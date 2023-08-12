Букайо Сака: «Чтение Библии изменило мое мышление. Она помогает мне решать проблемы каждый день»

Теги премьер-лига Англия Арсенал книги Букайо Сака религия Футбол

Букайо Сака рассказал, как чтение Библии помогает ему справляться с давлением.

– Как вы относитесь к давлению? Сейчас оно стало максимальным с начала вашей карьеры.

– Главное – быть готовым, насколько это возможно. Если начать думать об этом в тот момент, когда это начнется, будет уже слишком поздно.

Я хочу быть лучшим и готовлюсь к этому. Мне нравятся приятные моменты, и у меня есть различные способы снять напряжение. Не знаю, стоит ли рассказывать о них. Это мои маленькие секреты.

Я правда не знаю, как это объяснить, потому что вырабатывал их годами. В зависимости от времени приема пищи и начала игры я всегда стараюсь вздремнуть в день матча.

Музыка? Не всегда, но от нее я чувствую себя лучше. Но у меня есть и другие дела.

– Может быть, Библия, которую вы читали?

– Да, это очень важно. У меня есть на примете несколько [библейских] стихов, не только один – поэтому я не могу сказать, какой из них нравится мне больше всего. Они помогают мне в решении проблем каждый день.

Чтение Библии изменило мое мышление. Это помогает мне, и это хорошо, – сказал полузащитник «Арсенала» в интервью France Football.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

