли добрый!
+21
-9
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Eugene88
К соперникам приезжают бензема, милинкович, малком. К нему в клуб приезжает мане. Но лучший все равно именно криш
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Jean-François Vaillant
С какой же страстью он играл.
Невероятные эмоции от его действий.
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alessandroma
Ответ S H A R K
То ли другое дело 3 левых офсайтных ЛЧ и 1 левый Евро Кристинки, раз уж на то пошло. p.s напомни-ка кто главный пенальтист мира) Случайно не португалец из Мадейры, у которого 18% от общего количества голов пенальти?)
Зачем ты порвался
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Aleksey Yashin
СИИИ
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noti22
Ответ Аморалинни
Но при этом не отдал ни одного пенальти партнерам!!! А вот наш Месси делится каждым пенальти, и неважно, что ни одного из них он не заработал, наш Гимли добрый!
Кстати, в прошлом сезоне он отдал пенальти партнеру в матче саудовской лиге ) но про это никто не вспоминает почему-то
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Real_v_dushe
Дед невероятен, ну просто Решалду
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mj23.net
Криш знатно обделался в прошлом сезоне, пропустив предсезонку. Зарубил не только МЮ, но и сборку. А тут вроде бодро выглядит. И попадает по воротам.
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хавбек+
величайший💪💪💪🏆
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kaka10
я бы на месте топ клубов, подписал бы Роналду в начале лета за невысокую зарплату с хорошими бонусами

Этот профессионал после хорошей предсезонки способен выдать 20 голов в любом чемпионате
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Royal Watcher
Возраст, команда, расклад матча, ничего не важно, просто берет и забивает, принося очередной трофей…
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Murkin Monksik
В таком возрасте быть в такой форме и так играть это нечто.
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Джавез Тилл
Помню его кураж как он каждый год в соло такие камбэки делал...
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Илья Богданов
Ответ Дмитрий Колотухин
Лига сбитых летчиков, Брозович, Мане, Кулибали, Невеш, Милинкович Савич, смотреть тошно!
Идеальный коммент. Фаны Криша выкупят иронию, а недалекие или необъективные фаны Месси скажут: "Ну а что, по факту глаголит", в итоге и те, и те плюсик поставят)
+3
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