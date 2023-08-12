Букайо Сака: «Чтение Библии изменило мое мышление. Она помогает мне решать проблемы каждый день»
Букайо Сака рассказал, как чтение Библии помогает ему справляться с давлением.
– Как вы относитесь к давлению? Сейчас оно стало максимальным с начала вашей карьеры.
– Главное – быть готовым, насколько это возможно. Если начать думать об этом в тот момент, когда это начнется, будет уже слишком поздно.
Я хочу быть лучшим и готовлюсь к этому. Мне нравятся приятные моменты, и у меня есть различные способы снять напряжение. Не знаю, стоит ли рассказывать о них. Это мои маленькие секреты.
Я правда не знаю, как это объяснить, потому что вырабатывал их годами. В зависимости от времени приема пищи и начала игры я всегда стараюсь вздремнуть в день матча.
Музыка? Не всегда, но от нее я чувствую себя лучше. Но у меня есть и другие дела.
– Может быть, Библия, которую вы читали?
– Да, это очень важно. У меня есть на примете несколько [библейских] стихов, не только один – поэтому я не могу сказать, какой из них нравится мне больше всего. Они помогают мне в решении проблем каждый день.
Чтение Библии изменило мое мышление. Это помогает мне, и это хорошо, – сказал полузащитник «Арсенала» в интервью France Football.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Это было божественное вмешательство, Винсент. Ты знаешь, что такое божественное вмешательство?)
(С.П.Капица)
Я не религиозный человек, это так просто факты и светская беседа.