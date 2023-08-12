38-летний Роналду стал лучшим бомбардиром Кубка арабских чемпионов с 6 голами

Криштиану Роналду забил больше всех в Кубке арабских чемпионов.

Португалец оформил дубль в финале турнира против «Аль-Хилаля» (2:1) и принес своему клубу, игравшему в меньшинстве, победу.

38-летний футболист стал лучшим бомбардиром соревнования, забив 6 голов 6 матчах. Второе место занял форвард « » – у него 3 мяча.

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