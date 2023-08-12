Букайо Сака: «Чтение Библии изменило мое мышление. Она помогает мне решать проблемы каждый день»

Букайо Сака рассказал, как чтение Библии помогает ему справляться с давлением.

– Как вы относитесь к давлению? Сейчас оно стало максимальным с начала вашей карьеры.

– Главное – быть готовым, насколько это возможно. Если начать думать об этом в тот момент, когда это начнется, будет уже слишком поздно.

Я хочу быть лучшим и готовлюсь к этому. Мне нравятся приятные моменты, и у меня есть различные способы снять напряжение. Не знаю, стоит ли рассказывать о них. Это мои маленькие секреты.

Я правда не знаю, как это объяснить, потому что вырабатывал их годами. В зависимости от времени приема пищи и начала игры я всегда стараюсь вздремнуть в день матча.

Музыка? Не всегда, но от нее я чувствую себя лучше. Но у меня есть и другие дела.

– Может быть, Библия, которую вы читали?

– Да, это очень важно. У меня есть на примете несколько [библейских] стихов, не только один – поэтому я не могу сказать, какой из них нравится мне больше всего. Они помогают мне в решении проблем каждый день.

Чтение Библии изменило мое мышление. Это помогает мне, и это хорошо, – сказал полузащитник « » в интервью France Football.

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