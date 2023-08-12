38-летний Роналду стал лучшим бомбардиром Кубка арабских чемпионов с 6 голами
Криштиану Роналду забил больше всех в Кубке арабских чемпионов.
Португалец оформил дубль в финале турнира против «Аль-Хилаля» (2:1) и принес своему клубу, игравшему в меньшинстве, победу.
38-летний футболист стал лучшим бомбардиром соревнования, забив 6 голов 6 матчах. Второе место занял форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема – у него 3 мяча.
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5 раз - национального чемпионата (Англия, Италия, Испания) и по итогам их - 4 ЗБ
2 раза - клубный ЧМ
2 раза - Чемпионата Европы
1 раз - Лиги Наций
Теперь и арабский Кубок Чемпионов в копилочку
А вот наш Месси делится каждым пенальти, и неважно, что ни одного из них он не заработал, наш Гимли добрый!
Невероятные эмоции от его действий.
Этот профессионал после хорошей предсезонки способен выдать 20 голов в любом чемпионате