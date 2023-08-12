Роналду травмировал колено в матче с «Аль-Хилалем». Его увезли на электрокаре, но он праздновал с командой после игры

Теги Криштиану Роналду травмы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Али Аль-Хассан Футбол

Криштиану Роналду повредил колено в матче с «Аль-Хилалем».

Форвард «Аль-Насра» столкнулся с Мохамедом Джафали во время второго экстра-тайма финала Кубка арабских чемпионов. Падая, игрок «Аль-Хилаль» дважды задел колено португальца.

Роналду не смог продолжить игру, его увезли на электрокаре. Вместо него на 115-й минуте вышел Али Аль-Хассан.

Отметим, что после игры футболист праздновал победу вместе с командой на поле.

Криштиану сделал дубль в этом матче, забив оба гола в меньшинстве.

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63 комментария

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Aleksandr Dubovik
Человек в 38 до сих пор приносит трофеи, по игре один из самых активных на поле,играют в меньшинстве, вот вроде бы все против него, но нет. Вот уж действительно рекорды преследуют его.
Величайший! Здоровья!
Хейтеры страдать
+136
-26
+110
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Геннадий Тимченко
Ответ Aleksandr Dubovik
Человек в 38 до сих пор приносит трофеи, по игре один из самых активных на поле,играют в меньшинстве, вот вроде бы все против него, но нет. Вот уж действительно рекорды преследуют его. Величайший! Здоровья! Хейтеры страдать
матч, кстати, смотрел с удовольствием: приехавшие "покупки" показывали класс👏
+71
-8
+63
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мать Зетмира
Здоровья! Надеюсь, ничего серьезного, вытащил мертвый матч! Бенефис от великого!
+39
-5
+34
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noti22
Роналду на носилках - к трофею) Здоровья Кришу💪
+22
-5
+17
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Cash_flow
Ответ Timam
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Он игроком АПЛ Золотой мяч брал, когда ты еще в школу даже не пошёл, ты чего))
+17
-2
+15
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Абдулов Алексей
Да уж. В турнирах с плей-офф Роналду как рыба в воде.
+18
-4
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Aleksandr Dubovik
Ответ Timam
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Я так понимаю ты футбол смотреть начала только 3 года назад
+14
-1
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Alexander Baresi
Это не помешало ему выиграть трофей!!!
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️🏆🏆🏆🏆🏆
+17
-6
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Ответ нелюбитель футбола
С Марокко было лучше... А-ха-ха-ха...
а Месси как просрал с ПСЖ ЛЧ не хочешь сказать? 😂
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Ответ Торт Спартак
Мне кажется, что он загасился) вот если б пропустили в конце, то он и не виноват, его уж и на поле-то нет! А сам всё сделал для победы, просто команда не смогла удержать)
ты когда-нибудь видел чтоб Роналду гасился? это точно не про него.
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udiekemen
Ответ Бронислав Каминский
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А в Лч как там у него дела?)
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Cash_flow
Король 👑
Невероятно было видеть всю его карьеру, а ведь он продолжает писать историю. Величайший бомбардир в истории этой прекрасной игры
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Ложный Латераль
Ответ заблокированному пользователю
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Первые на ветке Роналду как всегда фанаты Месси. Но я не помню, что бы хоть один фанат Роналдо и даже хейтер Месси, радовался бы травме игрока
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AnMe
Здоровья старичку
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Aleksandr Dubovik
Ответ gPk
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Ммм эталонно страдаешь, продолжай ))
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Молодой Френки
Ответ нелюбитель футбола
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А при чём тут Месси?! Заканчивай со сравнениями. Конкретно сейчас выиграл трофей Роналду!
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Фёдор Кузнецов
Вроде несерьёзная
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Real_v_dushe
Как обычно лучший, в очередном финале зарешал
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Сыграл за двоих. Эпохальный игрок
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Молодой Френки
Только здоровья великому игроку! Еще один трофей в копилку!
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Real2020
Надеюсь не связки повредил
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Ответ нелюбитель футбола
Где Кубок Мира?... А-ха-ха-ха...
😂вы судите по Кубку мира?
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S. A.
Не новость, а рай для его фанатов
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Гвардиола-мл.
Ответ Cash_flow
Король 👑 Невероятно было видеть всю его карьеру, а ведь он продолжает писать историю. Величайший бомбардир в истории этой прекрасной игры
его история закончилась, когда он уехал из Европы. теперь он писает в историю
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Aleksandr Dubovik
Ответ Uragan Boy
болельщиц аль насра с победой!!
Они за интер Майами болеют, давайте девочки, активнее
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