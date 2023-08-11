Лига 1 стартует! «Ницца» против «Лилля», «ПСЖ» завтра сыграет с «Лорьяном», «Марсель» – с «Реймсом»

Сегодня стартует новый сезон французской Лиги 1.

В чемпионате страны примут участие 18 команд. Решение о сокращении числа участников турнира с 20 до 18 было принято в 2021 году.

В стартовом матче 1-го тура « » примет « ».

В субботу « » примет « », « » сыграет с «Лорьяном».

В воскресенье «Монако» сыграет с «Клермоном» на выезде, «Лион» – со «Страсбуром».

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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