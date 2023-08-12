«Челси» купит Кайседо у «Брайтона» за 115 млн фунтов. Стороны согласовывают последние детали сделки

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Мойсес Кайседо Футбол

Мойсес Кайседо присоединится к «Челси».

Как сообщает The Telegraph, лондонский клуб близок к полному согласованию трансфера полузащитника «Брайтона». «Синие» заплатят рекордные для АПЛ 115 миллионов фунтов с учетом бонусов. 

В данный момент стороны согласовывают последние детали сделки. Ожидается, что игрок подпишет долгосрочный контракт. 

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» был близок к приобретению 21-летнего эквадорца за 110 миллионов фунтов, но футболист отказался переходить в состав мерсисайдцев. 

Кайседо подписался на «Челси» в инстаграме. Ранее он сообщил «Ливерпулю», что хочет только в лондонский клуб

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55 комментариев

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<~Inter~>
В Брайтоне гении сидят
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Leo_89
Гении переговоров в Челси показали позицию силы конечно. Брайтон все лето просили около 100, но менеджеры Челси смогли договориться о 115 за день до старта АПЛ. 👍
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Peter Parker
Может быть Кайседо и будущий великий игрок, но 115 млн за переход паренька с одним сезоном в Апл это шок. Немыслимо перегретый рынок.
+19
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Виталий Ан
133 миллиона евро!!! Я что то пропустил? Это обладатель золотых бутс и мячей?
+10
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Бронислав Каминский
Ответ Виталий Ан
133 миллиона евро!!! Я что то пропустил? Это обладатель золотых бутс и мячей?
Симбиоз Зидана,Пирло,Иниесты,Гаттузо и т.д.)))
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AlexKhokhlov
Ответ Born is the King
Здорово с Ливером развели Челси конечно
Похоже этот спектакль был частью сделки по МакАлистеру)) Теперь понятно, почему так дешево отдали😂
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Born is the King
Ответ <~Inter~>
В Брайтоне гении сидят
Здорово с Ливером развели Челси конечно
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llolishe
Через год усилит Страсбур
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поколение пепси
ливерпуль развёл челси
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Бронислав Каминский
115 лямов за ноунейма с одним полноценным сезоном в Брайтоне(!!!) ахахаах
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<~Inter~>
Ответ DolJun
увы, если бы ливерпуль не психанул, то я уверен челси бы уломал брайтон на своих условиях. а так да, дождались
так Челси сам затеял эту игру когда влез в сделку по Лавиа
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Бронислав Каминский
Ответ DolJun
согласен, очень напоминает переход коута из ливерпуля в барсу
Коут до Барсы лет 5 за Ливер играл,он никак не был ноунеймом)Хотя переход конечно провальный,чего греха таить
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Александр Пряхин
Это безумие
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Роман Малышиц
Ответ Peter Parker
Может быть Кайседо и будущий великий игрок, но 115 млн за переход паренька с одним сезоном в Апл это шок. Немыслимо перегретый рынок.
ну какой шок? это уже дефолт
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bogdan fedyuk
конкретный провал менеджмента челси по этой сделке. эти гении чуть в итоге вообще не упустили игрока - боули пришлось лично приезжать и разруливать все
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HellLight
очередное топ приобретение графа боули
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Старик Стариканов
Боули скоро выкупит весь Брайтон
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mrnobody1st
первый раз наверное понятия не имею за кого отваливают такие деньги, удивляет не сколько Брайтон сколько Челси своей бездарной трансферной политикой
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Konstantin Meerov
жесть
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Cruel Snake
«Брайтон» такой схемой с «Ливерпуля» 120 💶 может взять
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Leo_89
Ответ поколение пепси
ливерпуль развёл челси
Так развёл, что до сих пор без опорника сидят. Тут только Брайтон выиграли, камон, а не Челси или тем более Ливерпуль.
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Олег910
Боулинг мастер конечно. 115 млн за ноунейма + бесплатно отдал основного вратаря. Тут только поаплодировать остается.
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Alekspak
Ответ Cruel Snake
«Брайтон» такой схемой с «Ливерпуля» 120 💶 может взять
"Брайтон" при такой схеме должен поделить 35 млн с "Ливерпулем" ))
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Grime Font
Ответ Born is the King
Здорово с Ливером развели Челси конечно
про Энцо так же местные эксперты писали. но чёт сейчас никто из них не вспоминает его цену.
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Leo_89
Ответ Профессор из Кобхэма
Шансы на топ-4 увеличились и нужно туда попадать.
Ты уверен? За день до старта АПЛ ушёл основной вратарь. Купили в центр только одного Кайседо, который неизвестно как покажет себя. Нкунку вылетел до конца года, а в нападение только Джексон. Тут прогноз пока очень неутешительный, к сожалению.
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