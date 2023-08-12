«Челси» купит Кайседо у «Брайтона» за 115 млн фунтов. Стороны согласовывают последние детали сделки

Мойсес Кайседо присоединится к «Челси».

Как сообщает The Telegraph, лондонский клуб близок к полному согласованию трансфера полузащитника « ». «Синие» заплатят рекордные для 115 миллионов фунтов с учетом бонусов.

В данный момент стороны согласовывают последние детали сделки. Ожидается, что игрок подпишет долгосрочный контракт.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» был близок к приобретению 21-летнего эквадорца за 110 миллионов фунтов, но футболист отказался переходить в состав мерсисайдцев.

Кайседо подписался на «Челси» в инстаграме. Ранее он сообщил «Ливерпулю», что хочет только в лондонский клуб

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