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91 комментарий

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Aram Avanesian
Вот и тема для религиозно-философского срача . На самом деле смешно читать комментарии, человек читает Библию, ему от этого хорошо, неужели сложно уважать его выбор ? И как уважать таких как вы ?
+59
-7
+52
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Дмитрий Бервинов
Ответ Billy_Shears
Зато игрок хороший
в смысле зато? Что плохого в чтении Библии?
+45
-16
+29
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instasamka
Каждый находит свою «точку опоры». Некоторым людям важно верить в Бога, знать что он позаботится о них, так снимается давление и ответственность за происходящее и случившееся))
+27
-9
+18
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dj_katya
Путь праведника труден, ибо препятствуют ему самолюбивые и тираны из злых людей. Блажен тот пастырь кто во имя благосердия и доброй воли своей ведет слабых через долину тьмы, ибо именно он есть тот, кто печется о братьях своих и возвращает сынов заблудших. И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными, над теми кто замыслил повредить и отравить братьев моих. И узнаешь ты, что имя мое — Господь, когда мщение мое падет на тебя!!!
+17
-2
+15
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ЛоуренсАравийский
Ответ Direct free kick
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не советую тебе вступать в спор с профессиональным историком
+15
-4
+11
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Andrew Moiseev
Ответ dj_katya
Путь праведника труден, ибо препятствуют ему самолюбивые и тираны из злых людей. Блажен тот пастырь кто во имя благосердия и доброй воли своей ведет слабых через долину тьмы, ибо именно он есть тот, кто печется о братьях своих и возвращает сынов заблудших. И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными, над теми кто замыслил повредить и отравить братьев моих. И узнаешь ты, что имя мое — Господь, когда мщение мое падет на тебя!!!
*one hour later*
Это было божественное вмешательство, Винсент. Ты знаешь, что такое божественное вмешательство?)
+9
0
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Валуй
Ответ instasamka
Каждый находит свою «точку опоры». Некоторым людям важно верить в Бога, знать что он позаботится о них, так снимается давление и ответственность за происходящее и случившееся))
Ну Бог не снимает ответственности, он скорее дает Высший смысл, что помогает справиться с экзистенциальным кризисом, ну и в повседневной жизни решать локальные проблемы, как и сказал Сака
+9
-1
+8
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Валуй
Ответ Дмитрий
Посмотрели бэда?
Так бэд не против религии, а против мракобесия, а Сака читает Библию, а не биографию Матроны))
+7
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Shadow1882
Ответ Дмитрий
Посмотрели бэда?
Нет, он стал душным
+16
-9
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instasamka
Ответ Unwar25
Посмотрим на комменты к вечеру) Если игрок подобное заявляет про Коран или Ислам, то тут его и миллиард других людей смешивают с грязью, а сейчас ожидаю «каждый сам выбирает свой путь» и тд))
Почему вы чтецы Корана такие агрессивные и токсичные?
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Давид Agabekyan
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Но прогресса она не запрещала
Так христианство тоже не запрещает. Среди монахов было довольно много исследователей. И среди обычный учёных верующих тоже было много. Например Ньютон. И даже не слишком любимый верующими Дарвин, существование Бога никогда не отрицал о чем открыто говорил
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noti22
Ответ Direct free kick
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В Римской империи не было религии? там было язычество
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Дмитрий
Посмотрели бэда?
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bengalsckyzh
Ответ dj_katya
Путь праведника труден, ибо препятствуют ему самолюбивые и тираны из злых людей. Блажен тот пастырь кто во имя благосердия и доброй воли своей ведет слабых через долину тьмы, ибо именно он есть тот, кто печется о братьях своих и возвращает сынов заблудших. И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными, над теми кто замыслил повредить и отравить братьев моих. И узнаешь ты, что имя мое — Господь, когда мщение мое падет на тебя!!!
Старина Джексон!)). Прав!
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fbd
Ответ Kahn01
У меня случилось все наоборот. Все детство родители прививали веру в бога и особенно суеверия (сглаз, кошка на дороге, ритуалы перед выходом из дома и прочее) с возрастом и образованием понял, что это мне только мешает. Нашёл ответы на все вопросы и спокойно существую как атеист уже больше 20 лет, и никаких сомнений и проблем по этому поводу не возникает. С удовольствием хожу в храм как в музей, там действительно замечательная атмосфера, особенно в старых.
Вера в Бога эта та же вера во что-то мистическое, неподвластное человеку. Если человек верит в бога, ему ничто не мешает верить во всякие суеверия.
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Kahn01
Ответ mastersolist
Странное сочетание, вера и суеверия. Так то несовместимо
Моя бабушка выросла в деревне, там это существует очень тесно, и уже непонятно что где. Сглаз в том числе, носил оберег до 15 лет.
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Младший лейтенант
Ответ Дмитрий Бервинов
в смысле зато? Что плохого в чтении Библии?
Четать ни крута. Ацтой.
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milya ololo
Ответ Unwar25
Посмотрим на комменты к вечеру) Если игрок подобное заявляет про Коран или Ислам, то тут его и миллиард других людей смешивают с грязью, а сейчас ожидаю «каждый сам выбирает свой путь» и тд))
обожаю новости с Хабибом когда он про ЛГБТ чет говорит. как бы аудитория не любит Хабиба, и согласится с ним не могут, но и ЛГБТ не поддерживают. хахахаха в подобных ветках самые угарные комменты
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Фредерик Вассёр
Библия изменила мышление мультимиллионера. Теперь он отдаст больным всё своё состояние как завещал Иисус (нет).
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Orbital 82
«У меня расхождение с церковниками. Они считают, что Бог выдумал человека, а я считаю, что человек выдумал Бога».
(С.П.Капица)
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MonkeyMeister
Ответ bengalsckyzh
Нужно уточнение по Библии. Если Новый Завет, то это одно, а если Старый.. Согласно, которому высшие силы сотворили мир, в котором мы живём за ШЕСТЬ дней в 3761 году до нашей эры, то это совсем иное. То есть - чистейшая охинея и ересь жидовствующих.
А в НЗ прям наука, да?
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instasamka
Ответ Jepbar Annayev
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Кстати можешь, мне рассказать что такого нового есть в Коране, что до этого не было уже написано в Библии? Джабраил (он же Гавриил) передал знания в 6 или 7 веке нэ. А Библия была полностью написана в 1 веке (а начало в 15 до нашей эры)
Я не религиозный человек, это так просто факты и светская беседа.
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Фредерик Вассёр
Ответ bengalsckyzh
А наш Дзюба!? С ним как? Он тоже мультимиллионер.
Дзюба во-первых дурaчoк с IQ муравья.
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AmanEsen
Ответ Shadow1882
Нет, он стал душным
хз че тебя минусуют, но ты прав
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zzzeeerrrooo
Ответ QWertY
Я заметил, что атеисты самые агрессивные и злобные люди)
Когда ты понимаешь, что Бог не существует, ты можешь делать что угодно ©
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