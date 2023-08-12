Вечер бокса в Лондоне: Джошуа против Хелениуса, Хргович подерется с Маккином

Сегодня в Лондоне на арене «О2» состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Робертом Хелениусом.

Главные бои турнира в Лондоне

Энтони Джошуа (25-3) – Роберт Хелениус (32-4);

Филип Хргович (15-0) – Демси Маккин (22-0);

Джонни Фишер (9-0) – Гарри Армстронг (5-1-1);

Дерек Чисора (33-13) – Джеральд Вашингтон (20-5-1);

Кэмпбелл Хаттон (12-0) – Том Анселл (10-4).

Основной кард начнется в 21:00 по московскому времени. Главный бой запланирован не ранее полуночи.

В России официальной трансляции не будет. Прямой эфир пройдет на основе PPV стримингового сервиса Dazn.

Энтони Джошуа тяжелее Роберта Хелениуса на 200 граммов