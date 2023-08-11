Лига 1 стартует! «Ницца» против «Лилля», «ПСЖ» завтра сыграет с «Лорьяном», «Марсель» – с «Реймсом»

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Сегодня стартует новый сезон французской Лиги 1.

В чемпионате страны примут участие 18 команд. Решение о сокращении числа участников турнира с 20 до 18 было принято в 2021 году. 

В стартовом матче 1-го тура «Ницца» примет «Лилль». 

В субботу «Марсель» примет «Реймс», «ПСЖ» сыграет с «Лорьяном». 

В воскресенье «Монако» сыграет с «Клермоном» на выезде, «Лион» – со «Страсбуром». 

Чемпионат Франции

1-й тур

Ницца – Лилль
Дата проведения
11 августа, 22.00, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Марсель – Реймс
Дата проведения
12 августа, 18.00, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПСЖ – Лорьян
Дата проведения
12 августа, 22.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брест – Ланс
Дата проведения
13 августа, 14.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Клермон – Монако
Дата проведения
13 августа, 16.00, «Стад Габриэль Монпье»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Нант – Тулуза
Дата проведения
13 августа, 16.00, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монпелье – Гавр
Дата проведения
13 августа, 16.00, «Моссон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ренн – Метц
Дата проведения
13 августа, 18.05, «Роазон Парк»
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Страсбур – Лион
Дата проведения
13 августа, 21.45, «Ля Мено»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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2 комментария

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Даник
Ура!
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VERBLYUD
Удачи всем командам кроме псж
0
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