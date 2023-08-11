Лига 1 стартует! «Ницца» против «Лилля», «ПСЖ» завтра сыграет с «Лорьяном», «Марсель» – с «Реймсом»
Сегодня стартует новый сезон французской Лиги 1.
В чемпионате страны примут участие 18 команд. Решение о сокращении числа участников турнира с 20 до 18 было принято в 2021 году.
В стартовом матче 1-го тура «Ницца» примет «Лилль».
В субботу «Марсель» примет «Реймс», «ПСЖ» сыграет с «Лорьяном».
В воскресенье «Монако» сыграет с «Клермоном» на выезде, «Лион» – со «Страсбуром».
1-й тур
- Дата проведения
- 11 августа, 22.00, «Альянц Ривьера»
- Дата проведения
- 12 августа, 18.00, «Оранж Велодром»
- Дата проведения
- 12 августа, 22.00, «Парк де Пренс»
- Дата проведения
- 13 августа, 14.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
- Дата проведения
- 13 августа, 16.00, «Стад Габриэль Монпье»
- Дата проведения
- 13 августа, 16.00, «Стад ля Божуар»
- Дата проведения
- 13 августа, 16.00, «Моссон»
- Дата проведения
- 13 августа, 18.05, «Роазон Парк»
- Дата проведения
- 13 августа, 21.45, «Ля Мено»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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