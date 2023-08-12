Роналду травмировал колено в матче с «Аль-Хилалем». Его увезли на электрокаре, но он праздновал с командой после игры
Криштиану Роналду повредил колено в матче с «Аль-Хилалем».
Форвард «Аль-Насра» столкнулся с Мохамедом Джафали во время второго экстра-тайма финала Кубка арабских чемпионов. Падая, игрок «Аль-Хилаль» дважды задел колено португальца.
Роналду не смог продолжить игру, его увезли на электрокаре. Вместо него на 115-й минуте вышел Али Аль-Хассан.
Отметим, что после игры футболист праздновал победу вместе с командой на поле.
Криштиану сделал дубль в этом матче, забив оба гола в меньшинстве.
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Невероятно было видеть всю его карьеру, а ведь он продолжает писать историю. Величайший бомбардир в истории этой прекрасной игры